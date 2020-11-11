台積電一張45萬好貴！買不下去？華爾街操盤手教你挑「慢飆股」

資產曾慘遭哈佛博士賠光，「擊敗華爾街的無名小子」闕又上最痛心的是：台積電是難得有錢有定力的小鮮肉，但其實護國神山都在護老外，問題就在台灣人不懂「慢飆股」。

【文 李若雯】

身材清瘦，顴骨高聳，63歲的闕又上聲音洪亮，說到激動處更拉高聲量。出身台東基層軍職家庭，闕又上一路從台中二中、台北工專念到美國企管碩士，爾後落腳華爾街，成為少見的華人基金操盤手，他操盤一檔「又上成長基金」（Upright Growth Fund），曾連續7年累計總報酬超越標普500。

闕又上在美求學時，把九成身家拿給哈佛畢業的教授投資，卻被賠光，為了維持生活，闕又上兼職賣起保險，就此進入金融界。（黃明堂攝）

據基金評級權威機構晨星統計，光要贏過標普500一個百分點，就只有不到五分之一的基金經理人做得到，闕又上因此被路透社稱為「擊敗華爾街的無名小子」。在金融界打滾30年，闕又上也曾重押失手，但更領悟出了投資的獨門心法。他即將在天下雜誌出版新書《慢飆股》，以下是採訪內容：

政府與散戶短視，護國神山變護老外

我很少看到一個國家這樣。台積電這麼好一個企業，動用台灣最優秀的人才、水、電、資源，結果外資什麼都不必做，就每年（持股）76%。

這是台灣資本市場的選擇。為什麼？第一個就是短視。

國發基金（台積電持股）從43%賣到6%，如果不賣，今天少子化的補助，老年長照，台積電賺的錢都搞定了，連年金都不必砍。

2017年時，要把台積電整個買下來是5.5兆，現在變成要11兆。這是什麼概念呢？我們是坐在金山上哭泣的乞丐，2017年時，台灣銀行定存金額是40兆，可以買8家台積電，等於買8個國家最強的企業，現在只能買4家，再過若干年，台積電如果再翻一倍，就只能買2家。

我們沒有辦法把自己一流的企業留下來，台灣資金水土保持出了問題，連統一超50%也被外資買走了，你每天「叮咚、叮咚」去便利商店吃個茶葉蛋，一半的利潤就不見了。

散戶也沒有買，是因為理專不想告訴你要買台積電，要你買輕小短薄的飆股。因為台灣人喜歡周轉，賺個10%就趕快跑。

台積電從上市到現在（加上股利）賺了195倍，台灣人就是沒有那個眼光，不會欣賞那個慢、看不到它的價值，只想要飆；但台積電飆的時候，他又沒有這個股票，也不敢追。

所以外資說，「謝謝你們做了這麼聰明的事情，才讓我們擁有這麼好的公司。」

如何認出「慢飆股」？看花錢方式

該如何不再錯失慢飆股？觀察企業手上有現金的5種運用方式：買回自家股票、併購、發放股利、擴充產能、投入研發。

波音就是買太多自己股票，碰到新冠肺炎就沒現金要跟政府借；發放股利的話，當年宏碁最賺錢時，就拚命把錢給股東，等它要研發就發現沒錢了；以色列梯瓦（Tiva）製藥是最大學名藥公司，但併購就出了問題；我再提一個宸鴻，宸鴻一有訂單就擴大產能，結果技術並沒有領先，被蘋果一抽單就賠了上百億。

這5種運用方式都有企業犯錯，台積電則是技術領先，確定你追都追不上，我才「啪啦」蓋3個廠，所以台積電說研發是我們的命脈。

所有的資金，就是這5項看你怎麼運用，台積電在這5項表現得很優異，非常有財政紀律。我常開玩笑，台積電像是小鮮肉，全身荷爾蒙，口袋跟郭台銘一樣深，還能坐懷不亂。

台積電現在可以達到自給自足，一方面發股利給股東，保留的錢用來研發以及投入新設備，台積電最近投入150億擴大產能，錢沒有丟到水溝，是建築護城河，讓別人更難超越。

一個公司如果看不到前景的時候，不太會去擴大產能，因為已經找不到新的成長動能了，所以它要給股利。會敢投入研究，就表示它還在成長，看到一大堆機會，所以錢給你留在手上。

最大失手，領悟要有不可取代性

分享我有史以來最大的錯誤。我當時（2018年重押奇景光電前）持有最多的是蘋果，台積電可能排到第三，但因為想要去找飆股，觀察奇景光電有飆的味道，它做Google眼鏡成功，被譽為台灣之光，又打進蘋果供應鏈。

然而，它輕薄短小，在股票市場被人炒作，是可以被取代的，資本又不夠大，技術研發只是還算可以，這種飆股只是一大堆飆股的其一。

台積電這種慢飆股，是動力可以像航空母艦，速度可以像摩托車，全世界挑不出幾家。

「慢飆股」有時候是慢，有時候是飆。

「慢」是說每個企業都有面臨挑戰的時候，企業面臨挑戰時，基本上是有體質撐住。

「飆」是盈餘開始展現的時候，台積電是經過30年磨練後，製程領先態勢是歷史上最明顯的一次，以往領先是擦一個肩膀，這次是差半個身子，目前的製程領先不只一個世代，連3奈米、2奈米都在動。我個人認為，它這個製程走完，量產兩年，盈餘不會是現在的20塊，股價會繼續水漲船高。

除了理財，闕又上注重預防醫療，在家鄉台東還開了家健康餐飲店，主打精力蔬果汁。（黃明堂攝）

一張45萬好貴？小資族能買嗎？

要選「慢飆股」，投資人還得注意價位。美股裡頭當然有慢飆股，但是蘋果的價位也高，台積電本益比25，在這裡面不過分，尖牙股、半導體都比它貴，東西好，但你不能買貴啊。

統一超算是好公司，但也在搶2300萬人的市場，要去美國很難，台積電面向全球，但統一超現在的本益比（約26）比台積電還要高，你敢買統一超，卻不敢買台積電，是不是思考上的盲點？好市多本益比（約41）也比台積電貴，也不是完全不能取代，你不到好市多，可以到家樂福，不可取代性沒有像台積電這麼強。

台積電目前看起來還有沒被超越的狀態，但沒有一家科技業可以百年長青，這要取決於台積電會不會犯錯，會不會有人可以彎道超車，高科技的波動本來就比較大，所以我們鼓勵大家優先考慮0050，除非你年紀輕，願意獲得超額報酬、願意承擔誤判損失或波動，那台積電就會比較適合。

因為每年能擊敗0050台灣就兩家，台積電是其中一家。也可以買零股，有錢就丟進去，一股兩股三股馬上就丟進去，最起碼可以到五股，馬上就到八股了。

小資族年紀比較輕，要先變成有錢人的腦袋，存股要存有成長性的，要學習忍耐短期的波動，追求長期的幸福，不能用窮人思維，又想達到富人的口袋。

台積電也可能波動30%、40%，你要怕波動，就要學資產配置，比如說買0050搭配公債、ETF降低波動，如果30歲，防守性資產就佔30%，40歲就佔40%，每個人要瞭解自己的屬性、可以承受多少波動。

買台積電最少放5年，急需用錢的話，有很多管道，要找不會成長的動能去換錢，不要把生金蛋的雞拿去殺了，要拿金雞的羽毛去換蛋。

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