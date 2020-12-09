快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

聯合新聞網 / 天下雜誌
過去水庫放水到農田，掌水工須親自巡視、掌握關水門時機，如今用app即可精準操作。 （王建棟攝）
過去水庫放水到農田，掌水工須親自巡視、掌握關水門時機，如今用app即可精準操作。 （王建棟攝）

【文／林倖妃；圖片／王建棟攝】

2020年驚奇不斷，台灣躲得過病毒，卻躲不過大旱。為精進灌溉系統，水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉，利用雲端資料庫搜集數據，並以智慧監控協助掌水工控制供水。這背後，是護國神山台積電的神救援，研發設備降低成本。

牆上的螢幕是星羅棋布的農田，藍色和紅色的線交錯橫陳，間或有藍、黃色的標記閃亮著；右下方說明羅列出閘門、分水設備、給水路水位高度正常等等一長串。

「我每天只要看這個，就知道目前的供水狀況是否正常，」嘉南農田水利會隆田工作站站長陳艷星指著螢幕。他和工作站內的掌水工手機都下載app，一旦出現紅色訊號警告水路的水太多，兩個動作即可遠端操控關閘門。

一支手機、一台電腦，顛覆嘉南大圳百年來的灌溉方式。水利署從2016年開始在嘉南農田水利會下的隆田工作站，進行為期4年的「精進灌溉節水管理技術計劃」，透過裝設控制設備、感測元件、無限傳輸等加強灌溉管理制度，背後最重要的參與者是「護國神山」台積電神救援。

水資源「守門人」防搶水、溢流

1920年日本工程師八田與一設計的嘉南大圳和烏山頭水庫，大幅改善供水系統，滋潤了雙期作耕地面積超過6.2萬公頃的嘉南平原，成為台灣的最大穀倉，百年來始終維持一套複雜而有效率的灌溉模式。

烏山頭水庫支撐著嘉南平原。 （王建棟攝）
烏山頭水庫支撐著嘉南平原。 （王建棟攝）

水從烏山頭水庫送出後，從導水路、幹線、支線、分線到各區域，再透過中給、小給水路到農田，散布在嘉南平原的渠道和給水路、排水路加起來高達1.8萬公里。各區域農田以每150公頃為一個灌溉單位，成為一個水利小組，每小組又分為3個小區輪流灌溉，並由3個掌水工巡視掌控水量。

在枯水時期，嘉南平原的掌水工是水資源「守門人」。初見在農田間穿梭50年的王仁義，「我是黑人義，」皮膚黝黑的他，露出雪白的牙齒自我介紹。

阿義擔任掌水工10多年，每年兩期稻作，一期從1月到5月、二期從7月到10月底，「只要水庫的水放出來，我就開始忙，」他說，掌水工每天要出門去巡水路，發現垃圾或樹枝等雜物要先清除，以方便水流通過。

當水庫水從渠道到農田區域，掌水工要依據灌溉計劃，以手工設擋水板將水引導到計劃順序該前往的方向，確保所有農田都能獲得水源灌溉；而當水流通過時，還要去打開田坵間的塑膠塞子，以便水分流順利流進田間。

工作看似簡單，卻耗損體力和精神，掌水工平時須騎著摩托車四處巡視，因為沒水時，農民會搶水，而水太多時造成溢流，則要趕快關閘門以免浪費，「有時颱風天或是晚上發生狀況，掌水工也要出去關水門，發生意外的機率相當高，」站長陳艷星在工作站負責指揮監督和管理。

拚節水，今年二期稻作撐到收割

今年的二期稻作種植期間，嘉南平原降雨量偏低卻能撐到收割，除水利署和嘉南農田水利會合作，加強灌溉管理外，掌水工居功厥偉。水利署南區水資局經管課課長許秀真說，今年因為雨量多下在平地，水利會只要一下雨就請掌水工到處巡視並關水門，以減少水庫出水量，結算下來省了超過9千萬噸水量，相當於一座南化水庫。

隨著掌水工老化，科技導入已是勢在必行。嘉南農田水利會的1300位掌水工，平均年齡為70歲，而看似綿密的灌溉體系，也因為掌水工一人要管控50公頃，還要照顧自己的農田，要到現場經常緩不濟急，要達到最大節水效用仍有時間差。

「農田灌溉系統若可以自動化、智慧化，結合數據回傳平台，就可以輕易知道哪些地方浪費水、或是灌溉不平均，」許秀真說。

掌水工只要一機在手，可以按照系統指令遙控閘門，同時經過長期監控搜集數據，電腦演算後根據降雨量和風向、濕度等，得知每一時期的需水量，作為決策參考。

在烈日豔陽下，《天下》記者跟著陳艷星來到農田灌區，綠漆上寫著白色字樣「中脇小給」的水路，有著藍色的龍頭，周圍纏繞鏽蝕斑駁的鐵鏈條，「過去要人親自到這邊開關水門，因為常有人來偷水，還要用鏈條上鎖，」他說。

水門須由人親自開關，還要防止被偷水。 （王建棟攝）
水門須由人親自開關，還要防止被偷水。 （王建棟攝）

為實驗智慧灌溉的可能，水利署委託廠商研發電動水門，笨重的不鏽鋼板配上太陽能板，旁邊還配上兩顆類似汽車用電池，「這樣一套設備至少要46萬元，且體積相當龐大，」水源經營組副組長葉俊明說，台積電派出經理層級配合計劃，「台積電完全是為了幫助國家，我們提出需求，他們就去研發。」

台積電依照專業，提議水門開關時間若從原有的1分鐘延長到30分鐘，耗電量可大為降低，馬達和太陽能板的大小都能跟著縮減。新型的水門外觀輕巧，上面頂著比陽傘還小的太陽能板即可供電，成本只有原來的一半，而新一代水門更裝上感測器測溫度、濕度和風向。

除智慧水門之外，以直立滑動式水門的分水設備，取代掌水工導流分水用的擋水板，以坵塊取水設備取代田坵間的塑膠塞子，以及協助掌水工巡田，監控水流量的流出監測設備等，都是台積電的研發成果。

農田裝上千里眼，顛覆百年灌溉系統

接受委託的中華電信則利用聯網監控設備，搜集田間水路流量、坵塊供灌水量、區域氣象等資料，建立資料庫及雲端管理平台。「猶如在農田間裝上千里眼，站長透過雲端觀測確認供水狀況，必要時關閉水門，掌水工也不用騎著摩托車到處巡視，」許秀真說。

智慧灌溉成為工作站和掌水工的最佳幫手。「現在真的輕鬆很多，按一按就可以控制出水，」王仁義拿出手機隨指一點，隨即跳出頁面，偌大的字體寫著「閘門控制」，有開、關、停三種選擇，還有「閘門設定開度」，從此手機取代摩托車，人也跟著更有智慧，再也不用騎車一小時去找水門。

台灣最大穀倉嘉南平原，正在實現傳統產業的科技精進。 （王建棟攝）
台灣最大穀倉嘉南平原，正在實現傳統產業的科技精進。 （王建棟攝）

陳艷星說，所有的軟體都是隨著使用和管理而不斷做調整，現在從電腦螢幕即可知道哪裡出問題、掌水工是否及時處理，掌水工也可以控制自己區域的用水狀況，未來如果農田都有「精進灌溉系統」，更可以確保他們的人身安全，也降低管理人員的壓力。

然而智慧化節水，成本並不低。經過4年的實驗，如果從水門到田間監測系統完全布建，葉俊明說明實驗結果，預期平均可以節水5%到10%，但因成本過高，下一階段將只針對高效益的水路布建水門，一期稻作可節省3%，二期稻作可以到6%，換算下來，每噸水的成本約10.5元，相當於現今自來水水價，未來可再降到6.1元。。

未來4年，在前瞻計劃中已經編列7900萬元，將從現今的100公頃擴增到隆田工作站所在的1300公頃，「因為掌水工的年紀愈來愈大，年輕人（接手）的意願也不高，這套系統未來效益會愈來愈好，填飽他們的空缺，」葉俊明說。

過去農業灌溉的滲漏率高，經常為人所詬病，但隨著旱象頻傳，水資源愈形珍貴，每一滴水都不能浪費，科技的引進顛覆百年灌溉系統，但會不會成為農田灌溉的未來？就看國家的方向和選擇。

【延伸閱讀】

Netflix原創夯劇都有「劇本聖經」？獨家解構《后翼棄兵》、《誰是被害者》

30歲月薪3萬贏過多少人？你的薪水算高嗎？一張表告訴你

押身家投資比特幣、崩盤還加碼 這家人後來怎麼了？

【更多內容請見《天下雜誌》712期；訂天下雜誌電子版

相關新聞

美日台員工現身說法：Netflix超自由、超高薪 但也超高壓又沒隱私？

可以直接和執行長對話、內部幾乎沒祕密、支付超高薪資……今年，Netflix正式化身全球科技人才最渴望就業的夢幻公司。這股「自由與責任」的文化背後，在矽谷興起哪些典範與風氣？

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

2020年驚奇不斷，台灣躲得過病毒，卻躲不過大旱。為精進灌溉系統，水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉，利用雲端資料庫搜集數據，並以智慧監控協助掌水工控制供水。這背後，是護國神山台積電的神救援，研發設備降低成本。

這10件事 千萬不該讓理專做！

理專盜用存摺、印章領款層出不窮，曾經是最信賴的理財小幫手，卻成了血汗錢小偷，金管會搜羅理專過往不法情事，訂定「理專十誡」，《天下》整理出千萬不該讓理專做的10件事。

台股創新高 該存金融股還是台積電？存股達人這樣說

2020進入倒數，從第一季受新冠疫情影響，股市從高點急跌，之後又由低點創新高，投資人今年宛如搭了雲霄飛車。

汽車都不加油了 全球最大的公司為何仍在投資煉油廠？

全世界愈來愈多國家宣布不要汽油車了，新任美國總統拜登也宣布2050年禁用汽油車了，但全世界最有錢上市公司沙烏地國家石油公司除了在沙烏地蓋煉油廠，甚至跑到中國浙江大舉投資，讓人想不透，車子都不加油了，煉這麼多汽油去哪裡？

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

可成脫手中國泰州廠，同業直言「它不想做蘋果手機了。」緯創、和碩也各自布局轉型，大動作跟蘋果分手，盛極一時的台灣蘋果供應鏈，未來會有什麼變數？

口罩再貴也有人要！歐美吹起時尚風 台灣廠商賺得到嗎？

口罩、防護衣是今年疫情下最夯的產品，從大廠到小廠都拼了命接單。但全球大幅擴產，從供不應求變供過於求，口罩毛利大不如前。但歐美開始吹起時尚風，台灣廠商賺得到嗎？

馬斯克叫她滾 哈佛商學院首位台裔女教授用4個字母讓他笑出來

疫情猛然爆發，美中持續對峙，動盪已成新常態。明年1月19日登場的2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，邀請到聞名美國新創圈的哈佛商學院副教授黃樂仁，教你此刻最實用的心法：用「EDGE法則」逆轉勝。

揭開蔡英文突襲六輕祕辛 為何六輕無法降空污由燃煤改燒天然氣？

本月22日，民眾再度為空污走上街頭，成了台灣近年來入秋後的慣例、中南部民眾擺脫不了的夢魘，而每一次矛頭總會對上台灣最大民營燃煤電廠六輕麥寮電廠，呼籲廢煤改燒天然氣，但期望卻始終落空，為何麥寮沒有辦法改燒天然氣，減少空污讓台灣空氣更乾淨、健康，故事要從蔡英文突訪並突襲檢查六輕說起。

供應鏈雪崩式出走中國？一個匿名本土企業家預言：3年內爆發

近20年前台灣筆電供應鏈一舉搬到中國，類似的大遷徙潮會再出現？一位企業家觀察，川普點燃一把火，讓台商開始移出中國，「30%是一個關鍵，」2023年會發生什麼大轉折？

疫苗經濟學大預測：現在太樂觀！進度落後、防護力不佳會怎樣？

第二波疫情再起陰霾下，傳來新冠疫苗捷報，各國股市歡騰。但疫苗保護力持續多長、對不同族群是否有差異，依然未解。各界如何評估疫苗成敗對經濟的衝擊？如何學會與疫情共處？

「別把中國當敵人！」全球最大半導體組織SEMI董事長獨家告白

美國試圖從半導體供應鏈，攔阻中國科技崛起，《天下》獨家專訪全球最重要半導體組織SEMI董事長，他為何主張合作取代對立？

熱門新聞

金融股還能存？股利縮水危機 億元教授為何說：跌下來更要買

美日台員工現身說法：Netflix超自由、超高薪 但也超高壓又沒隱私？

看你要落跑還是要跳樓！黃崇仁走過1200億負債 能否靠力積電一掃陰霾？

從有存款到舉債賠錢近半年 他如何從餐飲門外漢變身年收20億火鍋霸主？

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

這10件事 千萬不該讓理專做！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。