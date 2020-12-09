美日台員工現身說法：Netflix超自由、超高薪 但也超高壓又沒隱私？

【文／林佳誼；圖片／Netflix 提供】

可以直接和執行長對話、內部幾乎沒祕密、支付超高薪資……今年，Netflix正式化身全球科技人才最渴望就業的夢幻公司。這股「自由與責任」的文化背後，在矽谷興起哪些典範與風氣？

今年，Netflix正式化身全球科技人才最渴望就業的夢幻公司。

然而因為新冠肺炎疫情，串流影音巨頭Netflix加州總部辦公室從今年3月中就開始封鎖。

「當時狀況一直在變，大家都人心惶惶，」已在此工作6年的台籍主管黃得源記得。

Netflix執行長海斯汀（Reed Has-tings）寄信給全體員工，坦言狀況「有點糟糕」，並提到，只剩下中國和韓國還能有效控制病毒。

黃得源立刻回信告訴海斯汀，台灣也做得非常好，尤其Netflix台灣辦公室從未關閉。

幾小時後，她就收到海斯汀親自回信，爽快認錯，「你說得沒錯，我把台灣忘了，台灣做得非常好。」

不僅如此，在隔一週給全體員工的信上，海斯汀在談到世界各地控制狀況時還主動加上，現在全世界做得最好的國家就是台灣、韓國和澳洲。

黃得源一年多前剛升職為工程經理（Engineering Manager），算是初階主管，但與海斯汀仍至少差了4級。

Netflix台籍主管黃得源曾寫信越級糾正執行長海斯汀，但這在Netflix的公司文化裡卻是「很正常」的一件事。 （黃得源提供）

講真的1超誠實：越級糾正老闆「很正常」

即便是在強調組織扁平化的矽谷，這樣越過好幾級直接糾正老闆，也是罕見的舉動。

「在Netflix是很正常的事，」黃得源說，因為這間企業的風氣就是鼓勵不斷給同事、主管、下屬意見回饋（feedback），「海斯汀本人就是收到最多feedback的人。」

在每個Netflix新進員工都會收到的公司文化介紹、被譽為「矽谷有史以來最重要文件」的《Netflix文化：自由與責任》中，「誠信」正是Netflix明言最重視的9項員工特質中的一項。

推崇誠實一點也不特別，多數公司的價值觀或公司訓都會列出這點，特別之處是在於，Netflix是「講真的」。

《天下》採訪近10名在美國、日本或台灣任職的Netflix前任或現職員工，發現Netflix是絕少數極其坦誠、高度表裡如一的公司。無論是好的、或沒那麼好的一面。

「我們會清楚展現出自己是什麼樣、是如何運作的。然後讓人們選擇是否想要成為我們的一份子，」海斯汀在接受《天下》獨家專訪時說。

講真的2超透明：內部沒有祕密可言

Netflix另一個「講真的」，就是企業文化超透明。

最著名的例子，是Netflix從20多年前就開始分享財務數字給全體員工。

直到現在仍在每季封關前幾週就在內部分享，可能是唯一一家敢這麼做的美國上市公司。

不只是財務，一名曾待過Netflix和傳統好萊塢製片廠的前員工還舉例，以影視產業最敏感的發行計劃來說，例如某部熱門戲劇是否續訂，傳統片廠即使對內也會保密到最後，「甚至常常和一般人一樣看報紙才知道。」

但在Netflix，就算是後製人員也常提早2、3年就知道已簽下什麼戲、誰來負責導演。

一個更極端的例子，一位在UI／UX（用戶介面）部門的員工在接受《天下》採訪時，隨口說出內部正在開發一項新功能，要讓使用者在找不到想看的內容時，可透過該功能（可能是一個按鍵）產生新推薦，類似蘋果音樂的「Shuffle」（隨機推薦）功能。

這在台灣一般科技企業，可能動輒被公司視為洩漏營業祕密，但整個採訪過程前後，一同參與的Netflix公關人員均未提出異議。

海斯汀的理由是，資訊開放可以讓員工真正感到是「公司的一份子」，進而建立信任和當責意識。

但超透明，也意味每個人的工作表現隨時都活在眾人檢視之下。

不少前、現任員工都提到，因為公司文化極度透明，專案負責人有義務要主動分享工作成敗，讓所有人評論或批評。

甚至，個人在公司內的言行舉止也在可批評範圍內。

一名前員工私下坦言，「某種程度來說，在Netflix工作也等於時時刻刻被監督，無法擁有百分之百的隱私，這是很大的壓力。」

講真的3超高薪：用市場最高薪換取最好的人才

Netflix也以高薪著稱，支付市場最高薪水是其標榜的七大企業文化之一。

這是因為，軟體工程師出身的海斯汀，深深信奉軟體業界的「搖滾巨星法則」——不論是哪種創意型職務，最優秀者的表現很容易超出平均10倍以上。

最著名的例子之一，就是Netflix原創影集副總裁萊特（Brian Wri-ght）。他到職不久就簽下《怪奇物語》，當時其他製片公司都認為青少年主角不會受歡迎。後來《怪奇物語》叫好叫座，這讓他在Netflix一戰成名。

在與《天下》的獨家專訪中，海斯汀也強調，「我們的哲學是支付市場上最高的薪水，試圖得到最好的人才。」

儘管截至去年前，Netflix的現金流均為負，嚴格來說還在虧錢，但多名前、現任員工口徑一致證實，公司待遇在矽谷一直不輸蘋果、Google、亞馬遜等年淨賺數百億美元的對手。

「海外市場差異就大了，」一位前員工指出，一般矽谷巨頭在各國都已採取所謂的「local pay」（當地薪資水準），但Netflix國際擴張還在初期階段，海外市場也常按照美國本土水準給薪。

他離職後到同等級的網路巨頭應聘，面試主管一看他曾待過Netflix，第一句話就說，「我們沒辦法給出一樣的薪水喔！」但高薪酬也意味高壓力、高淘汰。

美國知名求職網站Glassdoor上，開除（let go）與工作生活平衡（work-life balance）是Netflix被最多員工留下負評的兩個問題。

「換人速度確實很快，」一位與Netflix團隊大量互動的好萊塢製片人觀察，「Netflix擅長拿數據評估內容，當然也會拿來評估人。」

已在矽谷Netflix任職近6年的資深資料科學家李昀也坦言，Netflix希望員工都是「即戰力」，相對不太考慮「持久性」。「這當然冷酷，」他說，但對Netflix而言，每個位置都需要維持在最高效能與極高的人才密度。

在矽谷Netflix任職近6年的資深資料科學家李昀表示，Netflix對人才的要求就是「即戰力」。 （李昀提供）

關於Netflix「零規則」的傳說有很多，最常被提到的就是關於休假和考勤——沒有規定。

有關開支、娛樂、贈禮和出差的規定只有一行字：最合乎公司利益。

「這些都是真的，」李昀進一步說，Netflix給予員工很大的自由，但也有很大的期待。「你可以完全控制自己的進度，但最後的結果就是自己負責。」

講真的4超自由：休假和考勤都沒有規定

怎麼負責？曾在東京辦公室擔任動畫部門創意製作人的台裔員工蔡承旭形容，在Netflix，每個人就像一間一人公司，老闆不會告訴你怎麼做，必須自己設法在最短時間內，用最有效率的方式解決問題。如果屢屢失敗，「Netflix的文化就是不行就換。」

他觀察，即便是在最講究規則的日本職場，Netflix還是堅持核心價值，不設太多規則，整個辦公室「是非常純的美式文化」。

因為堅持強烈美式作風，Netflix會有意識地篩選符合自身文化的員工。

如整個東京辦公室約百名員工中，只有不到一成員工是真正土生土長，其餘都是外籍，或具有長期海外生活背景的人才。

大學畢業前都在台灣成長的李昀也坦言，即便已在美國生活多年，但剛到Netflix時也不習慣，確實花了一段時間才適應。

至於無法適應的人，海斯汀話說得很直，Netflix有很優厚的離職方案。

絕對自由的背後，是絕對的責任。

或許並不適合每個人，但無疑正是這樣的企業文化，支撐著Netflix一路創新與突圍。

Netflix新竹辦公室策略關係發展總監王弘羿（左二）與資深軟體工程師廖繼鐘（右一）指出，台灣員工進Netflix的第一個震撼教育，通常都是因為內部溝通超直接。 （王建棟攝）

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