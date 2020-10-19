一年狠瘦20公斤 Dcard共同創辦人林裕欽從夜貓子變成晨型人

【文 鍾張涵】

他花一年的時間從91公斤瘦到71公斤；他從夜貓子變成晨型人，大量閱讀管理書籍；他是《富比士》2020年度亞洲「30 Under 30」名人榜科技領域類別中，台灣唯一上榜者。今年28歲的Dcard共同創辦人林裕欽，如何自我大改造，變身為成功領導人？

2017年，年僅25歲的林裕欽下定決心，要當一位成功的領導者。

那年，他先從「自律」做起，91公斤的他下狠心從內到外大改造，減肥、運動、捨棄愛吃的垃圾食物、大量喝水，且無論到哪，都帶著同樣一台體重計，每天早晨固定同一時間量體重。

一名員工透露，「最誇張的是，老闆連出國到美國、日本、大陸出差，都堅持帶著自己的體重計，因為他說，要用一樣的機器、固定時間量，這樣基準才能分毫不差。從這裡就可以看出他對想做的事，有多堅持努力。」

隨身攜帶體重計，基準才能分毫不差

林裕欽也開始大量閱讀財經、管理、成功企業家傳記等書，然後集各家之大成、鞭策自己。

例如，他原本習慣晚上處理事情、夜深人靜時工作，是典型「夜型人」，卻硬把生理時鐘調成「晨型人」，逼自己6點起床，7點半第一個到公司開燈、上班，安靜地先讀一個多小時的書，把身心狀態調整好，來面對同事和每日的決策工作。

他像裕隆集團董事長嚴凱泰一樣拚命減肥「把健康變好」，一年左右的時間，就從91公斤瘦到71公斤。

他學蘋果創辦人賈伯斯，開始都穿黑色或深色衣服上班，減少每天出門要挑衣服的時間。他強調，那時他鞭策自己要學會管理健康、時間、效率，來讓整體決策品質都能提升。

那年，他和學長簡勤佑共同創辦的社交網站Dcard正在起飛，會員數以每週新增一萬名的速度激增，為此公司員工數也快速擴編至30多人，但公司管理層出現不同價值觀、意見相左，員工則期待執行長給予方向，30多位員工輪流來找他們討論事情，整天都處理不完。

「2017年是最痛苦的時候，」林裕欽說，所以他決定大量閱讀管理書籍、思考Dcard的組織調整、請教創業前輩，致力成為一個優秀的企業領導者。

3年後，28歲的林裕欽被全球知名商業財經雜誌《Forbes》列入2020年度亞洲「30 Under 30」名人榜，是亞洲科技領域類別中台灣唯一上榜者，《Forbes》並描述Dcard已成為「台灣年輕族群中，最具影響力的社群平台。」

AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顔漏有說，「林裕欽是我少數見過極年輕的創業家，性格卻非常成熟、認真、用功，通常20多歲的年輕人會有經驗不足、不會帶人的問題，裕欽卻非常會激勵人。」

（王建棟攝）

吸引逾400萬會員，源於浪漫憧憬：午夜隨機抽卡邂逅

Dcard是由林裕欽和學長簡勤佑2011年在台大架設。當年兩人就讀資管系，簡勤佑覺得要主動認識女孩子並不容易，因此帶著浪漫情懷，憧憬一種：讓緣分帶領彼此相遇的際遇。

簡勤佑曾在個人網誌中提及那段找創業夥伴的歲月，原始構想出自於他，而林裕欽是好不容易找到的「天才工程師」，幫他把網站程式架起來。

「當時五月天有一首很紅的歌叫《擁抱》，」林裕欽回憶。歌詞描繪在午夜時分，會有美好的事物發生，但那個女孩彷彿灰姑娘，24小時後會消失。

Dcard的「D」就是Destiny（命運），以隨機抽卡（Card）方式讓男女相遇。時間就在午夜12時，一天只能抽一張，只要雙方都按下交友同意鍵，就能成為朋友；一旦錯過，則機會不再。「創造一個感覺，讓你懂得珍惜，是一種神祕、隱私、慢一點的情懷，」林裕欽解釋。

儘管網路世界人聲喧嘩、資訊講究快速，但這種充滿隨機與神祕感的想像空間，讓相遇有了「命運安排」的感動，抓住了時下大學生的心。

時至今日，Dcard成為全台最大匿名社交平台，註冊會員數超過400萬，每月不重複訪客1500萬，每月重複瀏覽量高達15億次。網站每月產出20萬篇以上的貼文、以超強人氣取代了前一世代的校園BBS站PTT，成為學子與年輕人討論生活、工作、政治和社會議題的熱門網站。

去年7月，總統蔡英文還特地拜訪Dcard，不只申請帳號，還在7月14日晚間首度貼文分享「出差在紐約過境轉機」心得，短短12小時吸引超過1400則「卡友」（Dcard註冊會員的暱稱）回應。

想讓父母早點看見，有時間焦慮感的創業

Dcard共同創辦人簡勤佑去年被國民黨選為「數位行銷科技長」，在新創圈蔚為話題。留在Dcard的林裕欽是家中么子、上有4位姊姊，他告訴記者，父母「有點年紀時」才喜獲麟兒，這讓他從小就希望父母儘快看到他的成就，「小時候會焦慮：如果不快點有成就，怕他們就會掛掉、看不到之類，怕子欲養而親不待。」

他看了不少比爾蓋茲的事蹟，對寫程式產生興趣，大學讀資管系時希望減少家庭負擔，因此接了許多外包案，4年接了20至30個案子，包括幫新創公司架網站、幫獵人頭公司建置系統等，幫自己賺進百萬收入。

大二那年協助架設Dcard，卻彷彿意外走上facebook的發展過程，Dcard在2015年即註冊為公司。2017年起，他更努力培養自己的領導者身份與能力。

「減肥跟管理很像，都是要延遲滿足感，」林裕欽說，從那年起，他嚴以律己，就是為了準備當好CEO，「管理不像單純寫code（程式）可以馬上看到成效，你不知道自己做的事有沒有效、員工有沒有吸收？但我知道，Dcard需要突破『創新者的窘境』。」

林裕欽引述「破壞性創新之父」克里斯坦森（Clayton Christensen）這本書，強調轉型的困難在於主事者是否能體察市場變化、找到第二成長曲線。

因為，Dcard雖有龐大會員和流量，但如何轉化為穩定的金流和商業模式、帶動營收獲利增長，卻是一大考驗。業界人士透露，林裕欽和簡勤佑後來就是對公司發展意見分歧、分道揚鑣，簡勤佑完全出脫持股，離開Dcard。

目前Dcard營收仍以廣告為主，林裕欽不願意透露年營收規模，但強調員工已破百人，獲利在小虧或偶爾持平狀態。

（王建棟攝）

3年前學領導，現在學「賦能」

林裕欽正在強化Dcard的人才聘用和業務發展，「公司要創新，就是要有更多人才，再把人才擺到對的位置，帶來新思維，為公司做出更好的決策與創新商品。」

林裕欽說，3年前他學習怎麼當一位好領導者，現在開始幫助別人成為領導者，「組織變大、層級變多，所以我內部幫員工升遷，使其成為團隊領導者，也從外部找來更強的行銷、業務、公關人才，協助對外擴大業務，我在嘗試賦能（empowering）。」

Dcard去年開始發展電商「好物研究室」，觀察網友熱議的商品，邀請廠商來將產品上架。當會員在論壇裡交流或分享文章，被觸發購買欲，就能直接下單購物。

為因應更多會員和流量，Dcard也導入數據分析及機器學習訓練模型等工具，掌握用戶行為數據，了解該用戶喜歡什麼內容？每篇文章停留多久？再利用相似的人群喜好，提供精準的文章和商品推薦。

「做社交網站也可以做得很大，像南韓有網路服務公司Naver、大陸有騰訊或字節跳動（抖音母公司），而我希望Dcard也能變成台灣年輕人的『基礎設施』，人的每日需求都能在Dcard做到。」

Dcard成功與否尚待考驗，但林裕欽初出茅廬，業界許多人就相當看好其領導潛力，在高科技及財務圈聲名遠播的前聯發科財務長、小米前資深顧問喻銘鐸就認為，Dcard發展仍有所挑戰，但林裕欽頗有佐克伯的特質，「裕欽有那種成熟穩重、好學、有主見的特質，和佐克伯一樣都是很能思考、會主動發問、尋找答案的leader，裕欽有他那種味道，以後應該會成功。」

「CEO每天要面對不確定性和決策，所以必須把自己的狀態調整好，」林裕欽又用減肥比喻，改變飲食、早起運動、閱讀進修、強化決策效率，「我很能管理自己的痛苦，去養成一個習慣，往成功的目標邁進。我喜歡做困難、但很少人做的事，創業就是這樣一件事。」

【林裕欽】

年齡：28歲

現職：狄卡科技（Dcard）執行長兼共同創辦人

學歷：台灣大學資訊管理系學士

經歷：2011年架設Dcard網站、2015年成立狄卡科技公司

【狄卡科技（Dcard）】

創立：2015年

業務：全台灣最大的匿名論壇，提供「抽卡」交友服務，2019年新推出電商業務

成績單：超過400萬用戶，每月不重複訪客達1,500萬，全站每月瀏覽次數達15億次

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