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災難後的反彈？國民所得將破3萬美元 台灣2021達標已開發國家

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：黃明堂攝
圖片來源：黃明堂攝

【文｜陳一姍】

疫情打擊全球經濟，台灣GDP成長率卻達3.83%，可望創下近10年次高。新的一年即將到來，台灣經濟面臨3個好消息、2個壞消息。誰會是受惠的一方？

2021，台灣經濟3好2壞。

第一個好消息是，等了好久，2021年，台灣人終於躋身每人國民所得3萬美元之列。

第一好 ：國民所得破紀錄》達最嚴格已開發國家門檻

根據主計總處最新預估，以美元對新台幣匯價29估算，2021年底每人國民所得將因此多了1000多美元，年底到達30803美元，突破最嚴格定義的已開發國家門檻。

雖然，台灣已是亞洲四小龍中最晚達陣的國家。

第二好 ：GDP創十年次高》內需、出口、投資三支撐

第二個好消息，得力於出口、內需消費與投資這三大支柱，2021年台灣GDP成長率3.83%，將創下近10年次高。

依序分別為：商品與服務輸出將貢獻1.98個百分點、民間消費1.97個百分點與民間投資0.7個百分點。

「其實2020年下半，民間消費就已經很不錯了，」中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出。

第三季起，國人在台的報復性消費潮，造就近年史上業績最好的週年慶。

無法出國，限定款直送，讓台灣成為全球精品業最熱門的市場之一。「進貴婦百貨的愛馬仕要拿號碼牌，」彭素玲舉例。

她預估，最快，應該也要等到2021年年中才可能出國。在那之前，國人消費力道依舊持續。

主計總處預估，民間消費將於2021年突破10兆台幣。

談起2021年的出口表現，「將是華為、疫苗、匯率這3個因素，交互影響的一年，」永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出。

「華為」是貿易環境的象徵。他認為，1月拜登上任美國總統，其外交政策第一優先是俄羅斯，中美對抗可能會比較減緩。

加上基期低，世界銀行預估，2021年的世界貿易量將一改前一年衰退近一成，轉為高成長8.3%。

另外，隨著國際疫苗開打，全球日常生活消費將逐步恢復正常。

全球知名的智庫IHS Markit預估，2021年全球經濟成長率將高達4.2%，比正常年高出四成。

台灣主要出口市場：中國成長7.4%、美國3.1%均呈現報復性復甦，使得2020年已經表現不俗的台灣出口，將繼續維持高成長。

主計總處預估，2021年，以美元計價的海關出口年增率4.59%。貿易順差將高達900億美元，跟今年不相上下。

福禍相倚，這也預告，新的一年新台幣貶值不易。

第三好 ：民間投資超夯》本世紀罕見的連續投資潮

2021年的第三個好消息，就是台灣的民間投資往4兆之路邁進。

原先市場預期，2021年投資將趨緩。沒想到主計總處預估，2021年民間、政府與公營事業固定投資金額將達4.83兆，政府公共工程與國防採購依舊成長100億；民間投資3.91兆，也再增1700億。

2021年固定投資實質成長率3.19%，是連續第四年超過3%。

事實上，投資不振正是本世紀台灣經濟動能不足的主因。

2005年台灣最後一條筆記型電腦產線移往中國。

製造業空洞化，服務業薪資偏低，正是台灣薪資成長遲緩的主因之一。

過去20年，台灣從未出現連續4年投資成長率高於3個百分點。

「這股投資力道是失落20年來未見的，」工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨感嘆道。

許多人認為，這一波投資熱是中美貿易戰、新冠肺炎疫情的機會財。但楊瑞臨卻認為，產業已經有結構性的轉變，因此這股投資力道有機會延續。

一來，未來10年，以5G通訊為首，資訊產品將走向少量多樣，廉價勞動力的優勢不再那麼顯著。台商投資從「衝量」的投資，回頭追求高度自動化。

二來，隨著台積電在國際半導體產業的地位提升，帶動高端製程外商產業聚落來台，半導體設備國產化造就新行業。

第三，為了尋求新機會，大企業開始轉投資新創，新創產業有了新動能。

第一壞 ：房價蠢動》貿易條件未改善就炒房

值得注意的是，還沒等到薪資大幅提升，氾濫的游資，可能先讓房價飛漲，尤其是中南部地區。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊提醒，六都中，台南、高雄、台中都是縣市合併，有大量非都市土地，所以內政部的房價所得比失真。

跟前一波雙北與台中、高雄豪宅的炒房不同，中南部市區多半不大，少量的交易就會影響價格。

目前中南部遭遇的就是少量交易，影響整體房價與民眾。

面對房價不合理飆漲，「雙北的年輕人會發聲，中南部受影響的都是最弱勢的，」章定煊警告，「房價一下增加100萬在台北可能不算什麼，但在中南部會逼死人。」

10月，全台實價登錄年增率最高8%，出現在嘉義市。六都則出現在台南市。

但諷刺的是，這兩地都是人口長期外流的城市。台灣現在只有新北市、桃園市、台中市、新竹縣市人口成長。

第二壞 ：未來每況愈下》2022後會愈來愈糟

另外，2022年後，全球經濟就會愈來愈差，每況愈下。

「2021一會是未來5年最好的一年，」黃蔭基預言。

他直言，2021年是災難後的反彈，全球經濟成長率異常的高。

另外，這場疫情，造成深遠的影響：美中對峙的政治分歧、窮國與富國的種族分歧、貧富分歧都在拉大。

全球經濟一旦分歧，方向不同就會抵消彼此的力道。

「從國發會的國家發展計劃來看，未來4年是不好的，」黃蔭基指出。

國發會7月的國家發展計劃指出，IHS預估台灣GDP未來4年經濟成長率僅2.5%，必須努力才能達到目標2.6%至3.4%。

大疫之後，挑戰持續。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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