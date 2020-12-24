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鬼滅、動森、特斯拉都入榜 2020年度十大熱門商品你入手了沒？

聯合新聞網 / 天下雜誌

【文／楊孟軒；圖片／Shutterstock】

疫情侵襲，生活還是要多姿多采。好友改在遊戲中聚會，看看《鬼滅之刃》、翻翻毒雞湯書籍，出門戴口罩也要亮眼。十大熱門商品陪伴，不苦悶。

1. 彩色口罩

（博客來提供）
（博客來提供）

疫情苦悶，也要戴上彩色口罩「耍美」。口罩國家隊中，人氣最高的就屬70年老品牌中衛。

電商開賣被秒殺，實體通路公告販售，凌晨就有人排隊，被網友戲稱「永遠買不到」的中衛，扭轉大眾對醫療耗材想像，將彩色口罩打造為精品。

從炫霓紫、月河藍、櫻花粉、軍綠迷彩到格紋，聖誕節還加碼雪花造型，中衛甚至與金馬獎聯名，黑底配上亮金色駿馬，限量3.8萬份一天賣光。

2. 《集合啦！動物森友會》辦婚禮和同學會

（Shutterstock）
（Shutterstock）

疫情不能出門聚會沒關係，和三五好友改約在Switch遊戲《集合啦！動物森友會》中大開派對！這款今年3月才發售的遊戲，截止9月已經在全球賣超出2600萬套，是Switch史上第二熱賣遊戲，僅次於《瑪利歐賽車8》。

遊戲中玩家扮演村民，在島上種菜釣魚、蓋房子、布置房間，模擬真實生活。多人連線功能，可邀請8名玩家同時「登島」，有新人就在遊戲中舉行婚禮，也有人辦同學會，彌補無法在現實中相聚的遺憾。畫面療癒又能在線上與好友團圓，當然熱賣。

3. 按摩槍

（生活市集提供）
（生活市集提供）

原本是健身界、運動員愛用的按摩槍，今年也「燒」到一般大眾。

透過高頻率震動，加速按摩部位血液循環、幫助放鬆肌肉，無論是上班族高工時久坐或做家事太過操勞，按摩槍能簡單幫助舒壓。

母親節和父親節檔期，按摩槍都成為電商平台上熱搜關鍵字，成為孝敬父母人氣商品。而新光三越週年慶，要價7000元的按摩槍4天就賣出1000支。

但物理治療師提醒，肌肉較少的關節處、血管神經多的部位及頸椎脊椎不適合使用。

4. 百元生吐司

（SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司提供）
（SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司提供）

一條要價超過百元、日本高檔「生吐司」大舉進攻台灣，顛覆吐司平價的刻板印象。

生吐司並不「生」，而是指軟嫩蓬鬆、入口即化口感。今年最夯的是和興餐飲代理的大阪超人氣「嵜本生吐司」，開店前3個月狂賣6萬條。通路也抓住風潮，全聯找日本職人合作、全家和冠軍師傅陳耀訓開發，紛紛推出生吐司產品，再創白金商機。

5. 毒雞湯書籍

（誠品提供）
（誠品提供）

全世界因疫情陷入恐慌，正能量的心靈雞湯已不夠，教導生存法則、活出個性的「毒雞湯」更有效。

毒雞湯心理書《這世界很煩，但你要很可愛》，就稱霸今年度誠品暢銷榜，在博客來排名第二。27位作家針對年輕女性讀者，用過來人經驗點破現實殘酷，給予在職場、愛情和人生忠告：保持心靈可愛，才能挑戰世界。

誠品也發現暢銷書中前10名中有4名是心靈相關書籍，反映疫情下讀者追求安定內心的現象。

6. 手搖飲聯名超人氣IP

（取自官方臉書）
（取自官方臉書）

炎炎夏日，來上一杯手搖飲料就已經很幸福，但業者覺得還不夠，紛紛找大咖幫忙吸粉、賣周邊商品。聯名風今年吹到手搖飲，合作IP來頭都不小。

貢茶找來韓國Kakao Friends，由外表像熊的獅子「萊恩」領軍。一芳水果茶則和《鬼滅之刃》合作，推出「咬咬竹筒吸管套」，人人可以輕易cosplay禰豆子。150萬訂閱的貓網紅「黃阿瑪」躍上清心福全飲料杯，吸珍珠兼吸貓。可不可熟成紅茶則聯名寶可夢，讓超人氣主角皮卡丘融入東方風格青花瓷中。

業者花招百出，讓手搖飲迷喝在嘴裡甜在心裡。

7. 特斯拉

（Shutterstock）
（Shutterstock）

電動車世代來臨，大街小巷中，特斯拉增加很有感。今年第三季台灣掛牌數1850輛，創電動車單季掛牌紀錄。在豪華進口車排行榜，截至10月累計掛牌數已經贏過保時捷跟奧迪。

雖然年初受疫情停工影響產能，但特斯拉全球新車交車數截至第三季達31.8萬輛，較去年同期成長24.7％。在狂人CEO馬斯克帶領下，股價一路飆，今年正式超越豐田成為全球市值最高車廠。

如同蘋果有果粉，環保、科技兼具時尚感的特斯拉，也正養出一票「特粉」。

8. PS5

（Shutterstock）
（Shutterstock）

睽違7年，日本遊戲大廠索尼（Sony）終於推出電玩迷引頸期盼的PlayStation 5（PS5）。黑白為主色、充滿科技感流線外型，近40公分的高度、重達4.5公斤，更是史上體積最大遊戲主機。

9月開放預購瞬間完售，目前全球大缺貨，PS5在美國前12小時訂單量，PS4花了12週才達到。日本分析師更看好PS5可以賣出2至3億台，超越史上最熱賣遊戲機、它的「祖先」PS2全球銷售1.57億台紀錄。

9. 想念出國嗎？先來趟「類出國」旅遊

（王建棟攝）
（王建棟攝）

國門未開，「類出國」先墊墊旅客的胃。

國內四大航空公司長榮、華航、星宇、虎航，在父親節前後推出體驗活動，旅客搭上飛機、品嘗米其林美食，望向窗外美景，花3小時回味出國美好。星宇航空更由董事長張國煒親自駕駛，5分鐘內188個座位就賣完。

不只天上飛，坐郵輪遊離島同樣搶手。全球首艘復航的國際郵輪探索夢號，從基隆出發到澎湖體驗花火節、金門戰地風情與馬祖藍眼淚奇景。今年7、8月份共有52萬觀光客湧入澎湖，比去年同期暴增71％。

10. 日本首相也瘋《鬼滅之刃》

（Netflix提供）
（Netflix提供）

誰擊敗《冰雪奇緣二》，成台灣影史最賣座動畫電影？答案是日本的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，只花3天票房就破億、累積突破4.5億，更奪下台灣今年電影票房寶座。

《鬼滅之刃》描述人鬼共存世界，13歲主角炭治郎，一邊殺鬼一邊找尋讓妹妹禰豆子由鬼恢復成人的方法。華麗打鬥、熱血音樂，加上親情羈絆等元素，對日本社會造成現象級影響。

因為購買太多周邊商品導致沒錢，被稱為「鬼滅貧窮」，甚至連日本首相間菅義偉在國會時，也講出《鬼滅之刃》招式名稱：「請讓我使用全集中呼吸來回答。」

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