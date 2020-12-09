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這10件事 千萬不該讓理專做！

聯合新聞網 / 天下雜誌
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【文／李若雯；圖片／Shutterstock】

理專盜用存摺、印章領款層出不窮，曾經是最信賴的理財小幫手，卻成了血汗錢小偷，金管會搜羅理專過往不法情事，訂定「理專十誡」，《天下》整理出千萬不該讓理專做的10件事。

1.千萬別讓理專保管存摺、印鑑！

最基本的觀念，卻也是最多人存款被盜領原因。不少人貪圖一時方便，把證件交給理專，想讓理專代辦各種繁雜程序。但存摺印章有等同本人的效力，當心不肖理專打著你的名號，為所欲為。

2.千萬別給理專有簽章的空白表單！

依據金管會特別規定，銀行要定期抽查理專抽屜有無空白表單，就知道這件事的嚴重性。畢竟，天知道那張空白表單之後會填上什麼？不要因為覺得一時方便，就預留已簽章的表單給理專。

3.千萬別讓理專代領對帳單！

不少盜領案件之所以長期沒有東窗事發，就是因理專偽造對帳單矇騙客戶。因此對帳單一定得自己領，謹慎確認金額有無錯誤。

4.千萬別把網銀密碼給理專！

網銀日益發達，除了查看餘額、轉帳，還能做各種投資，密碼絕對不能任意洩漏。

5.千萬別讓理專幫你存款、提款、開戶、變更帳戶資料、投資交易、保單轉換、部分贖回、解約！

簡單來說，所有關於錢的程序都必須你自己完成，不能讓理專幫忙。

6.千萬別買理專推薦的非理專所屬銀行販售的金融商品！

理專只能推薦所屬銀行有販售的金融商品，如果你的理專開始推銷你一些不是自家銀行賣的東西，除了對他的職業道德存疑，萬一理專私下賣的東西出了問題，你也可能求助無門。

7.千萬別跟理專有「共享福共患難」的分潤約定！

「這一波好康只跟你講！有賺我們七三分帳！」理專可能私下這樣講，推薦他自己掛保證的金融商品，甚至強調，即使賠本，你們也能共同負擔損失。

但依法，理專能賺的是推銷商品的手續費，就算你覺得和理專超投緣，也絕對不要和理專有額外投資合作、分潤協議。

8.千萬別跟理專有私人借貸關係

「我私下知道一檔很讚的基金，建議你可以先借我一筆錢賺利差」有些理專會跟客戶借錢，常見的藉口是拿去投資收益高的商品，但這是違法的，你不知道實際上理專會把這筆錢拿去做什麼。

9.千萬別讓理專把你的錢搬到其他帳戶去

你的錢就該在你帳戶裡，無論理專如何花言巧語、說他可以把帳戶暫時借你，你就是不該把錢搬到理專或任何理專相關人的帳戶裡，錢一旦離開你帳戶，可能就再也回不來了。

10.千萬別把通訊資料填上理專聯絡方式

這樣出事了，銀行怎麼聯絡到你？很多重要的對帳單與資料你也可能收不到，被不肖理專蒙在鼓裏的機率大增。

另外，根據理專十誡，理專的主管有義務拜訪或電訪你，了解你與理專的交易狀況，若長期沒有接到理專主管照會，可能表示服務你的銀行內稽內控並不確實，需要注意。

最後，至少一到兩年務必關心一下帳戶，掃一下各項投資目前收益狀況，是否真如理專當初說得這麼美好。

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