馬斯克叫她滾 哈佛商學院首位台裔女教授用4個字母讓他笑出來

【文｜麥立心】

疫情猛然爆發，美中持續對峙，動盪已成新常態。明年1月19日登場的2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，邀請到聞名美國新創圈的哈佛商學院副教授黃樂仁，教你此刻最實用的心法：用「EDGE法則」逆轉勝。

說著一口流利英語，自信、卻又可親，黃樂仁出生於台灣，自幼兒時期就在美國成長。

她在完成博士學業後，隨即受聘為賓州大學華頓商學院助理教授，之後又進入哈佛商學院擔任副教授，成為哈佛商學院第一位台裔女性教授，並在2016年，被美國知名的商學院網站Poets & Quants評選為「全球頂尖40歲以下40位商學院教授」。

在進入學術界之前，黃樂仁當過工程師、企管顧問、投資銀行家，為嬌生、IBM、渣打銀行等知名企業工作。

課堂上，她採取的動態教學方式深受學生歡迎；課堂之外，她也能手把手地指導，給予學生貼近現實的創業建議。此外，她也為多家新創公司擔任顧問。

身為亞裔女性，關注劣勢者

賓州大學華頓商學院教授麥克米倫（Ian MacMillan）曾表示，「黃樂仁對女性的企業家精神進行了非常有影響力的研究，她的研究結果幫助女性企業家預見並解決了她們所面臨的許多性別障礙。」

雖然在世界頂尖的一流學府教書，但黃樂仁一直都關注那些不被看重、處於劣勢的人，例如爭取不到資金的創業者、組織中永遠升不到高位的員工，以及在急診室裡受到不平等醫療待遇而失去生命的病人。

她的同理心源於自身經驗，身為亞裔女性，從小到大她面臨許多刻板印象帶來的阻礙，必須想方設法，將對自己不利的偏見，導引轉化為優勢的力量。

「我的研究也有助我了解自己的人生旅程，我曾被看輕，現在我有幸成為哈佛大學教授，希望能分享為自己創造優勢的方法，」因此，黃樂仁在她的新書《隱形優勢》（暫定書名）中，提出將逆境化為優勢的法則——也就是組成英文優勢（EDGE）的四個字母E、D、G、E。

「E代表提升價值（Enrich）、D代表製造喜悅（Delight）、G代表導引定見（Guide），最後一個E代表有效努力（Effort），」黃樂仁說，能做到這四個要件，我們就能在成功之路上推自己一把。

將刻板印象導引為優勢的力量

為解釋EDGE法則，黃樂仁說起她與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）的小故事。

2015年時，黃樂仁得到了和馬斯克見面的機會，她下苦工做足功課。「我真的很努力，研究了關於他的所有知識，甚至為他準備了一份禮物，」黃樂仁說。

但當她依約出現在馬斯克的辦公室門口，還來不及開口打招呼，馬斯克劈頭就說，「不行，滾出我的辦公室。」而且態度嚴厲。

「我心想該怎麼辦？就開始放聲笑起來。沒想到我會笑，他有點措手不及，然後他也開始笑起來，那時我意識到，他其實在看著我手上拿的、沒有包裝的禮物，」她回憶。

「原來，他沒想到我是學者，以為我是想向他提案的創業者，我手上拿的禮物是產品原型，想向他要資金、討資源，」黃樂仁表示，像馬斯克那樣的人物，時時刻刻都會被各種請求連番轟炸，只得一律拒絕，「那他當然要說『不行』。」

於是，黃樂仁順著當下的氣氛開玩笑，「你以為我是來提案的嗎？我沒有要你的錢，」黃樂仁沉穩自信的應變，讓馬斯克笑開懷，也發現她並非泛泛之輩。

結果那天的會面比預期更成功，他們交流想法、辯論，話題一個接一個，最後馬斯克主動拿出SpaceX營運主管的名片，表示對方能提供她研究所需的資訊，還給了黃樂仁一個臨別擁抱。

以那次會面為例，黃樂仁在事前努力準備，希望面談時能豐富馬斯克的觀點，為馬斯克的事業提升價值（Enrich）；以臨場反應逗樂馬斯克，製造喜悅（Delight），才又打開機會之門；接著導引定見（Guide），扭轉刻板印象；最後，事前的付出才能成為有效努力（Effort）。

優勢不僅僅是具備有利條件，還關乎你能否了解自己給別人的觀感。黃樂仁認為，一旦了解定見的影響，不論別人的定見是否正確，都能將定見引導到對自己有利的方向。

不論是個人或企業，都可以應用EDGE法則，將自身的強項、甚至是弱點，轉化為獨特的優勢。

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