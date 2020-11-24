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供應鏈雪崩式出走中國？一個匿名本土企業家預言：3年內爆發

聯合新聞網 / 天下雜誌
印度人口近14億，是繼中國之後，下一個蘋果產品熱門製造基地。 （邱劍英攝）
印度人口近14億，是繼中國之後，下一個蘋果產品熱門製造基地。 （邱劍英攝）

【採訪整理／黃亦筠；圖片／邱劍英攝】

近20年前台灣筆電供應鏈一舉搬到中國，類似的大遷徙潮會再出現？一位企業家觀察，川普點燃一把火，讓台商開始移出中國，「30%是一個關鍵，」2023年會發生什麼大轉折？

美中關係攤開來看，川普會敗選，但「川普主義」不會退潮。拜登路線，我預測應該是政治上好話說盡，科技上走攔阻路線。

AIT（美國在台協會）拜訪過我們很多次，以前AIT和台灣企業的互動就是恭賀新喜、握個手，美國商務友好往來這樣。

但前陣子來詢問很仔細，這帶給我們很大的震撼，包括到美國和印度的佈局狀況，和中國佈局狀況。

後來AIT辦了論壇談decoupling（脫鉤），主要就是談重組全球供應鏈。台灣正是美國要在全世界重組供應鏈之中，一個關鍵伙伴。

過去台灣電子供應鏈沒有動，是因為以前沒有川普，所以沒有徹底執行供應鏈重組；現在如果執行徹底，3到5年，中國就會落後，因為中國基礎科學不足夠。

因此拜登時代，美中脫鉤會繼續，因為這牽涉美國的基礎競爭力。

客戶就像粽子頭，一拉就一串外移

就拿AIT關心台商外移去的印度來說，過去要不要去印度，大家拖了5、6年，但最近半年卻像急行軍。過去到印度設廠要送件審核，一般要3個月到半年很正常，但現在走綠色通道，一週就通過。台廠沒具體承諾，因為怕刺激中國，但印度當地政府很積極。

這背後代表著蘋果已經在動手。蘋果以前沒那麼積極，但最近半年很積極，當然跟川普那邊希望它有動作有關。因此搬遷供應鏈這件事情，拜登上來也不會緩和。

我老實講，理智上，3、5年前大家就要逐漸規劃離開中國，因為工資太高、少子化、法規愈來愈嚴苛。可是當時供應鏈卻是你不敢動、我也不敢動，需要一個粽子頭。粽子頭往往是客戶，一拉就一串。

這就像當年HP決定去重慶，供應鏈有生意能做就整個過去。因此有強而有力的誘導，可能不用5年，縮短到2、3年。目前強而有力的力量，恐怕背後就是美國政府的政策。

關鍵是，供應鏈只要跨過30%移出，中國就會有雪崩式的移出潮。因為前面的30%移去譬如越南，當地供應鏈就逐漸建起來，加上在中國成本高，廠商為什麼要留在中國？

但光東南亞有個缺點，如果印度不加入，東南亞沒有一個國家可以替代中國14億人口。但如果是N＋1，東南亞任何一個國家＋印度近14億人口，那數據就遠遠壓過中國，工資又遠遠便宜。中國基本工資約1萬台幣，是印度的5倍。

因此如果2020動手，2023年恐怕會有一個大轉折；3年內如果供應鏈往東南亞到位的話，中國恐怕會雪崩式移出。

這就像2001年台灣筆電供應鏈突然一下都搬去中國，最遲去的是華碩，因為華碩有做品牌和製造，毛利比較高。但到2003年不得不去中國設廠，因為發現連買個模具都要跑到上海或崑山，台灣買不到了。

20年河東、20年河西。2023年可能會像2003年，供應鏈如果到位，廠商你不去也不行。

但未來，供應鏈效率不會那麼高，因為跨國。品牌也要去適應供應鏈轉變。

美中貿易戰摩擦只是一顆石頭，丟下去後掀起一大片水波。移動這件事是回不去了，以前是缺少一個主導性的契機，莫名其妙，川普點了那把火。

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