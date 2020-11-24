疫苗經濟學大預測：現在太樂觀！進度落後、防護力不佳會怎樣？

【文／盧沛樺；圖片／AFP】

第二波疫情再起陰霾下，傳來新冠疫苗捷報，各國股市歡騰。但疫苗保護力持續多長、對不同族群是否有差異，依然未解。各界如何評估疫苗成敗對經濟的衝擊？如何學會與疫情共處？

時序邁入凜冬，北半球再度遭逢新冠病毒肆虐，尤其大西洋的兩岸，成為病毒滋養的溫床。

11月初，英國首相強森下令實施禁足令時，一位外商金融業高階主管心焦不已，因為女兒才回英國念書。他連女兒透過外送平台買了一杯飲料，都要關心杯子有沒有先消毒。

唯一值得寬慰的是，女兒告訴他，已有愈來愈多英國人願意戴起口罩。從3月街上10個人，只有3個人戴口罩，現在增加至6到7人。

不敵疫情蔓延，歐洲多個國家重啟封鎖。歐洲已經超越拉丁美洲，成為全球最大疫區，平均每3天新增100萬例確診。

疫情打亂，全球陷非典型蕭條

大西洋的另一側，美國也是重災區，是全球首個確診人數突破1000萬的國家。

連美國聯準會開會，主席鮑爾都直白地說，戴上口罩，保持社交安全距離，才能挽救失速的美國經濟。

「持續發展中的公衛危機，將繼續影響短期的經濟活動、就業、通膨，也對經濟前景帶來相當大的風險，」鮑爾一針見血說。

他也指出，「在民眾恢復信心、對從事各種活動感到安心以前，全面的經濟復甦是不可能的事。」

中研院經濟研究所助研究員楊子霆，引述一份美國研究發現，美國最低薪的族群，直到9月，就業率跟疫情前相比，仍衰退高達兩成。顯示美國景氣雖在第三季強勁反彈，失業率顯著好轉，但對高薪與低薪族群的影響卻是不均的。

「這次是非典型蕭條，」楊子霆形容。跟2008年金融海嘯、2010歐債危機不同，無法靠金融手段解決問題，完全取決於公衛系統，最重要的關鍵就是疫苗，什麼時候出來？何時能普遍施打？

他舉例，美國封城前，消費就在下滑，而且降幅很大；真正封城後，降幅反而沒那麼大。意思是疫情一嚴重，讓人產生預期心理，不敢出門消費。換言之，經濟活動跟封不封城關係不大，重點是疫情有沒有好轉，讓民眾敢掏錢。

台新銀行理財商品處副總經理莊明書也說，今年來央行大灑幣，但效果都卡卡的，就是因為正常經濟活動停擺，消費者信心不足，貨幣乘數效果才沒出現。

從金融圈、企業界、公衛學界，甚至老百姓，都在引頸企盼疫苗問世，讓經濟重返成長。

總算，上週傳來了好消息。

輝瑞捷報，但後續挑戰仍大

美國製藥大廠輝瑞和德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的新冠肺炎疫苗，在第三期臨床試驗的期中報告中指出，疫苗保護效力高達九成，超過美國食品藥物管理局（FDA）要求的50%。

中研院生物醫學研究所兼任研究員何美鄉解釋，這代表施打疫苗後的發病數，遠低於原本沒打疫苗時的發病數，也就是疫苗有效遏止發病。「如果這個數字可靠，已經比大家習慣施打的流感疫苗都要高，」何美鄉說。

儘管疫苗開發有所突破，但何美鄉也說，光一款疫苗，不夠全球人施打。按輝瑞的規劃，預計月底向美國政府申請緊急授權，獲得通過，年底可供應2500萬人施打。

其實輝瑞／BNT傳來的捷報，跟原預期的時間差不多。世衛組織統計，進入三期臨床試驗的還有9款疫苗。其中，由美國藥廠莫德納（Moderna）所開發，先前也說會在11月25日向美國政府申請緊急授權。

過去疫苗開發一般要花上10年，但這次疫情全球延燒，確診人數突破5000萬大關，今年來各國政府都卯足了勁，以資金挹注和行政寬容，為疫苗公司助攻，加速疫苗研發上市，也在全球市場搶購疫苗。

但專家提醒，目前的疫苗數據只是初步結果，隨著愈來愈多數據出爐，保護效力也可能有變化。其次，攝氏零下70度的冷鏈儲運，對許多國家都是一大挑戰。「這是有錢國家的疫苗，」何美鄉不客氣地說。

而超過180國寄託的COVAX（新冠疫苗全球取得機制），預計明年底前，才會供應簽約國20億劑疫苗。（編按：COVAX由WHO、流行病預防創新聯盟（CEPI）和疫苗聯盟（Gavi）領銜發起，截至11月6日，超過180國政府參與，涵蓋全球90%人口。台灣也是COVAX成員之一。目標是在2021年底前，取得20億劑疫苗，公平分給簽約國家施打）

疫苗成功！2022普遍接種》一般情境：經濟鋸齒狀復甦

目前各界預期，明年疫苗優先提供給高風險族群，包括第一線醫護、軍警、老人、慢性病患者。藉此有效控制疫情，即使打開國門，也不會因染疫人數飆升，衝擊醫療能量，經濟活動也在維持一定社交距離的情況下，盡量恢復正常。直到2022年，健康成年人才能獲得接種，達到群體免疫。

在此情境下，各機構公布的最新經濟預測，不約而同地上修今年的經濟成長率。以IMF為例，從6月預估全球衰退5.2 %，在10月上修至負4.4%。2021年預估成長5.2%。

渣打銀行金融市場部資深副總裁符銘財解釋，在有效疫苗出現前，經濟走勢會像鋸齒狀，封鎖就下來，解禁又上去，但因為大家愈來愈習慣有疫情的生活，因此經濟會從谷底復甦。

而儘管疫情在歐美捲土重來，但受惠於中國經濟穩步復甦，撐住全球景氣。

加上這波歐洲封城與今年春季不同，包括未關閉學校、製造業和營建業維持營運、家庭比較熟悉如何遠距工作、公司較能適應新的公共衛生準則，削弱新一波封鎖措施對經濟的打擊。

疫苗失敗！開發進度不如預期》悲觀情境：經濟急墜至2%

但萬一，疫苗開發不如預期、疫情再度失控，不得不延長甚至加大封鎖經濟活動的力度，IMF預估，2021年經濟成長率就會從5.2%急墜至剩下2%左右。

「仰賴密集接觸的經濟活動首當其衝，伴隨著所得減少，進一步影響其他產業。當國內需求趨緩，全球貿易活動跟著疲弱，加深經濟衰退幅度。因為前景看壞，金融情勢也會從寬鬆轉為緊俏，先進國家的公司債價格下跌，利差擴大，新興國家的公司債和主權債也都難逃一劫，」IMF在報告中寫道。

問公衛專家悲觀情境可不可能發生？國衛院生物製劑廠執行長劉士任直言，不無可能！

「就算緊急授權通過，安全性還要觀察，因為副作用在少數人的時候是看不出來，」劉士任說。

另外，台大兒童醫院院長黃立民也示警，疫苗保護力可持續多長？且對不同族群的保護力有沒有不同？目前都是未知數。「萬一疫苗趕出來，但效果不好，發生慘劇，反而會讓民眾信心崩潰，」黃立民苦口婆心地說。

何美鄉提醒，民眾要有心理準備，疫情告急下，各國趕著施打疫苗，出現大量副作用的案例，並不意外。

何美鄉解釋，以小兒麻痺疫苗為例，100萬劑裡會有1人跛腳，台灣一年新生兒約24萬，代表四年多才會有一個跛腳，大家覺得還能接受。「現在一樣是100萬劑出現1例副作用，但集中在一個月內打2000萬劑，出現20例副作用，看到數字大家會瘋掉，但其實比例是一樣的。」打了疫苗也不代表就不會染疫，只是可能不會重症或致死。

因此，長期以往，維持良好衛生習慣和做好身體保健，遠離慢性病，才能防範新冠病毒對生命的威脅。

各國政府與藥廠都卯足了勁，加速疫苗開發，才能重燃經濟引擎。 （Getty Images）

中期預估：經濟成長走緩

IMF的報告也指出，受惠於今年低基期因素，明年經濟成長可望拉出一記顯著的反彈，但展望2025年前，經濟成長率則回落至3.5%。換言之，看淡中期經濟成長動能。

原因是，面對面為主的服務業，像批發零售、藝術、娛樂等，在疫苗普遍施打前或找到有效療法前，很難恢復正常。

以新加坡樟宜機場為例，5月已關閉兩個航廈，關閉18個月。正在興建中的第五航廈工程暫緩，延後至少兩年。

「以往大型聚會跟國境開放，是帶動全球經濟很重要的部份，可是這兩個短期不會有太大改善，」符銘財觀察。

IMF根據Google移動資料和尋職網站Indeed的開缺數量分析，發現封城和民眾自發地保持社交距離，都會對經濟活動帶來負面衝擊。因此，儘管城市解封，只要公衛風險還在，經濟活動依然受限。

另外，疫情也加速供應鏈重整、職場環境要因應遠距工作和社交距離，重新規劃和投資，甚至因部份企業破產重整，帶動一波產業重洗牌，這些都需要花上時間調整。

長期展望：學習與疫情共處

「我跟客戶說，關鍵不是疫情何時結束，而是要學會跟疫情共處，」符銘財用了一個簡單的數學式解釋：全球有70多億人口，一年10億人接種的話，就要花上7年。

換言之，在可見的未來，保持社交距離、落實良好衛生習慣，仍會是日常。

其實台廠已經是模範生，過去一年常成為符銘財向國外同事分享的案例。

他舉例，光是讓工廠工人怎麼吃飯，就是一門學問。上千人要在同個地方吃飯，以前一張桌子可以對坐，但現在只能坐一邊，而且中間還要留空位。原本分兩梯次吃飯，現在要分成四個梯次。但因為台廠落實管控，有效防堵疫情，才能取信於歐美客戶，訂單源源不絕。

一位不願具名的電子業總經理告訴《天下》，秋冬疫情再度爆發，但是供應鏈不受影響。公司在中國大陸、墨西哥、印度、菲律賓有廠，這些國家都大爆發過，40%～50%員工有抗體，現在產線維持原來運作，只是大家都戴口罩、量體溫，發燒就趕回家，吃飯發便當，要大家散開來吃。

但若是直接面對歐美消費者的品牌廠，則要加速數位轉型，因應生活型態的改變。台灣健身器材龍頭喬山，身處在巨變當中。

喬山副總經理羅雅芳說，今年3月歐洲第一波封城開始，健身房關閉並停止拓點，重挫以商用健身器材為主力的喬山的業績，3到5月的營收一度被打成負成長。但同時，歐美消費者沒法上健身房，瘋狂轉入線上，搶購家用健身器材，喬山6月營收年增率轉正，家用貢獻營收的佔比，從三成大舉成長至近一半。

疫情經濟學是鋸齒般的曲線，最難的是人心的調適與長期承受壓力的能力。

「要從熟悉的模式進入陌生的模式，就像學習曲線，會慢慢習慣、接受，初期受影響較大，之後取決於調整的能力，愈早調整適應，影響就會愈小，」符銘財語重心長地說。

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