建中台大學霸詩人教師詹佳鑫：懂世界玩法的詩人 文組的勝利人生

文組也能使人嫉妒！「90世代代表詩人」詹佳鑫，建中第一名畢業，志願卻只填台大中文系，最後考上錄取率不到1%的老師，「我對生活相當滿意，這是世界最棒工作！」

【文 李若雯】

詹佳鑫是那種有魅力的人，因他總知道自己要做什麼，而且會想辦法做到。

他身形清臞如竹，眉眼有山澗的清澈，整個人就是明亮。

他今年28歲，有著極為漂亮的履歷：建中第一名、台大書卷獎畢業，橫掃大小文學獎項，被作家陳義芝稱為1990世代代表詩人。

他的人生看來前程似錦，有一百種選擇，但他選擇了聽起來比較不酷的那種：高中國文老師，這反而成為一種酷。

他在百年名校新竹高中裡講解千年古文，他談〈出師表〉裡，諸葛亮之忠，一路延伸到日本311大地震裡盡忠職守的播音員與忠犬小八；他談〈燭之武退秦師〉，連結到教學生說服面試教授錄取自己。

上到台灣新文學之父賴和的〈一桿秤仔〉，索性要學生把課文搬演成現代戲劇。他在講台上說學逗唱，妙趣橫生，台下不時傳來轟然大笑。

打破「文組沒出息」觀念

「給他教過，就覺得對國文很有興趣，」詹佳鑫的學生李柏賢分享，高一時就很想給詹老師教，高二如願以償。另個學生張鈞煜則分析，詹佳鑫會回溯自己求學時覺得無聊的課文，加以改造再教給學生。

「高中老師是全世界最棒的工作！」詹佳鑫發自內心說。

而這世界最棒的工作，得來不易。

詹佳鑫出身北投，父母在傳統市場擺攤，專賣護腰、護膝，他童年不少時光是在油膩悶熱的市場中度過。

他自幼聰穎，自我要求高，又極為易感，寫第一首詩，是見母親從市場買魚，魚身布滿刀痕，他心中不忍，為詩名曰〈魚之淚〉，為表文學造詣，「還特別用『之』，不用『的』，」詹佳鑫笑道。

他寫詩，也愈來愈愛讀詩，完美主義的資優生，從文字的戲耍中得到釋放，上了高中，他決心以中文系為第一志願。

作為家中唯一男丁，母親擔心「文組沒出息」、爺爺更希望他當醫生，但詹佳鑫早已篤定。他廣投文學獎賺獎金，證明寫作亦能謀生，家裡見他悠游其中，逐漸讓步。

18歲那年，錄取台大中文系，也是他唯一填的志願。

他忽然感到，要變成一個成熟的人。

他以往為市場出身自卑，填寫資料見需填家長職業，總心中糾結，於是他寫〈菜市場那些小事〉，記菜場人情世故對他的滋養，遂與出身和解。

他一度與母親關係緊張，又寫〈無聲的催眠〉，描述即使母子溝通失能，始終仍被愛包圍，和母親和解。

「我寫完〈無聲的催眠〉，痛哭流涕，」那是詹佳鑫的成年禮。

殘忍意志力，拚得世界最棒工作

中文系畢業後，詹佳鑫想探究現代文學，又念台灣文學研究所，碩士論文也獲獎，但他發現，相較繼續念博班、當教授拚升等，教學與創作才是心之所嚮。

他希望保有下班生活，認為高中是一個人思想形成的關鍵階段，因此決定當高中老師。

他在文壇已有名氣，去實習時，資深老師戲謔他，「我們這小廟怎麼容得下你？」他錯愕，「老師很難考欸！」

高校教師確實門窄，錄取率常不滿1%，他卯盡全力。

一同備考的中文系學姊王雅芬形容，他有「超乎殘忍的意志力」，不但考前一年就組讀書會備戰，為了15分鐘的面試，他能從白天複誦講稿直到黑夜，連通勤都在聽自己練習的錄音。

那一年，新竹高中國文教師的錄取率是388分之1，他應屆考上。

比起老師，詹佳鑫有時更像大學長，Instagram帳號不吝與學生分享生活點滴。（王建棟攝）

他語音清朗，雀躍時如迪士尼人物，他擅長自日常瑣碎中生出夢幻宇宙，他寫牙刷「我抓住你的把柄／你卻開始刷洗我了」，又寫遊樂園咖啡杯「在遊戲停止之前／練習不因看清對方而感覺頭暈」。

他對所相信的事，文學、人情，有堅信柳暗必見花明的執念。他的碩士論文指導教授張俐璇形容他，「走到無尾巷，總會發現矮牆跨出去。」

教搶分也教人生

但他做事卻又機敏靈巧，容易破解世俗規則，事半功倍。

他不諱言，他的國文課就教兩件事：搶分與人生。

「面對不同場合，你要知道你要做什麼事，」詹佳鑫自信有極好的考試技巧可以傳授。

如對作文，他自有見解，認為基本功是他稱為「顯微鏡作文法」的細節描摹，「一個水瓶，可以用一千字去形容，」細節出來，再賦予意象，文字就會好。

但除了考試，更重要的是，如何藉課文，看到人生的可能與美好，成為學生未來跟人生對話的養分，而非只是修辭與註釋。

他舉例，歸有光的〈項脊軒志〉，談的是思念及與親人告別之艱難，文中的樹象徵作者對亡妻的思念，是「人文之樹」非「生物之樹」。

他希望學生能看見身邊物事包含的情懷，他以學校操場為例，「如果你未來人生走不過去，就想著操場的象徵意涵，可能是屬於16歲的、陽光熾熱的、未來還沒被定型的……。」

不少竹中學生因家庭壓力喘不過氣，他也從中看見自己。

「我媽比較像是『負面聚焦』，」他回憶，母親講話常偏負面，他買按摩機給母親，母親第一反應是嫌貴，而非想到可用來舒緩壓力；他下廚煮麵，母親只唸他不要吃油炸的，而非讚美他能自己做菜。

「這或許就是為什麼，我一直擔心沒做好、自我要求愈來愈高，」深受完美主義之苦，他希望對學生正面聚焦，「只要表現大於個人平均值，都要看到。」

他舉例，學生平常遲到15分鐘，今天若只遲到5分鐘，雖然還是遲到，仍要看到他的進步。

他深明師長言語的力量，「我現在都不知道哪句話學生會帶到未來，但就多講正向的話，讓他能自己長出力量。」

別怕自己不夠獨特

提到不少學生對未來感到迷茫，詹佳鑫指出，社會一直標舉獨特的重要，但其實，人與人之間很難真有極大的不同。

他舉例，班上辦同樂會，要準備才藝表演，有學生想表演小提琴，卻又擔心技術不精。

「但他已經跟別人不同了，他至少會拉，」詹佳鑫說，慌張與焦慮往往是比較而來，人往往因此自我設限，重點是找到自己喜歡的事。

詹佳鑫認為，人生要活得優雅與美好，他注重儀表，有時會開玩笑說自己貌似演員許光漢。圖片來源：王建棟攝

若學生想以文學為志，詹佳鑫也務實地建議，仍要找到能謀生的職業，「當然職業與興趣相合，你就會很幸福。」

不少文人都希望密集出書、得獎，在文壇累積更多名氣，詹佳鑫會追求嗎？

詹佳鑫坦言，以往的確渴望得獎，但後來發現，其實要在文壇營造聲量，也有一套方法可循。如今，比起追求著作等身，他對幫學生找到自我價值更有熱誠。

「這件事情雖然不會名留青史，但它可以讓更多人，在沒人看見、憂鬱悲傷的時候，知道有個人曾經點亮他人生，」他說。

如今他更在意創作過程是否快樂，他眼中日常風景已均是歌詩，「走在走廊上感受的每一寸陽光、每一個走進教室轉門的剎那，我都覺得我在創作一個新的故事。」

他笑著說自己對生活相當滿意，「我永遠不知道每天走進教室，學生會對我說什麼，每天都很新奇。」

高中老師、詩人 詹佳鑫

出生—1992年

學歷—台大台文所碩士、台大中文系

榮譽—教育部文藝創作獎、新北市文學獎、台北文學獎、台積電青年文學獎；出版詩集《無聲的催眠》

探索歷程—

• 發現文字能釋放現實壓力，立定以文學為志業

• 廣投文學獎得到肯定，進台文所以更深入理解現代文學

• 念研究所後，發現愛教學寫作更勝研究，以高中教師為生涯目標，致力讓國文課能與現代社會、個人人生對話

學習資源推薦—

• 陳志恆諮商心理師《正向聚焦》：建議家長可多聚焦在孩子的進步，避免僅以外在標準評判

• 鄧惠文醫師《婚內失戀》：情感教育讀物，人人都需要學習更好地愛人與被愛

• 孔子《論語》：修身之書，人生不同階段讀，都可能找到更好的自己

給讀者的話—

放手、放心、放空。給自己一點時間，喝柳橙汁、吃臭豆腐、看書、散步，找回羈絆中的寬容與自由。

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