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台股創新高 該存金融股還是台積電？存股達人這樣說

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片｜邱劍英攝
圖片｜邱劍英攝

【文｜嚴珮華】

2020進入倒數，從第一季受新冠疫情影響，股市從高點急跌，之後又由低點創新高，投資人今年宛如搭了雲霄飛車。

近幾年紅透半般天的存股，不同類股，卻有不同命運。金融存股族今年賺了股息，但金融股卻下跌7.5%；反觀零股存股族最愛的台積電，息雖少，但季季填息，股性質變，像大牛翻動如飛躍羚羊，今年單價差就大賺五成。

台股創歷史新高，還該存股嗎？該存金融股？還是台積電呢？

第一步，確認自己適合存股

考慮該不該存股，第一步要確認自己的性格。

巴菲特個性穩健，靠基本分析選股選擇深入了解標的，一旦投資，至少超過一年。但與巴菲特一樣有名的是技術分析大師舒華茲（Martin Schwartz）。舒華茲曾在陸戰隊服役，養成速戰速決的習性，習慣短進短出。他比巴菲特小15歲，一開始屢屢虧錢，直到發現技術分析法，從此一帆風順。

舒華茲直言，「並非技術分析優於基本分析，而是這種投資方式適合我的個性。」

自己到底適不適合存股，不妨先做個測試。

鼓吹存股的陳重銘認為，在股市中，如果聽到利空就想賣出、聽到利多就想買進、手中股票漲了5%就控制不住賣獲利了結的人，這樣的人就適合定期定額，做存股長期投資。

「許多人在股市中賠錢，是因為做錯方向！」陳重銘以血淚經驗解釋。投資就是考驗人性，如果經驗不足，又喜歡作價差，當然是賠錢居多，這時若以定期定額的長期存股投資取代，剛好避開投資個性的缺點，走向投資致富之路。

第二步，利空時，好產業、好公司用力買進

「存股就是找好產業、好公司，利空時用力買進，」陳重銘說。他認為，今年，金融股貼權、貼息、獲利衰，衰到不行，卻是存股族投資的好時機。

陳重銘預期，2020年金融股獲利衰退，明年股息也一定比今年差，明年金融業公布全年獲利與股利政策時，正是壞消息出盡的時後，金融股那時應該會跌到最低點，此時正是最好回補或加碼金融股的時機。

第三步，挑選適合自己股性的股票

「股性就是明明適合三角形，就別硬塞圓形，」存股作家孫悟天也比喻。

孫悟天認為，有的存股業績很好，但投資人就是抱得不安心、抱不住。有的存股業績雖不是最好，但卻安心長抱，這才是股性適合。選擇股性與自己相合的存股才能存得長長久久，存股就是以時間累積致富。

花10年分散，才累積出逾10檔存股

專心投資的陳重銘存股就比較分散，從第一隻存股──台積電開始，到聯詠等電子股，存股逐漸分散台產業穩定、殖利率高的金融股如中信金、第一金、元大金等，傳產龍頭股如台泥、亞泥、南亞、遠雄等。

存股就是選好產業、好公司，利空來臨時，是最好的加碼時機。今年，當金融股利空來襲時，其他金融股不碰，他逆勢大舉加碼元大金，主因元大金具有證券期貨投信等，今年股市熱剛好帶動業績成長，與其他只有消金、企金等金融股不同，目前佔其金融存股的一半。

今年，元大金股價是金融股少數填權填息逆勢上漲者，漲幅加上現金與股票股息，陳重銘帳上獲利超過30%。但是除了元大金，其他金融股因為產業景氣衰退都沒有加碼，要等更好的時機。

陳重銘說，自己分散式的投資，不是一夕之間。過去30年，他每天花很多時間看盤、看報章雜誌、財經新聞及思考佈局，才累積出10多檔存股，由於分散式存股，需要很用心，花很多精神，他大嘆「真的不輕鬆。」

該存金融股？還是存台積電？

今年台積電大漲5成，手中也握有台積電的陳重銘直言，對存股族而言，台積電股息殖利率2%太少，在台積電存股張數不變的目標下，他運用技術分析做價差，在KD技術指標逢20買進，逢80賣出，為自己存股加值。最近一次買到440～450元左右的台積電10張，在470元左右賣出，短短一個月內為自己存股台積電增值20～30萬元。

對存股量不大的小資族而言，台積電資本利得是極大的誘因。「台積電具有全球晶圓代工產業龍頭及成長性的雙重加持，風險性低，」台新投顧副總黃文清指出，因為年輕的小資族資本少，希望經由台積電資本利得及股息雙重優勢，快速累積資產。

投資成長股要深入了解基本面，黃文清說，台積電產業趨勢與基本面至少明年都沒有問題，這也是小資族安心大膽存台積電零股的主因。

成長類股不是個個都是台積電

不過，不是所有成長股都像台積電。

只抱金融股的孫悟天就認為，存股不是看1～2年，而是未來10年。15年前，誰都未料到手機霸主不是諾基亞、摩托羅拉，而是蘋果。

他更提醒，不碰日均量僅10～50張的冷門股。他解釋，存股族通常累積張數以致富，若有一天，存某檔冷門股100～200張，但遠不如單日均量，一旦出現股災等系統性風險，求售無門。加上小型股易被操控，不利存股族。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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