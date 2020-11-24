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先死先賺？阿公阿嬤繳一輩子卻拿不到 往生互助會400億破產危機

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片｜黃明堂攝
圖片｜黃明堂攝

【文｜盧沛樺】

解嚴後的台灣，在中部鄉下盛行的往生互助會，如今從彰化開始一家家爆出財務危機，高齡80、90歲的受害人走上街頭。往生互助會為什麼可以高利吸引老人家加入？為什麼出事了，政府卻無法可管？

高齡91歲的陳蔡金鳳阿嬤，雙腿已不良於行，但堅持騎電動代步車，依約赴《天下》的採訪，因為她加入和美老人互助會，繳了快30年的錢，如今宣布破產，一毛都拿不回來。

1991年，和美互助會成立不久，當時已經62歲的陳蔡金鳳先生早逝，兩個兒子，一個生病往生，一個沒有工作。她擔心自己萬一離世，數十萬喪葬費會成為獨子負擔，才加入互助會。

她在女婿開的鋁加工廠幫忙，一個月收入一萬，她再掏2000塊繳會費。工作直到一年多前，她每日仍騎著電動代步車到工廠，日復一日，為生計付出勞力。

「看著一疊疊的繳費收據，真的會流目屎（台語，眼淚），」陳蔡金鳳心痛地說，自己從沒想到互助會會倒。

高齡91歲的陳蔡金鳳，加入和美老人互助會，繳了快30年的錢，卻一毛都拿不回來。
高齡91歲的陳蔡金鳳，加入和美老人互助會，繳了快30年的錢，卻一毛都拿不回來。

死要「趁早死」，不然一毛都拿不到

《天下》跟著陳蔡阿嬤到家裡拍照，左鄰右舍都跑出來，哭訴自己也是受害者。

一位約六旬的爺爺，抱著不到一歲的孫女，說他幫媽媽繳錢，但過世後卻沒領到錢。不只阿嬤的左鄰右舍，連她小叔夫婦都加入和美互助會，3月互助會宣布停止運作，不會再付互助金，陳蔡阿嬤一家人共損失110多萬。

「2月以前死，互助金照發，但3月死就領不到錢。我們開玩笑，死要趁早死，差幾天就什麼都沒了，」幫和美鎮老人家打官司的義務律師許錫津說，他父母也是互助會成員。

今年光彰化縣，就有三個往生互助會出事，兩個是老人會附屬往生互助會業務，分別是彰化市老人會、和美鎮老人會，一個是民間社團，叫中華民國關懷弱勢家庭協會。

往生互助會，承襲早年農業社會鄉里間的白包文化，已行之有年。互助會向活著的會員收錢，再轉交給喪家。但近年已陸續發生給付打折，組織清算，甚至破產求償無門的情況。

全台規模400億清算大潮來了

《天下》遍訪查帳會計師、律師、地方政府、往生互助會負責人，幾乎所有人都說，彰化只是全台往生互助會具體而微的縮影，一場類基層金融風波正在成形。

「互助會的經營者都在問，別家撐不撐得下去？」負責幫內政部、台中市政府查核往生互助會帳務的會計師吳正德透露，這幾年，每次去查帳，互助會經營者都在打聽別人的狀況，甚至問他怎麼退場比較好。

吳正德2019年度查核了17家有登記的往生互助會，一年金流40億元。熟悉這類業務的人告訴吳正德，這只是實際金流的十分之一，換言之，全台往生互助會可能有400億規模。以中部為大本營，遍布台中、彰化、南投、雲林、苗栗。受影響人數難以估計。

吳正德認為，這一次往生互助會風波，跟十多年前負責人掏空、挪用公款不同，現在老人會的理事、監事都很認真顧錢，因為自己的錢也在裡面，問題是出在社會福利愈趨健全、商業保險日益盛行，繳錢的人愈來愈少，但領錢的人愈來愈多，會員年資久，領得錢多，讓互助模式根本運作不下去。

正在辦理清算的彰化市老人會總幹事蔣宗正觀察，現在想入會的年輕老人，兒女會擋，說不如買商業保險，只要繳20年，不像互助會要繳到往生。

內政部：往生互助會沒有主管機關

目前，能夠管理往生互助會的唯一法源就是「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」。此原則規定，2013年前成立的往生互助會，要向政府登記，每季要送會員名冊、死亡名冊和財務收支給主管機關備查，政府也會派會計師查核。但這個原則不具強制力，沒去登記也沒有罰則，彰化縣就沒有任何一家登記。

內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳佳容解釋，限制2013年以前成立才來登記，目的是「到此為止，希望不要再有新立」。當時登記33家，如今剩下8家。他坦承，內政部對社會團體採低度管理，因此全台往生互助會存在巨大黑數。

有登記的往生互助會，內政部也只針對會務有沒有違規，依人民團體法處分，包括撤免職員、限期整理、廢止許可或解散。若違反刑事，可移送檢調。

但過去7年，內政部未移送或解散任何一家往生互助會，只有處分一家，要求撤換理事長，原因是會議無法召開。但財務部份，即使會計師查完帳示警，內政部也不會積極處理。若民眾感到權益受損，只叫民眾循司法途徑自力救濟。

陳佳容一再強調，內政部的專長在社工、社會行政，對財務精算完全不在行。因此，今年9月，內政部已向行政院提報，往生互助會尚缺主管機關。

而行政院回覆《天下》詢問，表示9月秘書長李孟諺已召開跨部會會議，正積極討論處理方案。

該怎麼管，也考驗政府的智慧。律師許錫津認為，長期以來往生互助會沒人管，但民眾看到往生互助會址跟鎮公所同一棟，有的是地方民代經營，都以為有政府幫忙看著。

但會計師吳正德卻保留同情：「大家說是互助，但都在自欺欺人，早就失去互助的本質。」他認為，民眾投資失利，不該拿國家的錢來賠。

30年前出於善意形成的往生互助會，卻演變成考驗人性的修羅場。荒謬的是，每個人都振振有詞地說自己是受害者。時代為往生互助會敲響喪鐘，但怎麼善了，成最棘手的難題。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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