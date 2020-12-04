口罩再貴也有人要！歐美吹起時尚風 台灣廠商賺得到嗎？

【文 吳靜芳】

口罩、防護衣是今年疫情下最夯的產品，從大廠到小廠都拼了命接單。但全球大幅擴產，從供不應求變供過於求，口罩毛利大不如前。但歐美開始吹起時尚風，台灣廠商賺得到嗎？

你做的口罩夠獨特、有個人風格嗎？最近成了台灣紡織業老闆的熱門話題。10月初，新光合纖老董吳東昇出席50周年活動時，臉上戴著的黑色口罩很與眾不同。

「這是Under Armour的布口罩，裡頭有用到我們的纖維，從布料到口罩都是台灣人做的，」大老闆談起客戶最新的訂單，眼睛都發亮，「猜猜多少錢？30塊美金！」

過了一個月多，換羽絨衣大廠廣越總經理吳朝筆拿著一個10美元的PUMA布口罩在現寶：「我們出了70萬個，還有130萬個跟PUMA在談！」不只PUMA，戶外服飾大牌Patagonia也對這布口罩極有興趣。

口罩，無疑是今年最紅的關鍵字。全球封城下服飾銷售大大衰退，唯有口罩賣得最好。今年10月中的紡織展從展場頭走到展場尾，幾乎每個攤位一定會展示的新品就是五花八門的口罩。

品牌紛紛搶著下單布口罩，台灣廠織成衣供應商為了生存也都卯足了勁接單。但明年，不論是布口罩或是不織布醫療口罩，還會有這榮景嗎？

全球拼命生產口罩，產能將過剩？

「明年需求還是會比疫情前來得強。像如果政府強制規定，美國一季大約需要10億個布口罩，」成衣代工巨頭聚陽今年已接到超過５千萬片口罩訂單，發言人林恆宇觀察，就算新冠疫苗成功開發上市、明年全球經濟重啟，疫後生活新常態仍少不了防護衣、口罩等個人防護產品。聚陽就瞄準明年市場需求，開發民眾日常外出可以穿著的拋棄式防護衣，提供基本功能。

「但口罩和防護衣明年的利潤搞不好是今年的一半或1/3都不到，」林恆宇說，身為台灣防護衣國家隊之一，聚陽卻預估明年聚陽個人防護產品的銷售只剩下今年3成。因為聚陽只接高毛利不拚量、不拚價格戰。

因為防護需求雖強，但便宜的醫療口罩、防護衣供給更強。

光是3M、杜邦等生產醫療口罩及防護衣的醫療用品大廠今年都紛紛擴產，高階防護用品已經產能滿載，低價市場更早被中國廠商卡位。短短一年內，防護用品的利潤空間已經大幅下降；尤其不織布的醫療口罩明年會面臨更嚴苛的價格戰。

再貴的口罩也有人要，就怕不夠好

「大陸3、4月滿天滿地幾萬家在做（醫療口罩），連賣豬肉的都在做！」吳朝筆說，大陸口罩價格半年多內已經掉了超過9成，國內通路價格從5元人民幣（約台幣22元）掉到5毛人民幣（約台幣2元）。

即使台灣口罩國家隊已增加至108家，仍無法與中國廠商拼量，「台灣一天產能有5000萬片，中國是一天出口10億片，」不織布公會理事長陳世中分析，MIT品質優於MIC，但價格絕對打不過。中國出口口罩的最新行情價是一片2分美元（約台幣0.3元），「這個價錢就低於我們（台灣）的成本。」

台灣內銷市場明年價格也將修正。現在醫療口罩國內最好的價格是政府的徵用價：1片台幣2.7元，當徵用結束回歸市場機制，口罩必然會回到疫情前一片1塊多的水準。「口罩已經變成買方市場，不能再有賣一個賺兩個的想法。」

但再貴的口罩也有人要，就怕不夠好，台灣廠商必須發展自己的利基。下半年，市場上出現愈來愈多的彩色客製化醫療口罩，就是一種嘗試。一成不變的顏色已經不能再滿足消費者，為了讓口罩更加融入生活作為時尚配件，口罩的花樣愈來愈多，客製化訂單已經成為最新顯學。

明年全球口罩、防護衣還是人人要，更重要的是歐美有許多消費者是不怕貴，就是想要戴口罩也能有美感、有品味，所以對台灣供應商而言，今年醫療口罩賣一個賺兩個的機會財沒了，但時尚風卻正在吹起，必須要有創新與特色，才能突破價格戰做出一番成績。

延伸閱讀》

Netflix原創夯劇都有「劇本聖經」？獨家解構《后翼棄兵》、《誰是被害者》

獨家專訪》Netflix執行長海斯汀：搞創意的工作需要「剛好的混亂」

台股創新高，該存金融股還是台積電？存股達人這樣說