韓財閥跟過去不一樣了！台韓十大富豪PK 誰年輕又有錢？

【文｜陳良榕 彭子珊】

台灣頂尖企業缺乏新陳代謝，在富豪群也能看出。比較今年台韓前十大富豪，台灣平均年紀竟比韓國長13歲。原來，韓國連財閥都跟過去不一樣了。

為什麼，台灣只能靠台積電演出「一個人的武林」，韓國產業卻是百花齊放，推陳出新？

因為，「2、30年來，（台灣）可說未曾有過成功推動新興產業的政策，」中研院人社中心兼任研究員瞿宛文，在她今年出版的新書《台灣的不成功轉型：民主化與經濟發展》寫著。

瞿宛文看了《天下》製作的台韓市值前十大企業比較之後感嘆，「這對台灣是個當頭棒喝。」

該做的事沒做，人均所得僅韓83%

因為兩國經濟結構高度類似，韓國能打造新成長引擎，而台灣沒有，代表「有些事應該做，而沒有做。」

她分析，台灣2000年初期的兩兆雙星、WiMAX這兩個大型產業計劃都失敗後，20年來，不論藍綠執政，「產業政策大致上只剩口號。」論調也充斥著政府應尊重自由市場，不應主導產業政策的思維。直到最近的離岸風電政策，則是為了抗衡核電所主導的唯一政策。

反觀韓國，儘管一樣政權更迭激烈，但是推動產業政策依舊有高度共識。例如，盧武鉉任內推動的IT839，讓韓國數位經濟蓬勃發展；李明博任內推動的生物相似藥戰略，讓韓國生技業成為亞洲成長最快的國家。政府的產業政策不是錦上添花，而是為有前景但仍缺乏沃土的產業，改善土壤環境。

瞿宛文分析，韓國「產業升級與多元化的成果」都優於台灣，這也是韓國能在2018年，領先台灣跨入「每人年所得3萬美元」俱樂部的主因。

台灣近幾年的經濟動能，雖優於韓國，但論起總體經濟水準，仍有相當距離。2019年，台灣人均所得為25917美元，僅及韓國的83%。

未來，要真正趕超韓國，瞿宛文認為，政府還是得重新建立，打造新興產業的企圖心與能力。「不能只靠著吃老本，」她說。

韓新舊財閥攜手重燃成長，台灣呢？

比較兩國十大富豪名單，更可看出台灣頂尖企業缺乏新陳代謝的窘境。

台灣上榜者，大多超過65歲，韓國卻有7人低於60歲，主要是網路、遊戲業創辦人。

其中最年輕的權赫彬僅46歲，是遊戲公司SmileGate創辦人，靠全球熱賣的網路射擊遊戲《穿越火線》，成為最年輕富豪。

而且，三星、現代、SK這類老字號財閥，也首度佔不到一半名額。

圖片｜陳則緯設計

韓國財閥影響力的消退，也象徵該國一個結構性的改變——政府不再獨厚財閥。「扶植財閥已經是政治不正確了，」首爾大學經濟系教授李根告訴《天下》。

這些「新型財閥」，也為韓國帶來一些新氣象。例如62歲的徐廷珍，便宣布退休後要交棒給專業經理人，確保這家韓國最大生技集團不會變成家族企業。

Kakao創辦人金範洙則對傳統財閥的階層體制極為反感，因此集團內只有3個級別：CEO、部長、組員。

說到這裡，相信讀者會好奇，既然不扶植財閥了，為什麼本文一開始還提到，韓國總統要幫三星打台積？

「韓國人就是很矛盾，」瞿宛文解釋，「（說到三星就）覺得很自豪，一方面又會眼紅。」

事實上，因為文在寅上任後，檢方對三星電子副會長李在鎔進行一連串的起訴、羈押行動，李在鎔今年5月公開道歉，並宣布子女不會繼承三星的經營權。

這就是大家熟悉的韓國，好勝、愛衝突，但一旦事關國家榮譽，便一致對外。當韓國新舊財閥攜手，百花齊放，點燃新成長引擎，台灣，不能只有台積電。

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