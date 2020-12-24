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2021沒大選 戰公投！價值衝撞的一年 兩大黨分別如何出招？

聯合新聞網 / 天下雜誌
蔡英文。劉國泰攝
蔡英文。劉國泰攝

【文／林倖妃】

牽動美中台關係的美國大選剛結束，又逢中國「十四五」首發年，同時，面對台灣蓄勢待發的公投、勞保與健保即將破產……蔡政府的「後小英時代」如何迎擊？國民黨內部又打算如何改革？

反中國情緒高漲，掩蓋社會的價值差異。

回望2020年的台灣政局，或許可以這句話做總結。

因為香港爭民主所引發的反中情緒，讓總統蔡英文得以以史上最高票勝選。

在美中從貿易戰一路到外交戰交手過程，台灣都選擇和美國站在一起，乃至於在美國總統選舉中，遠在1萬2000公里外的台灣人，也有相當比例支持反中態度明確的共和黨參選人川普。

對中國的恐懼在新冠疫情的催化下，為台灣形塑出近年前所未有的團結氛圍，不論是總統蔡英文或是行政院長蘇貞昌，滿意度始終維持超過五成的高檔，遠高於不滿意。

然而當時序走入2021年，「恐懼」的盛宴或已走向盡頭，取而代之的是價值衝突的顯現。

社會分歧下的文化戰爭

11月風風火火上街頭的秋鬥，已經顯現端倪。

打著「反萊豬、反雙標、反黨國」的秋鬥現場，從凱達格蘭大道放眼望去，粉紅豬氣球簇擁在人群中，而遊行的布條從「拒毒豬 護民主 顧子孫」、「移工本勞 同工同酬」、「吹哨保護 拒絕打壓」，到「基礎年金 世代團結」等等，涵蓋面向多元，卻呈現各種不同議題和價值。

包括食安、年金和勞動、環境等等，「台灣社會在許多議題上，不同政黨有不同的價值取向，從經濟發展對上環境保護、年金改革引發世代對立等，」成大政治系副教授蒙志成指出，因為意識形態和社會價值分歧所造成的「戰爭」，或稱「文化戰爭」，已逐漸在台灣萌芽。

隨著台灣內部對統獨爭議趨緩，認同中華民國（台灣）是主權獨立國家成為共識，國內的價值衝突必然出現，甚至拉扯擴大，成為2021年的主旋律。

對社會動態的敏銳嗅覺，讓不論是執政的民進黨，或是最大在野黨國民黨都在摩拳擦掌，將戰場拉到8月的公投。

民進黨迎戰公投：如何處理民意的選擇

「對我們來說，最重要的是公投。因為有些會影響政策方向的公投題目已連署成功，」一位民進黨內重要幕僚透露，包括萊豬進口、能源轉型等，牽涉的不僅是政黨立場，還有政策方向，「有意參選縣市長者都要先經過公投操兵，展現個人實力。」

民進黨著眼公投，不但是為隔年的選舉站穩腳步，直接影響2022年的縣市長佈局，也關係「後小英時代」的政局穩定與否，「美豬進口、能源轉型都是我們的根本立場，無法退讓，因為是價值的選擇，」這位幕僚直言。

他說不出口的是，一旦有個萬一，蔡英文政府也岌岌可危。

2018年公投綁大選，投票結果造成民進黨全面敗退，政策受到空前的挑戰，讓執政黨更不能輕忽公投的後座力，因而在蔡英文重新回鍋擔任黨主席後，黨機器更緊密和地方結合，透過黨務系統掌握各地民情和脈動，並快速回應給行政部門。

國民黨的下一步：史上最弱黨主席拚連任改革

積弱不振的國民黨，更處心積慮運用公投重振聲勢。

議題立場是價值，公投過程卻需「動員」，以累積政治資本，除了內部動員催出黨員，還有外部動員鞏固基本盤，而對年輕的黨主席江啟臣而言，接連在高雄市長罷免和補選中挫敗，讓他更需要從公投中扳回一城，才能快速累積能量。

事實上，橫亙在江啟臣眼前有個更現實的難關，也就是國民黨黨主席選舉。

國民黨內鷹派抬頭，除展現動員能力之外，更企圖拉攏反對民進黨的力量。 （黃明堂攝）
國民黨內鷹派抬頭，除展現動員能力之外，更企圖拉攏反對民進黨的力量。 （黃明堂攝）

「江啟臣現在只是名義上共主，而不是實質共主，連立法院黨團要不要聽他的都有變數，」媒體人出身，國民黨議員李明賢分析，江啟臣頂上的公婆長輩眾多，讓他成為史上最弱的主席；相較前主席洪秀柱有軍系的支持，他的處境比洪秀柱更為險峻。

或因如此，在江啟臣領導下的國民黨選擇走上街頭、在國會和執政黨比拳腳對決，無疑都是在拉抬黨內士氣，同時收攏集結反對民進黨的民氣，「他的動作一直是在拚連任，包括佈局都是往拚連任的方向走，」李明賢說。

國民黨接下來需要更清晰的價值論述，「江啟臣在2020年的黨主席選舉中打敗郝龍斌，表示國民黨內部希望改變，」一位資深媒體人觀察，如果他真的想要承擔責任，要和基本教義派切割，拿出政見主張並講清楚，舉起改革的旗幟，讓支持者決定要不要接受，國民黨才有救。

還有兩顆未爆彈：勞保與健保

總而言之，台灣在新一年政局不失穩定，卻也必然衝突不斷。

牽動美中台關係的美國選舉已結束，又逢中國十四五的首發年，強調發展經濟雙循環，國際局勢等於重啟新局，「這一年台灣也沒有大選，可以趁機休息養生，」蒙志成提醒。

「蔡英文提前跛腳的機率，我認為是0，」民進黨立委、黨團書記長莊瑞雄認為，除對岸仍持續打壓台灣，民氣會轉移到支持蔡英文。

其次是民進黨內雖然派系眾多，競爭也激烈，但不致失控，「蔡英文強、大家都強，蔡英文跛腳，人民會把帳一起算在民進黨身上。」意味著沒有人可以從中撈到好處。

但順境中並非沒有隱憂，執政能否贏得民心，始終是蔡英文政府的最大「罩門」。

事實上，除含萊克多巴胺美豬進口後的管控配套措施，至今仍無法解除民眾疑慮，2021年還有兩個已經點燃引信、正在倒數計時的未爆彈，即勞保和健保。

勞保基金因為入不敷出，可能在6年內破產，勞保制度改革猶如箭在弦上，調漲保費勢在必行，健保也面臨類似處境，「漲價是從人民荷包內掏錢，攸關每個人切身利益，」莊瑞雄說，這是民進黨需嚴陣以待的關鍵議題。

畢竟民意如流水，而水能載舟、亦能覆舟，不管是民進黨或國民黨，應該都有相當深刻的體會。

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