送外賣送到變億萬富翁 DoorDash上市首日股價飆升86%

【編譯 田孟心】

三個男孩白天上課晚上外送，還得身兼客服、傳單小弟，突發奇想架設的小網站竟成美國市佔率最高的外送平台，他們為什麼能勝出？

七年前，還在就讀史丹佛大學的徐迅（Tony Xu）、 Andy Fang、Stanley Tang三個華裔大男孩，在加州舊金山的一間馬卡龍店鋪相遇。

當時，老闆娘總是對著一疊訂單發愁，她抽不出時間外送，但這些單量又撐不起另外聘請一位外送員。

三人靈機一動，何不試著架一個網站來幫這樣的小商家呢？於是，他們做了第一版的DoorDash網站，「超簡單又超醜，我們根本不抱任何期待！」幾年後，Tang回到史丹佛演講時笑著回憶。

網站上線後，他們就守在螢幕前等著，「真的會有訂單來嗎？」突然間，一位客人打來要一份泰式料理，那是他們的第一次送餐。

其後，三人一邊修課一邊進行外送事業，還得身兼客服、傳單小弟。

沒想到，幾年後迎來DoorDash上市，三名30出頭的年輕人都成了億萬富翁。

IPO首日股價飆86%

週三，DoorDash公司股票在紐約證交所上市，收在每股189.51美元，大幅超越公開價格的 102美元，上漲86%。

根據完全稀釋後的股本數量計算，收盤時估值約為718億美元，這數字高於許多仰賴DoorDash外送的餐飲企業如達美樂披薩、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）、Dunkin' Brands Group等等。

DoorDash的大股東包括日本軟銀集團（SoftBank）、紅衫資本（Sequoia Capital），以及新加坡政府相關企業。

疫情加持，瞄準郊區勝出

創立七年來，總部位於舊金山的DoorDash其實一直沒獲利，直至新冠疫情助攻外送需求，

今年第二季才首度轉虧為盈，賺進2300萬美金。

目前DoorDash佔美國外送餐飲市場超過50%，領先UberEats、Grubhub和Postmates，與其瞄準郊區的策略有關，因為郊區用戶的訂單額普遍較高。且在郊區，外送員的停車與運送成本也比較低。

疫情期間，DoorDash更致力增加消費者能選擇的餐廳數量，並拓展超市食品雜貨配送業務。

有趣的是，DoorDash早期員工都有外送的「基層訓練」，瞭解商業痛點，也是致勝的原因之一。

雖然今年起一路勢如破竹，也有人不看好。

疫後能維持榮景嗎？

《Forbes》在一篇標題為「DoorDash：2020最可笑的IPO」的評論中嘲諷，「要出動全球疫情來讓這間公司終於有一季的獲利。」

分析師特納（David Trainer）指出，這家公司的獲利成長多來自短期的疫情刺激，投資者應冷靜判斷。即使疫情永遠改變了用餐習慣，外送平台差異化不大，導致消費者變心成本低、要和上游廠商（餐廳）競爭等，都是這個產業本身的困境。

事實上，DoorDash與餐飲店家抽成的爭議始終存在。

日前，UberEats併購第四大外送平台的Postmates時曾承諾，未來會加強抽成的透明度，預期會給DoorDash施加更大的壓力。

在今年美國外送平台大併購的新局之下，DoorDash能否在疫情退卻後保持衝勁，投資人都在觀望。

無論如何，從馬卡龍小店鋪的突發奇想走到證交所敲鐘，現在分別任職DoorDash CEO（徐迅），CTO（Andy Fang）和CPO（Stanley Tang）的三名年輕人，都已來到從未想像過的遠方。

「這一切真的是超現實！」持股27億美元的徐迅說。

（資料來源：WSJ, Bloomberg, Forbes）

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