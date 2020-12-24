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比5G快50倍！美中科技新戰場「太空6G」 馬斯克也來助攻

聯合新聞網 / 天下雜誌
spaceX。圖片來源：Shutterstock
spaceX。圖片來源：Shutterstock

【文／鍾張涵】

5G才剛落地不久，6G大戰已要準備開打。中美搶著展示衛星通訊技術；半導體台廠也透露，客戶要求加速研發。「萬物智聯」的6G未來，離台灣有多遠？

5G商用才剛開始，6G已箭在弦上！

2020年10月，特斯拉執行長馬斯克的SpaceX（美國太空探索技術公司）從美國NASA甘迺迪太空中心發射了獵鷹9號火箭，將60顆星鏈（StarLink）網路衛星送上太空。

馬斯克的目標是發射3萬顆衛星，建置世界最大的低軌道衛星群，希望透過衛星提供更廣泛的網路服務。

11月，中國成都國星宇航、電子科技大學、北京MinoSpace技術公司共同開發的6G通訊衛星「電子科技大學號」，也在太原發射中心與另外13顆衛星，一同送入太空，宣示中國6G衛星通訊技術不落人後。

超低延遲，萬物智聯

6G是打造從地面、天際到太空的超廣域覆蓋，以300GHz（10億赫茲）至10THz（兆赫茲）頻率的電磁波，進行傳輸。

雖然6G規格和標準尚未出來，很難確定會比5G快多少，但是前科技部次長、交通大學資工系終身講座教授林一平說，6G會「extremely low-latency」（極致地低延遲），比5G更能實現萬物互聯。

林一平說，6G較5G最大差異就是加入低軌道衛星，讓涵蓋率變廣、可多維度連結，但因頻寬少，需發射許多顆衛星，好讓衛星不斷換手。

三星發表6G白皮書預期，6G的峰值數據速度為每秒1000GB或1TB，是5G的50倍；空中延遲低於100微秒（0.0001秒），是5G的1/10。

資策會MIC資深產業分析師鍾曉君認為，衛星與地面基地台、小型基地台、新型天線技術等技術，將互補成為6G時代網路傳輸方案，讓「萬物聯網」朝「萬物智聯」演進。

如電影《鋼鐵人》中的智慧城市，隨處有感測裝置記錄人事物數據，彙集至雲端模擬出「虛擬數位雙生社會」，鋼鐵人因此能不受時空、地點限制，看見城市發生的任何事物和數據，或用全息影像投影參加會議。

電影《鋼鐵人》劇照。 （迪士尼提供）
電影《鋼鐵人》劇照。 （迪士尼提供）

工研院IEK指出，6G將具備以下特徵：衛星和衛星間直接通訊、超高速網路連接，支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用，透過不同衛星系統的切換、漫遊，搭配高速光纖、奈米天線，以實現全球覆蓋的高速網路。

這樣的6G世界，離台灣還有多遠？砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長陳進財透露，6G正在加速進行，預期2至3年內，就會依據各種應用和需求，成為各國著力發展技術。

美中角力新戰場

穩懋的客戶已要求穩懋研發6G射頻元件、PA（功率放大器）和中低軌道衛星通訊用毫米波高頻射頻（RF）元件。由於穩懋客戶包括蘋果、高通、三星等，都加入美國電信標準組織（ATIS）號召成立的Next G Alliance聯盟，聯盟成員包括美國AT&T、T-Mobile、Verizon、思科、諾基亞、臉書、微軟等大廠，他們希望超前部署。

ATIS總裁米勒（Susan Miller）就說，北美必須盡快制定策略，提高在6G的地位，成為未來10年全球行動通訊技術領導者。

在貿易戰不歇的當下，友訊台灣分公司總經理鍾振遠預期，6G將成為大國展示國力的場域，中美為競逐科技話語權，會加速發展6G。

因此雖然三星發表的6G白皮書預期6G要2030年才商轉，但也可能以更快速度推進。

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