PISA加考「創意思考」 迎戰108課綱 人才必備5大特質

【文／田孟心；圖片／黃明堂攝】

108課綱上路一年，111考招新制也即將適用於今年高二生。借鏡新加坡適性教改、芬蘭幸福課綱，包含PISA明年重點「創意思考」，未來人才要具備5大特質。

2020年，一隻病毒，使得人群疏隔，企業閉關，國境封鎖，顛覆了所有人的日常。

在地球的各個角落，颶風、水患、大火無情肆虐，人與人間的族群對立、政治動盪，也從未停歇。

長期而言，在前方等著人類的，還有全球政經秩序重組、人工智慧強勢進攻、部份國度的高齡化，以及更嚴峻的氣候變遷。

麥肯錫也預估，2030年，全球4到8億個工作會被自動化科技取代，同時將有全新的工作出現。

顯然，下一代要面對的，是一座此刻難以想像的世界。我們無法期待填充給學子滿滿的學科知識，他們就能應付複雜莫測的未來。

這是為什麼，近年國際間的教育論述，都往「解決問題的能力」轉向。各國教改也紛紛走向能靈活應用的「素養」，而非死記硬背的「知識」。

各國教改名稱不同，但主軸都是「素養」：

●核心素養——紐西蘭、韓國、丹麥、西班牙、法國

●跨域素養——芬蘭

●21世紀素養——新加坡

●21世紀技能——美國

●21世紀資質．能力——日本

●一般能力——澳洲

台灣跟上這波浪潮的速度不算慢。去年，國小到高中啟動了以素養為核心主軸的「108課綱」，大學端，開始挑戰專題式的客製化學程，為的就是希望下一個世代的人才，能在變動中立足。

2019年，《天下》教育特刊深度解析108課綱的三面九項素養。2020年的教育特刊，將更深刻討論素養教育在全球蓬勃發展的新趨勢——面對不確定的未來，人才須具備5大特質：創思力、跨域力、科技力、自學力、幸福力。

創思力：素養代表PISA也加考

2019年9月，上百位各國教育領袖聚集在倫敦的一場大會，包含諾貝爾獎得主威曼（Carl Wieman）、經濟合作發展組織（OECD）教育與技能主席史萊賀（Andreas Schleicher）、英國創新基地Nesta執行長周若剛（Geoff Mulgan）等。

這場由OECD舉辦的盛典，談的是「創意與批判思考」（Creativity and Critical Thinking）。

為什麼教育界關注創意與批判？

OECD 2019年調查，目前14%的工作已完全被自動化取代，32%的工作正在大幅改變，數位化、自動化、人工智慧來襲，人類與機器人不同的那份「原創、反思」的能力，前所未有地重要。

麥肯錫研究也指出，使用創造力與批判性思考的高認知工作，在2030年前會愈來愈多，在美國，聚焦創造力的會增加40%，批判性思考的則增加17%。

世界經濟論壇（WEF）2018年、2022年兩屆「未來工作」調查，創造力與批判思考都是持續在前5名的技能。

108課綱下的「科技素養」不再只是理論，而是培養學生成為能「做、用、想」的人才。 （黃明堂攝）

經濟發展之外，「創造力」也與個人幸福感有關。

1990年代，著名的「心流理論」就指出，人類專注創造時，會產生忘我的愉悅感。許多研究也顯示，創造力能引發長期的正向情緒狀態。

而在真假訊息愈來愈多的時代，「批判性思考」與維繫民主社會的關聯，更無需多言。

其實，早在5年前，美國等11個國家的部份學校，已啟動OECD教育研究與創新中心的「創造與批判思考在學校」計劃，將一套新的模式運用在教學中。

去年OECD在倫敦的大會，也揭示了明年PISA考試的選考項目「創意思考」（creative thinking）會如何進行。

PISA是衡量世界各國15歲學生素質，最有公信力的指標測驗，一向以素養導向的考題聞名。

3年一次的PISA，除了固定考科數學、科學與閱讀，近年每屆都會有一項變動的科目，2015年是合作式解決問題能力，2018年是全球素養，2021年即鎖定「創意思考」（台灣以外的國家因疫情延後至2022年施測）。

跨域力：混合型職位愈來愈多

以創意聞名的廣告業，前奧美全球董事長楊名皓（Miles Young）認為，「創意，是將兩件毫不相干的事物，以出其不意的方式組合在一起。」

這帶出另一個重要素養——跨領域的能力。

進入21世紀，T型人才的聲浪就不曾止息，凸顯人才不只需要專業，還得廣泛理解其他領域。

時序邁入2020，根據美國職業大數據分析公司Burning Glass研究，「混合型職位」（hybrid jobs）的人才需求愈來愈高，傳統單一領域、科系的專業更受到挑戰。

畢竟，新時代的種種問題如氣候變遷，一個抉擇往往牽連環境、政治、經濟，難以被一刀切成獨立的專業看待。

在就業市場上，根據台灣104人力銀行調查，跨領域人才擔任管理職的比例較高，且無論年資，薪資彈跳幅度都高於專注單一領域者。

世界各國大學早已關注到這項趨勢。麻省理工學院投資10億美元打造一所聚焦「人工智慧」的新學院，去年開課，2023年新建築將完工。

學院的50名教師並非都是AI專業，而是有政治、社會科學等領域，目的是讓不同領域能互相激盪，改善人工智慧帶來的社會問題。

疫情，更加速了大學跨領域教育的改革。

「疫情給我們更強烈的動機，研究與教學都必須要更目標導向、跨領域，」香港科技大學校長史維表示，2022年會在廣東開設一座新校區，那裡不會再有傳統學科，而是專攻聚焦永續能源、不平等、都市政策等跨域主題。

目前，台灣有多間大專院校開設跨域學院，不分系、客製化學程，也愈來愈多。

科技力：不當工程師，也要有程式思維

觀察國內外跨域學院，跨足「科技領域」的色彩濃厚，顯示工業4.0的當代，跨域教育難以自外於科技。

人力社交網站LinkedIn分析內部資料，對雇主來說，2020排名第一、第二的硬技能，是「區塊鏈」與「雲端運算」。加上今年疫情催化了企業的遠端工作與數位轉型，科技力，只會愈來愈重要。

即使不當工程師，全球教育界指標OECD「2030學習羅盤」建議的三大技能中，也特別點出，「使用新資訊與科技傳播裝置的能力」，是所有學子不可或缺的素養。

「不一定每個人都要很會寫程式，但要具備數據、程式、設計的思維，」全球最活躍創投500 Startups創辦人蔡李成美亦如此觀察。

台灣的大專院校也跟上素養浪潮，強調「做中學」的課程愈來愈多。 （黃明堂攝）

然而，台灣國發會針對未來3年重點產業人才調查，今年發布的最新報告顯示，最欠缺人才的職業中，研發、工程、軟體包辦前3名，意味著科技人才培育是當務之急。

對此，108課綱在國中「科技領域」啟動程式課，必修演算法、程式設計基本概念。另外，升學重要依據，高中生的「學習歷程檔案」，參採「科技領域」的大學校系達562個，約佔三成。顯示高教、國教端已攜手應對這項挑戰。

自學力：108課綱最重要的一堂課

各國素養教育主打的面向略有不同，「自主學習」卻必然入列，因為無論期待學生具備何種素養，仰賴的都是源於內在自主學習的熱情。

WEF 2022未來工作調查，「主動學習」這項技能，高居第2名，僅次於「分析思維與創新」。

國教院主任洪詠善很有感觸，「所有素養裡，當務之急就是自主學習！」

她表示，提升學習熱忱，得要「有興趣」，因此各國教改中，都可以看見愈來愈多「適性化」的成分。

例如這些年，新加坡從及早分流的菁英教育，轉為全民「終身學習」的國家，教改多管齊下提升學習能力與動機，引起國際關注。

台灣的108課綱，除了以多元選修、課程諮詢師、學習歷程回應適性，更直接將「自主學習」納入高中課綱。

每週2至3小時的「彈性學習時間」，學生可依照興趣，自己訂定主題與目標，高中3年至少須完成18節，為的就是培養孩子從學生時代開始學習自學，未來才可能成為終身學習者。

「以上這些素養確實都是現在最重要的，」國教院副研究員李文富對《天下》記者說，「但，有沒有可能，一個駭客，他具備了科技、自學、跨域創新，卻做了危害人類社會的事情？」

這不只是他一個人的擔憂。

幸福力：我們想過什麼樣的生活？

今年，影音串流平台Netflix製作了一部紀錄片，數十位待過Google、臉書、推特等社群網站的工程師、高層，在片中揭露這些科技巨頭，如何在出售用戶注意力給廣告商的商業模式中，損害了個人的隱私，甚至造成社會對立、政局不安。

這部名為《智能社會：進退兩難》的紀錄片，獲得影評網站IMDb 8分的好評（滿分10分），顯示人們對於追求科技進步與競爭力的反噬，已有警覺。

今年，最後一項需要被慎重看待的素養，正是「幸福力」（well-being）。

這是OECD面對下個10年的教育論述「2030學習羅盤」，裡頭的終極目標，也是教改領頭國芬蘭，明年高中新課綱的關鍵素養。

幸福力揭示著，學習，不在於追求競爭力與學術表現，而是應該找到自我、與社會共好，並提升人類整體生活的福祉。

明年上路的芬蘭高中新課綱，不僅重視「幸福力」、「公民力」、「道德與環境」等6大素養，在實作技能方面，還放入經營「家庭」、「友誼」、「休閒」等項目。

「芬蘭一直在思考，什麼能組成一個好的生活？你要有很好的朋友、和家人有共同的興趣，要能和生活環境共處，也要面向世界，」洪詠善說明，芬蘭不把人才當作世界進步的工具，而是永續發展，活得更好、更自由的主體。

回過頭看台灣，108課綱核心精神「自發、互動、共好」，也是同樣的概念。只不過，長期受升學思維主導的台灣，要跟上世界最前瞻的教育思潮，還需師生與家長更多共識。

此刻，帶走百萬人性命的全球新冠肺炎疫情仍未平息，人們還在努力適應新的工作與學習模式，與新的世界局勢。

當無常變成日常，擁抱素養教育、培育終身學習的地球公民，我們已沒有時間等待。

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