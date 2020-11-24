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「別把中國當敵人！」全球最大半導體組織SEMI董事長獨家告白

聯合新聞網 / 天下雜誌
SEMI董事長暨執行長馬諾查提醒，供應鏈斷裂，會傷害美國半導體競爭力。 （SEMI提供）
SEMI董事長暨執行長馬諾查提醒，供應鏈斷裂，會傷害美國半導體競爭力。 （SEMI提供）

【採訪整理／黃亦筠；圖片／SEMI提供】

美國試圖從半導體供應鏈，攔阻中國科技崛起，《天下》獨家專訪全球最重要半導體組織SEMI董事長，他為何主張合作取代對立？

今年4月初，擁有全球2400名半導體會員的SEMI國際半導體產業協會董事長暨執行長馬諾查（Ajit Manocha），罕見地寫信給美國總統川普，表達美國頒布出口禁令，將損害半導體和電子供應鏈，「置美國科技領導地位於風險。」

曾任全球第三大半導體晶圓廠格羅方德執行長，馬諾查如何解讀美國大選後，美中對決對半導體業的影響？以下是專訪摘要：

首先，「脫鉤」不是解決美中當前地緣政治緊張局勢的答案。半導體是改善全球人類生活質量的技術基礎，但新技術發展驚人的複雜性，使SEMI服務的全球電子製造和設計供應鏈間，更加相互依賴。全球供應鏈斷裂不僅威脅創新，更可能損害美國半導體公司領導地位。美國應該將中國視為競爭對手，而不是敵人。

拜登當選總統，眾多跡象顯示，新政府將繼續透過半導體產業對中國施加壓力，但同時將會更加注重國際合作。

若攤開整個半導體製造和設計供應鏈，以半導體製造設備（SME）來說，美國供應商是市場領導者，全球市佔約五成。另外，美國在設計軟體中也有非常強的地位。美國可說推動著半導體製造和設計領域的前瞻技術。

但我認為，任何人都不能低估中國想實現半導體製造自給自足的承諾和決心。我們今天看到的出口限制，如果是10年前，這對中國會帶來災難性的影響；但過去10年來，中國半導體產業已經逐步發展，可以保持競爭力。

從政府政策的角度來看，反而更應該留意的是，美國單方面的出口管制，可能會侵蝕美國半導體產品項目的競爭力，因為這些產品是用美國設備和設計工具做出來的。在營收上的損失導致前瞻技術研發支出減少，長期來看，美國市佔率可能會因為出口量減少而跟著降低。

疫情加速分散化，東南亞受益

從2017年美中貿易戰開打以來，供應鏈就逐步發生變化，今年疫情加速了分散化，這反而能給供應商更靈活的選擇。尤其是東南亞已從這個轉變中獲益。

對半導體產業的好消息則是，隨著包括AI、量子計算、5G到6G、自駕車和AR／VR等新科技出現，帶動整個半導體市場的成長，在未來10到15年內有望翻1倍以上，達到1兆美元。這樣一個難能可貴的機會，包括美國在內，許多國家政府都大力發展半導體製造。

美國就推動「美國晶圓法案」（CHIPS for America Acts）。這個法案將增加聯邦半導體研究經費，並建立一個美國商務部的計劃，為半導體設廠提供州和地方獎勵補貼。

該法案還包括半導體製造投資的40%稅收抵免。稅收抵免是制定全球競爭政策和吸引大量新投資所必須的，這將是重要的第一步。

台灣在全球半導體生態系中一直扮演核心角色，在過去10年，是最大的半導體設備支出國，持續投資半導體製造廠。

加上台灣政府將半導體列為戰略產業，這讓台灣在維持半導體製造前端與後端的領先地位上，處於有利的位置。

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