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「黑衣最難處理」全世界舊衣回收解方 藏在70年台灣化纖大廠

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片：王建棟攝
圖片：王建棟攝

【文｜吳靜芳】

我們回收的舊衣八成都變垃圾。不過，台灣將是世界救星！還沒開始蓋廠，遠東新的回收技術就讓成衣品牌都趕來下訂。明明寶特瓶循環已吸引Nike合作，遠東新為何還要挑戰大魔王？

「這是二手衣製成的原料，」在桃園內壢的遠東新世紀研究所裡，遠東新協理張根源拿出了一罐液體。只要再經過脫色、反應結晶等程序，這一罐烏漆抹黑的液體，就可以重新製成衣服。

小小毫不起眼的100毫升，就是這家70多年台灣化纖大廠下一個最有野心的計劃：把衣服變回衣服。

寶特瓶變衣服已吸引Nike，何必花十年挑戰大魔王？

事實上，遠東新早已是全球紡織業慣用的環保材料——再生酯粒（rPET）的全球第二大生產商。遠東新將廢棄寶特瓶，用物理方式回收成瓶子或纖維，與可口可樂、Nike、愛迪達等品牌長期合作。

市場既然穩固，遠東新為何還非做挑戰用化學循環回收舊衣呢？

「我們是以人造（纖維）為核心的國家，」紡織產業綜合研究所永續驗證組組長李若華認為，台灣化纖巨頭遠東新、新光合纖在今年的紡織展都發表新的化學回收技術，其實是未雨綢繆。

近幾年，全球大品牌紛紛為了環保，傾向捨棄石油做成的人造纖維，或者全面使用環保回收料，像愛迪達已經喊出2024年所有聚酯纖維都要使用回收料，快時尚巨頭H&M更誓言2030年前全面使用環保永續材料，這對台灣的聚酯化纖產業來說是機會，但也是危機。

台灣的環保材料起步不晚，但如果只依賴寶特瓶這個單一來源，台灣依舊陷入險境。因為衣服與瓶子爭搶回收寶特瓶，已是業界公開的祕密。最乾淨的廢寶特瓶料源是日本，早已經搶破頭。近年台灣化纖廠紛紛佈局東南亞、投資當地回收分選廠，就是在比誰能搶到更多瓶子。

此外，rPET主流的物理回收法，仍然只能從瓶子變衣服，每一次物理回收，材質都會經歷一次損耗，終其一生寶特瓶只能物理回收6到7次。而化學循環法沒有損耗材質的問題，可以無窮地循環再造，雖然開始的成本比較高。

遠東新的客戶——可口可樂已先開口，要把自家的寶特瓶透過化學循環重新做成原料。

化學系都知怎分解，但人間很殘酷

遠東新下定決心投入研發，沒想到光技術開發就是十年長征。

如果只針對100%聚酯纖維回收，處理聚酯纖維的下腳料會簡單許多。但遠東新認為，既然要做，就做最難的，他們決定挑戰舊衣回收，舊衣中最多的是混紡。

他們設定規格，特別分選出70%聚酯纖維混紡30%棉的舊衣，純化出聚酯纖維原料後，回收棉製成纖維素酒精，再製成人造纖維。

另一道關卡在於顏色。牢牢攀在纖維上的染料，就讓遠東新磨了4年。

「我們試過，最難脫的顏色是黑色，最難染的顏色也是黑色，」廖瑞芬說，理想上若把衣服根據顏色再大致分選，可能可以解決這個問題；但現實中絕大多數的衣服都有多種顏色，最終只能把盡力做到每一批二手衣即使五顏六色，都能脫色到接近原生料。

無法處理的，也能做燃料棒發電

由於目前的技術，只能處理70%聚酯纖維以上的舊衣，每批舊衣裡不合規格、不能回收的布料，遠東新認為還是資源。

遠東新找了位在台南柳營的隆順綠能科技。這家去年才設廠的新創公司，專長破碎壓縮衣物製成鍋爐用的燃料棒，代替煤炭發電。

「所以回收的二手衣幾乎完全不浪費，」張根源說明一旦規模放大，未來遠東新經手的廢棄二手衣不再需要掩埋或焚化，「可以回收PET的就拿來回收PET，剩下（混紡比例不合的）的就（給隆順）做燃料棒發電。」

從二手衣回收商、化纖大廠到固體燃料廠，這會是一套獨步全球的舊衣處理系統。台灣紡織業花了20、30年，讓瓶子變成衣服主流材料之一；這一次從衣服到衣服的全新起點，台灣有能力，也必須走在世界前面。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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