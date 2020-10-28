0 vs.7家新產業 台灣市值前十大都老面孔 韓國為何換血成功

【文／陳良榕、彭子珊；圖片／陳則緯設計】

台積市值超越三星，差距正持續拉大；台灣GDP成長率也連4年超過韓國，但我們贏了嗎？攤開市值前十大企業比較表，發現台灣都是「老三樣」，韓國卻出現新面孔。我們，該怎麼贏韓國？

2013年世界棒球經典賽，中華隊在預賽遇上韓國，領先了大半場，卻在最後被逆轉。

負責轉播的體育台主播當場崩潰痛哭，一句「好想贏韓國！」引起國人廣大迴響。幾年後，這個願望，至少在經濟領域，某些程度已然實現。

2017年，台灣經濟成長率以3.31%，小贏韓國的3.16%。總統蔡英文因此於翌年與廠商對談時，欣慰地說，台灣現在的經濟成長率比韓國更好，已不是「亞洲四小龍」之末。

往後幾年，差距愈拉愈大，今年，防疫有成的台灣，是全球少數可以維持經濟正成長的國家，主計總處預測成長1.56%，韓國則是萎縮1%（亞洲開發銀行預測）。雙方差距，可望創下1997年亞洲金融風暴之後的新高。

一枝獨秀！台積佔台股總市值近3成

近幾年，業績大爆發的台積電，公認是台灣這一波成長動能的主要功臣。台積今年資本支出可望超過170億美元，再度創下台灣企業歷史新高。

台灣過去最重要的民間投資，也是台灣前一波經濟成長的火車頭——麥寮六輕石化基地，台塑集團十多年累計投資1兆1千多億元，台積只用2年就達到這水準。

台積更在2019年底市值一舉超過「韓國的護國神廠」——三星電子。

過去國人對於三星能以自有品牌的手機、電視橫掃世界，又羨又妒。現在風水輪流轉，台積成為韓國人效法、追趕的對象。

去年4月，韓國總統文在寅在三星研發總部宣布最新的產業政策——韓國要在2030年成為晶圓代工領域的世界龍頭。他表示，政府將為此制定各領域的創新策略。

也就是說，這位人權律師出身、與財閥勢同水火的左派總統，將傾全國之力，助三星追趕台積。

如今，台積市值已佔台灣全數上市公司的29.8%；台灣市值前十大企業，其他9名加起來，也僅約台積的一半。

不久前，台灣董事學會發表的一篇報告，統計2005到2019年這15年間，整體上市櫃公司市值複合成長率（CAGR）達14%，但若剔除台積電，僅剩2%。

該學會發起人蔡鴻青因此表示，台灣正面臨「一個人的武林」困境。這個困境，從台、韓兩國市值前十大企業名單的比較，更是鮮明。

儘管雙方各有台積、三星電子一柱擎天，但台灣市值前十大企業多是成立超過30年的老面孔，從事的也都是台股主力「老三樣」：半導體、電子、石化，與10年前、甚至20年前沒有多大變化。

台積在先進製程取得龍頭地位，受惠中美科技戰、疫情，集利多於一身，市值一再創新高，已名列世界第十大企業。 （Getty Images）

百花齊放！韓國養出新經濟火車頭

韓國卻已煥然一新。

過去的產業主力，汽車、石化、造船等重工業，已走下坡，甚至退出前十大榜單，取而代之的是21世紀的三大新興產業：鋰電池、生技、網路，共有6家，而且正好每個領域都有2家。

其中，LG化學、三星SDI，雖都是歷史悠久的大集團企業，但兩家都成功轉型，與SK Innovation分別名列世界第一、第四、第五大車用鋰電池供應商。韓國也因此成為凌駕中、日的世界電池強權。

另一個「老幹發新枝」的案例，就是榜上最年輕的「三星」：9年前才成立的三星生物製藥，今年因為受益疫情而股價大漲，已躍居韓國市值第五大企業。

但是韓國最強的生技集團，卻不是三星，而是傳奇人物、韓國第二富豪徐廷珍創辦的賽特瑞恩（Celltrion）集團，旗下兩大公司是市值排名第7的生物相似藥大廠賽特瑞恩和第20名、負責藥品行銷的Celltrion Healthcare。

除了這兩大巨頭，最近最受國際矚目的，是原本沒沒無聞的檢測公司Seegene。該公司的新冠病毒PCR檢測試劑，讓韓國得以用大量普篩的方式，壓下疫情。全球訂單瘋狂湧來之下，今年至今Seegene股價已漲了近10倍，市值達到7.2兆韓圜（近2千億台幣）。

生技產業已經成為韓國最新成長引擎，在世界各國攻城掠地。根據韓國食藥處統計，韓國藥品出口，2019年達到52億美元，其中高達7成，都是生物相似藥，以過去5年年均成長率達18.8%的速度，高速成長。

Kakao、Naver領軍網路服務

韓國第三個新興產業，是網路雙雄Kakao、Naver領軍的網路服務業，台灣人愛用的Line，便源自Naver集團。

韓國人愛用國貨，在網路世界亦是。社交、搜尋、影音、電商、遊戲等，多由Kakao系、Naver系企業主導。

韓國最大網路銀行Kakao Bank將在明年上市，該公司估值已超過1兆台幣，更超過所有韓國實體金融機構。

以Kakao Bank為首，韓國股市正掀起新經濟企業上市潮。今年7、8月陸續上市的SK生物製藥、Kakao Game，以及預計明年上市的人氣天團防彈少年團（BTS）經紀公司Big Hit、第一大電商Coupang，都是千億台幣市值與估值的超大型上市案。

相較下，過去10年間，台灣僅2家新掛牌公司達千億市值：緯創旗下的緯穎，以及已賣給外商的漢微科。

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