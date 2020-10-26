以前韓國人生老病死離不開三星 現在換Kakao！這個新財閥是誰？

【文 黃亦筠 王思涵】

「我完全無法想像日常沒有Kakao該怎麼辦，」黏住97%韓國人的Kakao，從社交起家，10年來跨足交通、影音到金融服務，甚至打敗三星，成為求職者最想進的企業，它怎麼辦到？

韓國首爾年輕人最常聚集的弘大商圈，年過50的朴景玉將一棟4層樓房子，改裝成簡潔北歐風，現在成為Airbnb熱門民宿。

朴景玉像許多貴太太一樣，總是隨身抱著白色馬爾濟斯，打扮精神。她略通中英文，也會用WhatsApp，但海外旅客訂房後，她總會問對方，「有沒有裝Kakao Talk？」

韓版「Line」，服務包山包海

這是一款宛如韓版「Line」的通訊軟體，綁定的服務包山包海。在韓國市佔高達97%，但海外卻很少人聽過。

「來韓國，還是用Kakao方便，」朴景玉會這樣告訴外國旅客。

Kakao小檔案

成立／2006年（原名I.W.I LAB，2010年改名Kakao）

創辦人／金範洙

執行長／呂民秀、趙秀容

成績單／2019年集團營收3.1兆韓圜，旗下共101間子公司

只要有Kakao Talk帳號，除了即時通訊，用Kakao Map找推薦餐廳，怎麼搭地鐵、公車，資料直接儲存。就算不會韓文，點開Kakao T這個app裡的Taxi，叫車也沒問題。

韓國本地人像是朴景玉，手機內有Kakao就更方便了。上餐廳、買東西都用Kakao Pay，結帳省去掏錢包；她也愛買可愛的Kakao Friends萊恩（Ryan）貼圖，跟女兒傳訊。

「萊恩」已幾乎是Kakao的代言角色，他是一隻沒有鬃毛的獅子，看起來面無表情，卻又呆萌可愛。

朴景玉在女兒的推薦下，還用手機看Kakao Page的網路漫畫。眼睛累了，打開韓國最大數位音樂串流平台Melon（2016年由Kakao收購），播放她最愛的老歌。

「我完全無法想像日常沒有Kakao該怎麼辦，」朴景玉有感而發。

從下載Kakao Talk起，她就像其他4500萬韓國人一樣，住進Kakao的虛實整合（O2O）國度。

過去韓國人生老病死都離不開大財閥「三星帝國」，現在該改口，離不開「Kakao共和國」。

除了社交通訊、付錢、看網漫、聽音樂等，Kakao也成為韓國的金融科技（Fintech）龍頭。

目前有1250萬用戶的Kakao Bank，預計明年上市，估值高達1兆台幣，超過韓國傳統銀行，甚至比母公司Kakao還高。

「（Kakao）儼然是一種新形態財閥，」首爾大學經濟系教授李根說。

創辦人貧戶出身，站上智慧手機風口

Kakao創辦人、54歲的金範洙，其實是典型的白手起家，成為年輕人心中的創業典範。

金範洙的父母小學沒畢業，為了一家八口，背負沉重的經濟壓力，金範洙很爭氣地擠進首爾大學窄門，又進入三星軟體擔任工程師。

1998年，流著創業家熱血的他，離開人人稱羨的三星，創立了遊戲入口網站Hangame；2001年在全球網路泡沫化時和韓國最大搜尋引擎Naver合併，成立NHN（Next Human Network）。金範洙和Naver創辦人李海珍擔任共同執行長，是韓國網路教父級人物。

2006年金範洙再次離職，帶著家人到美國生活。

「當時我想起一句話，『船停靠港灣或許安全，但這不是一艘船被建造的意義』，」他曾在受訪時談到當時離職的心情。

「我想再次航向世界去冒險，」他說。這是金範洙人生的轉折點。

當時iPhone正要席捲世界，在美國親睹行動網路和app影響力後，他回韓國創立新公司，在2010年Android剛成為全球最大作業系統時，金範洙推出Kakao Talk，搭著智慧型手機閃電崛起，2年內營收衝破2000億韓圜，Kakao從此建立起難以撼動的「國民通訊app」地位。

矽谷式領導，韓人最想進企業第一名

金範洙引進矽谷公司的平等開放文化，打破韓國強調服從的集體主義。在Kakao內部，不會出現主席、執行長、科長等階級稱呼，員工直呼金範洙的英文名字Brian，稱呼兩位共同執行長Manson和Sean。

跟矽谷公司一樣，員工在全社大會自由發表意見、吐槽老闆。

這自由風氣也受到年輕人歡迎。據今年韓聯社調查，Kakao超越金範洙老東家三星和Naver成為畢業生、上班族最想進入的企業第一名。

Kakao實行雙CEO制，麻省理工畢業的呂民秀（右）負責數位行銷，讓集團走在行動網路與AI時代前端；在韓國有設計教父之稱的趙秀容（左），則塑造Kakao鮮明的品牌形象。（Getty Images）

生活面，打造韓版台灣大車隊

Kakao Talk取得成功後，10年間透過水平併購，包括2014年收購規模比自己還大的韓國第二大入口網站Daum，2016年再併購Melon（Loen Entertainment），事業版圖快速擴張到遊戲、網漫、小說內容、交通、金融等領域。

到2019年Kakao營收3.1兆韓圜（逾800億台幣）、營業利潤逾2000億韓圜。

「Kakao Talk變成全國通訊工具後，以此為基礎再延伸Kakao生態圈，像是內容事業，我們正在改變使用者的日常生活，」Kakao 總部發言體系回覆《天下》。

Kakao走向O2O模式，橫跨虛擬到實體一條龍的生活圈。最明顯的，就是用Kakao Talk為根基長出的韓國最大交通綜合app「Kakao T」。

Kakao T其實就是韓版「台灣大車隊」，只不過規模更大、更好用，而且有個全韓國人都在用的富爸爸。

Kakao T靠著Kakao Talk累積的龐大會員數，發展叫車服務，先併購9間計程車公司，合作計程車數量超過Uber韓國，成為擁有韓國最多有執照計程車、覆蓋率最廣的叫車軟體，從首爾到濟州島都能叫車。

一跳上車，司機手機就發出濃濃韓國腔「Kakao Taxi！」

Kakao T直接綁定行動支付Kakao Pay，同個介面除了叫車，還延伸到租車、找代駕、共乘、停車場、導航，甚至旅遊服務，全整合在一個app裡，比Uber有更多複合功能。

金融面，44%經濟活動人口用它

這些行動服務，最後一哩是金融。Kakao Bank是最近在股市掀起巨浪的「大魚」，它7月宣布，2021年準備IPO，日前估值飆上40兆韓圜，超越韓國最大金融業者國民銀行和新韓銀行的總市值。

韓國金融圈普遍認為，Kakao以KaKao Talk平台為基礎，「往金融業領土擴張在所難免。」

韓國《財經新聞報》估算，至今年上半年，Kakao Bank用戶數1250萬，「也就是韓國境內有44%的經濟活動人口使用它。」

特別是在疫情期間，許多人足不出戶，直接在Kakao Bank遠端辦理信用貸款和月租保證金貸款等。

加上Kakao十分善用旗下的Kakao Friends角色，力推金融業務。一名22歲的朴姓大學生，就是因為想要一張印有「全民獅子」萊恩的信用卡，而辦了Kakao Bank帳戶。每週繳款時，都能獲得Kakao Talk的表情貼紙，他感到有趣又開心。

Kakao Talk已成韓國全民app，滲透率最高。（達志影像／路透社）

黏著關鍵：一條IP價值鏈

但Kakao這個本土品牌，讓全民高度黏著的關鍵是什麼？

「對Kakao感興趣的投資者認為，內容平台對擴張Kakao商業模式有強大潛力，」《韓國每日經濟報》指出，Kakao可藉此強化用戶忠誠度。

從Kakao旗下最重要的付費內容子公司Kakao Page可見端倪。2019年Kakao Page全年營業利潤比前一年成長了185%，達300億韓圜。

「我們打造一條『IP價值鏈』，讓我們擁有的原生IP，以各種語言在全世界流通，」Kakao Page執行長李縝洙告訴《天下》。

到底什麼是IP價值鏈？

不同於單純買入IP，Kakao Page創造了一個永續生態圈。旗下8間附屬工作室、7個子公司，總數共1300間創作原生內容工作室，和Kakao Page一起持續投資、產出、共有韓國最高數量的原生IP，等於打造高效率、大規模的韓流故事生產線。

KaKao Page則負責把原生IP的價值極大化。首先，把上架的熱門網路小說，製成網漫，每週分集上架賣；之後，再改拍成電視劇或電影上映，更輸出海外市場。

之前風靡亞洲的《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》都是這個模式下的成功案例。譬如《梨泰院Class》的IP，就是由Kakao Page旗下韓國第一個網漫平台Daum Webtoon和創作者共有，從網漫到改拍成熱門劇，從韓國一路紅到日本，還應景改名為「六本木」。

從小說、網漫到電視劇所產生的利潤，皆能分潤給生態圈中的創作者工作室，保障作者的生活，能持續創作好內容。

「我們還在擴大原生IP價值，做二次商業化，」李縝洙透露，之後還打算和集團內的Kakao Game合作，打造遊戲平台，完全肥水不落外人田。一魚三吃，極大化原生IP剩餘價值的操作手法，直追已併入迪士尼集團的美國漫威。

內容平均觀看時數贏Netflix

李縝洙可說是韓國「網漫」商業模式發揚光大的關鍵人物。在Kakao內被稱為Joy的他，過去在NHN工作的年代，就是金範洙的部下，後來自己出去創辦了Podotree，做行動網路教材內容app，也就是Kakao Page的前身，2015年被Kakao併購。

Kakao光在原生IP的投資，至今累計高達250億台幣。

投資是有回報的，Kakao Page內容使用者每月平均觀看時數達15小時，遠高於Netflix的9小時。

「我很有自信，我們的IP證明是有價值的，我的目標是要打造一個全球每天有1億人造訪的內容平台，」李縝洙發出豪語，這些原生IP產製的內容，將超越過去K-Pop，創造新一波韓流。

攻海外，「萊恩」也來台灣了

鞏固了韓國市場，Kakao終究要走到海外。然而，比起Naver旗下Line早一步走向海外，Kakao較慢，才讓品牌跨出去。

目前靠著Kakao Page旗下Piccoma站穩日本，成為日本最大網漫平台，李縝洙已預計在2022年要把一部在北美、日本、印尼熱銷的網路小說改編的網漫《我和社長相親相愛》，改拍成電視劇，鎖定這幾個遠比韓國還大的海外市場。

今年1月，Kakao也悄悄插旗台灣。在台北101的20樓，Kakao Page台灣分公司已經雇了30多位年輕員工。「IP沒有國境，我們會將韓國內容平台帶進台灣，」Kakao Page台灣首任總經理吳明修說。1月疫情還沒在全球肆虐，他就隻身帶著兩卡皮箱飛來台北。

45歲、講著一口道地中文的吳明修，曾在金範洙的Hangame工作，隨著Hangame併入Naver，成為NHN員工，一路看著韓國網漫、遊戲逐漸趕上日本、席捲世界。

不只Kakao Page，今年「萊恩」也和一群Kakao Friends角色進駐台北昂貴的信義計劃區，在威秀影城一樓開起店面。店面的長相、擺設全都經過Kakao總部審核同意。

Kakao Friends在台開店，裝潢、擺設都要通過總部審核，力求和韓國店一樣的氛圍。（劉國泰攝）

「疫情讓韓國人不能來，之前每天視訊，把裝潢細節拍給總部看，」Kakao Friends台灣獨家代理商大元事業商品開發課長洪敏之透露。

來店內消費的幾乎都是年輕上班族，開心拿著印有萊恩和不同角色的周邊商品討論著。

「這些角色都有自己的故事，讓人產生認同感，」洪敏之說。她在韓國梨花女子大學讀書時，就是Kakao Friends角色的粉絲，2018年大膽談代理，成為海外第一個代理商。

不只實體店，國泰世華銀行也早已推出Kakao Friends角色聯名信用卡；就連全家便利商店今年寒假期間也推出聯名安全帽，剛出就被萊恩迷搶購一空。

「明年第一季，打算再開一間店，」洪敏之說。她對於Kakao能在台灣再掀「韓流熱」，信心十足。

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