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後考試時代來了！國際選才新趨勢：企業不看學歷 大學不看成績

聯合新聞網 / 天下雜誌
從虛擬實境到遊戲設計，科技成為幫助企業尋找人才軟實力的工具。 （Getty Images）
從虛擬實境到遊戲設計，科技成為幫助企業尋找人才軟實力的工具。 （Getty Images）

【文／呂國禎；圖片／劉鎮豪繪】

資訊時代，知識的半衰期愈來愈短。如今歐美企業與大學選才，好學歷已不再吃香，個人特質和能力，才是未來世界企求的關鍵所在。

你能夠想像找工作的時候，公司不過問學歷，或是申請大學的時候，學校不看考試分數嗎？

在一個今日新知即明日舊聞的年代，企業與大學不再以特定知識為選才的首要標準。「如果未來80%的工作都會消失，」倫敦大學學院商業心理學教授查莫洛．普雷謬齊克（Tomas Chamorro-Premuzic）告訴《華爾街日報》，「那我們看重的，會是人才的好奇心、學習力、社交力與熱情。」

世界不一樣了，資訊變得比任何時代都還要便宜，科技與市場的變化也比任何時代都要無情。當選才的標準從過往的「硬技術」遷移到「軟實力」，看似不動如山的選才機制，終將被時代所撼動。

比爾蓋茲20歲創辦微軟，以Windows系統定義一整個世代對電腦的記憶。賈伯斯21歲創辦蘋果電腦，改變世人對科技的想像。祖克柏在哈佛的宿舍裡創造了臉書，改寫當代社交型態，甚至是整個民主社會的運作。

這些傳奇創辦人的共通點是什麼？答案是「沒有大學學歷」。

企業不看學歷：矽谷帶頭，「微證書」興起

沒有高學歷光環護體，這些資本主義英雄胼手胝足，靠著才華與毅力建立了矽谷生態圈。而當矽谷成為主導世界科技趨勢、甚至是各產業未來的主力時，它們不意外地也是第一個向傳統教育體制下戰帖的破壞者。

Google全球事務高級副總裁沃克（Kent Walker）即公開寫道，「傳統大學學歷，不該再是經濟保障的必要條件。」

Google在2020年宣布，從數據分析、專案管理到UX設計師，無需任何經驗，只要接受Google 6個月的線上課程訓練，就可以獲得專業證書認證。這個認證在Google的聘用過程中，甚至等同大學學歷。

作家巴里索（Justin Bariso）在美國商業雜誌《Inc.》指出，Google如果槓桿品牌辨識度，讓核發的證書具有通用性，傳統昂貴、耗時的大學學歷的壟斷地位，必然遭到挑戰。

科技與市場變化快速，企業人才需求從硬技術轉移到軟實力，履歷與考試分數可能不再是必要的選才要素。 （Getty Images）
科技與市場變化快速，企業人才需求從硬技術轉移到軟實力，履歷與考試分數可能不再是必要的選才要素。 （Getty Images）

根據蓋洛普民調，美國只有1/10的企業領袖，認為大學畢業生具備職場所需的能力。《華盛頓郵報》指出，Google、蘋果、IBM、美國銀行與安永等公司，都不再要求求職者具備大學學歷。

當職場開始質疑大學學歷的價值，相應而生的，是微證書（micro-credentials）作為能力證明的興起。

微證書是在傳統學歷之外，以短期課程形式提供的學歷或是技術認證，Coursera與Udemy等著名線上課程平台，都早有課程認證的服務。Google媒合就業端的專業證書認證體系，可說是這個趨勢的集大成。

美國喬治城大學教育與勞工學者卡內瓦（Anthony P. Carnevale）指出，除了傳統學歷受質疑，市場變化快速，迫使企業注重員工再訓練（upskilling），都是促成微證書崛起的主因。

招聘方式變革：玩遊戲選才，更能測試能力

如今更有愈來愈多企業運用科技技術，尋找所需的人才。「雖然已經說明哪些魚跟珊瑚，在什麼水位最健康，但要建立一個健康的珊瑚礁，其實比想像中困難，」《金融時報》記者克拉克（Pilita Clark）指出，「然後遊戲最後，我還得拯救一群罹患病毒的鳥。」克拉克口中的珊瑚礁並非最新的線上遊戲，而是顧問公司麥肯錫的面試流程之一。

科技產業選才向來標新立異，但現在就連習慣層層面試關卡的麥肯錫，都不得不意識到，傳統的招聘流程，已經無法滿足企業對新人才的需求了。

麥肯錫的面試流程之一，是透過遊戲情境測試應徵者的決策能力。 （圖片取自麥肯錫官網）
麥肯錫的面試流程之一，是透過遊戲情境測試應徵者的決策能力。 （圖片取自麥肯錫官網）

麥肯錫的珊瑚礁遊戲由新創公司Imbellus開發，哈佛輟學生坎塔爾（Rebecca Kantar）所創辦的Imbellus，專為企業招聘需求開發遊戲，透過模擬的遊戲情境，測試應徵者真實的決策能力。

新科技讓情境式選才（situational interview）愈來愈普及，宣稱顛覆紙筆測試的Imbellus之外，以色列新創公司ActiView也提供虛擬實境的面試遊戲，幫助企業面試沒有豐厚履歷的大學新鮮人，並且透過模擬情境來觀察求職者的決策與判斷能力。

麥肯錫全球招聘與通訊總監斯多豪格（Caitlin Storhaug）告訴《華盛頓郵報》，「現在已經不是『這是我的履歷跟學歷』那麼簡單了，」她認為情境式遊戲成本雖然昂貴，但避免聘用錯誤的人選，可以降低長期的成本。她指出，透過模擬遊戲聘用的人才，普遍具有優秀的問題解決能力。

IBM前執行長羅睿蘭（Ginni Rometty）曾說，「『硬技術』我們可以教，但企業人才必須帶著『軟實力』進來。」

面對一個由科技與大數據所主宰的世界，就連非科技產業，都不得不以新興的招聘方式變革。

《華爾街日報》記者、紐約大學新聞系教授歇爾曼（Hilke Schell-mann）大膽預言，企業未來可能不再仰賴履歷與面試，而是透過新科技面試，直取應徵者的行為、認知能力與性格特質。

大學不看成績：疫後「後考試時代」到來

Google著名人資長博克（Laszlo Bock）曾告訴《紐約時報》，「我們的數據顯示，學校成績與分數在聘用過程中毫無價值。」而Google這個「不看分數」的驚世宣言，終於衝擊到了大學。

隨著全球確診人數攀升，一間間教室被迫關閉，就連原本宛若佳節同慶、萬年如常的考試儀式，都只能在公衛考量下取消。英國中學畢業考試A-level因為疫情被迫取消；法國自拿破崙時代舉辦至今的高中會考（Baccalauréat）首次取消；韓國與中國的高中畢業高考也紛紛延後。

當生活常態遭到徹底顛覆，學校唯一能做的就是以變革回應。

美國大學不只是降低考試的重要性，愈來愈多學校開宗明義地告訴學生：標準考試成績不再是升學的必備要素。「Test-Optional」（考試非必要）最早流行於美國小型文理學院，近年來則由大型的研究型大學引領。

全美已有上千所大學加入「Test-Optional」計劃，不要求學生提供標準考試分數，學生申請時僅提供在校成績、個人作文與推薦信。至於大考成績，學生可以自行決定要不要提供。

這幾乎是大學招生部門對外表態，考試作為學生能力的指標，已經是選擇性的存在。

今年受到疫情影響，沒有考試分數與課外活動，美國大學只能更加仰賴學生作文與推薦信，這也讓非學術指標成為今年的招生主軸。

哈佛大學「翻轉浪潮」（Turning the Tide）報告主持人魏斯保德（Richard Weissbourd）向《天下》指出，透過同儕推薦信與作文題目的設計，大學可以在傳統分數之外，獲得對學生人格更立體的視野。

當學歷不再是企業篩選人才的指標，考試成績不再是大學定義人才的標準，也代表個人特質和能力，才是這時代企求的關鍵所在。

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