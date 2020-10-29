台積電需求強勁 日商湧入台灣舊石化廠 還將改變高速公路面貌？

【文｜呂國禎】

日本德山、信越、三菱瓦斯化學等日商，最近紛紛宣布來台投資，連大社石化工業區的舊廠也吸引了他們目光。原來是台灣晶圓代工的商機實在太大，光一家工廠就要準備500多輛化學槽車，才能確保萬無一失。而這快速成長的商機，恐怕也會改變台灣的高速公路面貌。

老舊煙囪、斑駁的管路，大社石化工業區的舊廠最近竟吸引不少日本客戶，希望能投資高雄，改造這些舊產線。這些絡繹不絕的日商，原來跟你我手中的智慧型手機有關。

今年9月，世界半導體化學品最頂尖供應商之一的日本德山化學與台塑宣布，雙方合資各50％成立台塑德山精密化學，投資24億元，拆掉高雄林園的一套舊產線蓋新工廠，最快明年9月之後開始生產電子級IPA（異丙醇），主要用在晶圓代工製程的清洗溶劑，而且鎖定晶圓代工5、3奈米以內的先進製程。

接著10月，日本信越化學宣布在台灣蓋極紫外光（EUV）用的光阻劑廠。另一家日商三菱瓦斯化學，也傳出在台中蓋廠。

經濟部高值化辦公室執行長黃國維證實，最近還有大社石化業者跟日本業者要合資，用舊製程來回收處理半導體的特用化學品，讓大社不僅能生產晶圓切削的潤滑液，也成為半導體化學品的循環園區。

半導體化學品成長爆發，3年能回本24億

吸引日商蜂擁而來的，是台灣爆發性商機。

本來台灣一年需求IPA是3.4萬噸，其中1萬多噸由本土業者李長榮化工生產，日本德山則在日本山口縣生產，然後從新竹、雲林的分裝廠供應給台積電等公司，一年約賣2萬噸到台灣。

但這種日本生產、台灣分裝的模式，已無法應付台灣半導體業者需求。台塑公司董事長林健男說，「日本德山基於台灣半導體業者要求，必須要有第二供應源，台塑具穩定丙烯來源的優勢，是雙方合作一拍即合的原因。除此之外，依日本德山預估，2025年台灣電子級IPA需求將成長至8.2萬噸，年均複合成長率15.8％。」

這市場成長快又好賺，台塑德山精密化學的工廠預計明年9月蓋好、12月開始生產，一年可賺6億台幣。只要3年2個月，就能賺回全部投入的24億元，跟石化業通常要10或15年才能回本相比，快了3倍以上，堪稱是一門好生意。

一年365天、24小時不間斷的服務

但這生意是有挑戰難度，第一是晶圓代工的需求加倍，相關供應商必須立即擴廠，才有辦法滿足需求。

第二是服務愈來愈即時，如果蓋在日本，碰到愈來愈大的需求，恐怕有遠水救不了近火的隱憂，無法確保萬無一失，讓客戶的製程絕對不受到影響。

以供應晶圓代工廠的長春集團為例，光是苗栗廠就有500多輛專門運半導體用化學品槽車，一小時平均有5、6輛在路上，並且是一年365天、24小時分6班輪值，半夜2、3點也要有人接電話、隨時待命應付客戶需求。甚至長春苗栗廠區的儲槽上，標了15B的代號，代表這是晶圓廠的倉庫，不是長春自己的。不僅做到了現做現送，還替客戶做安全庫存。

建立從搖籃到搖籃的「完全循環」

還有一點最關鍵，跟著長春集團總裁林書鴻參訪苗栗廠，走進會議室，裡面除了長春幹部之外，竟有大半是台積電員工，正在討論如何做到完全循環的閉鎖新模式，以盡企業社會責任（CSR）。

長春不僅生產特用化學品，還從台積電回收化學品廢液，透過處理再加工，又回到台積使用，形成所有物料在生產者與客戶之間不斷循環的封閉系統。

以往廢棄的廢液、廢溶劑是交給廢棄物業者處理，如今回原生產商再製成為原產品，做到了從搖籃回到搖籃。

這其實非常困難，以台塑最近跟德山合資的電子級異丙醇為例，石化廠生產8.2萬噸之後，到了晶圓廠還要加純水稀釋成10％才能在製程上使用，等於變成82萬噸，相當於382個標準游泳池，或者要用4萬1千輛的20噸化學槽車才能運完，把這些車排列起來，可以從台灣頭排到台灣尾，長度超過400公里。

這是日商必須來台灣投資的關鍵原因，如果完全循環建立在日本山口縣與台南南科之間，意味著大量化學品廢液還要裝車到碼頭、裝船到日本，再裝車到工廠，中間需耗費大量的能源運輸，本來環保的循環經濟也不環保了。

再加上許多化學品有高危險性，只要碰到皮膚，5到30分鐘內就可能致命，而且沒有解藥，必須立即送專業醫院才有機會搶救，例如高濃度的電子顯影劑。因此循環是愈單純愈好，風險也能降到最低。

台日供應商大戰悄悄開打

於是，日商紛紛來台灣投資或尋找合作伙伴，並悄悄上演台日供應商大戰。

本來台灣傳統石化業者靠地緣關係、就地供應的優勢努力轉型，從傳統的塑膠升級到利潤更好的半導體化學品，例如長春集團、李長榮化工，雖然目前全球最先進的化學品製程與配方都在日商或外商手中，但台灣與日本業者的差距正在拉近中，如今日商紛紛來台投資，可能會成為台灣石化業者的競爭對手。

這樣的完全循環，是蘋果、Google或台積電等大企業做社會責任的要求。不僅要減碳，還要做到完全回收，將廢棄物減到最少，已成了不可逆的趨勢，也讓老石化廠找到新生命，煙囪、管線依舊，產品與獲利能力卻完全改變。

同時改變的，還有台灣的面貌。因為這些化學液體數量不僅龐大，而且回來的比去的多，未來在高速公路上，很難不遇到晶圓代工的化學槽車，串成一列列長龍，撐起台灣的經濟命脈。

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