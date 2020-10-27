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台日神車之爭 祕密武器曝光！國瑞：台灣製品質真的不輸日本

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源｜和泰汽車提供
圖片來源｜和泰汽車提供

【文｜劉光瑩】

「你終究要買進口車」，是常聽到的廣告詞，卻有一家國產車業者不服氣。當進口與國產車市佔率死亡交叉，國瑞以強大的技術火力展示，希望獲得挑剔的台灣消費者青睞。他們能力挽狂瀾嗎？

上百支機械手臂迅速動作，抓取車側板進行溶接、無人搬運車在工廠裡自在穿梭、年輕工人在車輛組立生產線上忙碌作業……，這是產出台灣4成國產車的國瑞汽車，成立36年來，首度開放媒體參觀位於中壢的汽車生產線。

他們正在忙碌組裝的，是豐田（Toyota）今年新一代國產車Corolla Cross。這類型車被稱為CUV（Compact Utility Vehical），因為用的是轎車的底盤，但卻有著與休旅車（SUV）類似的外型與功能，價格也更有競爭力。

「我們品質真的不輸日本，」身形高大的國瑞汽車總經理林永裕，在同仁拿著麥克風對媒體講解國瑞自動化產線的時候，多次強調這一點。

台灣國瑞超過Toyota所有海外廠

「前3年我們連續3年零缺點，超過所有豐田海外工廠，」林永裕驕傲地說，日本技師來檢查車子裡裡外外好幾個小時，都找不出瑕疵。

根據和泰汽車指出，一個月來，Cross預購已超過6600輛，預估年底前能接單1.5萬張、交車1.2萬輛。

儘管第4季買氣不差，但大環境不站在他們這邊。

在國內市場，進口車關稅愈來愈低，百家爭鳴。國產車與進口車市佔率，今年上半年已經「死亡交叉」。

圖片來源｜和泰汽車提供
圖片來源｜和泰汽車提供

屬於同一品牌，也不免出現進口打國產的尷尬狀況。豐田在台灣市佔率高達3成，但今年前9月掛豐田品牌的車當中，就有超過44%屬於進口車，豐田進口車銷量比去年同期成長15%。

台灣市場小，國產車要出口卻不容易。「到處都是關稅壁壘，」林永裕說，菲律賓進口關稅超過10%，很多國家自己有汽車製造業，例如泰國。國瑞只能往中東或非洲去。他透露，最新的Corolla Cross就將出口北非。

「很多進口車廣告詞都會說：你終究要買進口車，」一位國瑞員工有點憤憤不平地說，「但台灣國產車明明就不輸人啊！」

勝過日本母廠的台灣國瑞

行至Corolla Cross的底盤產線，一位產線主管在導覽時大聲強調，「用國產車價格，卻可以用到跟Lexus相同的底盤，」驕傲中，似乎還帶有一點委屈。

從沖壓、車身、裝配到品管，許多國瑞的「祕密武器」，都是首度曝光。

包括達2400噸級、三層樓高的沖壓機。除了日本豐田之外，只有國瑞有這麼厲害的沖壓產線，更是全台最大。

在整個裝配生產線上，有200多支日本Kawasaki的機械手臂，忙碌而精準地將車子的各部件進行精準熔接，一輛Corolla Cross有高達4000多個熔接點，林永裕都強調，「一定要做到零缺點。」

在品管方面，國瑞汽車更從4年前開始啟用自動光學檢測系統（Automated Optical Inspection, AOI），這是豐田製造全球工廠中唯一。幾支機械手臂拿著相機在全車裡外拍下無數照片，再把影像跟完美狀態比對。一名國瑞工程師說，AOI 真的可以檢查出非常多肉眼看不見的瑕疵。

強大的火力展示，希望強調國瑞的品質不止超越台灣的對手，更超越日本母國技術水準。

搶救國產車的最後一搏

面對進口車的進逼，產出台灣4成國產車的國瑞，壓力真的很大。「以前大家說百萬以下都是國產車市場，但現在一堆進口車都不到百萬元，台灣市場又這麼小，根本是殺戮戰場，很辛苦啊，」林永裕微皺眉頭說。

從2004年的最高峰，國瑞年產量超過20萬輛車，至去年產量腰斬至只剩10萬多輛，國內市場只剩高峰時期的約6成。

就連研發部門人員也覺得心焦。「其實這款車已經慢了5年，」一位不願透露姓名的研發工程師說，這幾年小休旅車蔚為流行，包括Nissan Kicks和Honda CRV都很受台灣消費者青睞。「我們已經落後競爭對手很多了，希望現在可以急起直追。」

Cross是否能成為新一代神車，將牽涉國瑞汽車旗下3000多名員工，與數百家本地零組件協力廠商的上萬個工作機會，是否有機會續命。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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