快訊

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

台鐵南澳站鋼軌斷裂、魚尾鈑脫落 晚間8點12分恢復通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球下載量破億的APP公司 竟藏身台南永康

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片｜王建棟攝
圖片｜王建棟攝

【文｜林佳誼】

許多人的手機都有安裝一款「PDF Reader」，但卻很少人知道，這款累積下載次數已突破1億，全球同類產品排名數一數二的PDF閱讀器，出自一家不折不扣的台灣本土公司——凱鈿行動科技。

步出高鐵台南站，驅車穿過農田與工廠，來到永康，一棟中古大樓立在十字路口。略顯陳舊的門面內，很難想像，這裡竟藏身一家最國際化的本土新創。

這幾年，台灣新創想拚海外市場，喊得震天價響。但以APP公司來說，下載量能夠突破億級、真正吃到廣大海外用戶的只有兩家。上市軟體大廠訊連科技旗下的美妝APP「玩美移動」，以及凱鈿（Kdan）。而且只有凱鈿做的是商用工具軟體。

「這種工具型APP，其實一點都不sexy（性感、吸引人），但凱鈿還能做到這樣，更不容易，」凱鈿投資人之一的達盈管顧（Darwin Venture）合夥人林桂光（Kay）驚嘆指出。

兩年做100多個APP，凱鈿靠精實創業快速試錯

林桂光分析，凱鈿至今還維持成長動能，一大原因是它「一直在轉」。

凱鈿創業歷程，與矽谷科技新創奉為聖經的「精實創業」（Lean Startup）模式，高度相似。創業前兩年，凱鈿就曾做出100多個APP。至今約11年來商業模式更已轉換了好幾次。

凱鈿一開始做「付費下載」，單次下載付費1美元。初期累積收入就很可觀。所以凱鈿埋頭猛開發，平均每個禮拜都有一個新APP上架，計算機、鬧鐘，手電筒，只要你想得到的小工具，他們都做過。

「我們那時候很想拚到第一名，」蘇柏州說，當時市場氛圍是只要愈快，就愈有機會取得大量用戶。他們不知道哪一個產品會成，所以策略就是快速產出。

但付費下載只能收費一次，一、兩年後凱鈿就面臨收入開始停滯。隨後蘇柏州在2011～2012年間先轉向「內購（ In-App Purchases, IAP ）」模式（App內額外提供進階付費功能），卻不成功，持續虧損3年。

2015～2016年間又跟著國外企業軟體趨勢，轉向雲端訂閱SaaS模式（Software as a service，軟體即服務），鎖定幾款下載量穩定的產品，收斂為訂閱制產品線，才終於找到對的方向。

成功挑戰訂閱制，續訂率從2成暴衝至8成

「SaaS的優點就是睡覺都可以轉，」林桂光解釋，這種商業模式的好處有兩點，一個是「沈澱性」，一旦用戶開始用，就會一直用。另一點則是「可擴展性（scalability）」，就算銷售以倍數增加，成本仍然固定。

很多App公司也許初期下載量很大，但過一兩年就不見了，但凱鈿卻能持續成長，至今全球下載量仍以每個月平均自然成長150～200萬的速度穩步累積中，年營收也已達數億元規模。為什麼？

關鍵就在於凱鈿極爲重視用戶行為分析。

蘇柏州解釋，凱鈿累積了2億下載、800萬註冊會員，內部數據團隊不斷收集用戶數據與使用回饋，進一步優化使用介面和流程，包含怎麼吸引用戶、獲取用戶，讓他下載、開啓App，之後如何引導使用、註冊，到最後付費。

蘇柏州說，凱鈿累積逾10年數據，現在已有一套自家方法論，不斷拉高轉換率、續訂率。

「訂閱制就是要看續訂率，續訂率高，才能每年一直往上走，」蘇柏州說，凱鈿2015年開始轉訂閱制，第一年續訂率只有20％，16、17年就上升至50～60％。直到現在，續訂率已經超過80％。

甚至在廣告投放，凱鈿也能精準算出，每一塊錢廣告預算，能夠轉換成幾次下載量？獲取多少用戶數？這些用戶可以貢獻多少營收？多久可以回收？

凱鈿從台南吃到美、歐用戶

同樣經營軟體服務市場的區塊鏈新創BiiLabs創辦人朱宜振則觀察，凱鈿一開始就選定最能跨國界的工具型軟體，走海外市場，甚至建海外團隊，是最聰明的一點。

凱鈿創業至今一直以美歐用戶為大宗，目前美國營收佔比40％，仍是最大市場，其次是歐洲25％、中國20％、日本5％，以及其它地區佔10％。

能吃到美、歐市場，關鍵在於凱鈿的App，看起來、用起來，就像是個不折不扣的英語原生產品。

「我們行銷手法一切以西方為背景做思考，」人在美國的凱鈿行銷副總王爲中也越洋告訴《天下》。

人員流動率超低，堪比台積電

「團隊的韌性也很關鍵」，林桂光觀察，凱鈿創業已超過10年，但核心的幾個創始團隊成員幾乎都還在，而且，團隊規模約150人的凱鈿，整體流動率亦僅有5、6％。這在新創公司中相當少見，「其實很不容易」。

問他如何將流動率拉低？蘇柏州坦言，總部在台南，成了凱鈿最大優勢。

蘇柏州分析，凱鈿創業初期就衝出超高下載量，這樣的公司在台灣幾乎沒有，無論是競爭對手、交流對象，都只能往海外找。所以他從一開始就選擇留在台南創業。

但到了後來，他發現，公司總部、研發都在古都台南，最大好處就是團隊超級穩定。因為台北雖人才充沛，但流動率也高，新創公司難與大企業搶，反不如在台南相對穩定。

團隊穩定，意味著人員不用重新訓練，營運效能可以不斷提升。蘇柏州說，「這群人會推著你，讓你可以去做更大、更困難的事。」

這個更大的事，眼下指的就是凱鈿已著手準備明年就要遞件在台上市。如若順利，這將是首度有台灣原生App公司掛牌上市，成為台灣App第一股。屆時台灣資本市場也可望注入一股少見的新經濟動能。

【延伸閱讀】

一年狠瘦20公斤　Dcard共同創辦人林裕欽的減肥管理學

iPhone 12值得買嗎？　那些發表會沒說的事

讓台灣人人有口罩的國家隊救星　為何成了高雄搬不走的不定時炸彈？

經濟學人：美國人願意為台灣出兵嗎？

這６種東西 請別在outlet買

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

全球下載量破億的APP公司 竟藏身台南永康

許多人的手機都有安裝一款「PDF Reader」，但卻很少人知道，這款累積下載次數已突破1億，全球同類產品排名數一數二的PDF閱讀器，出自一家不折不扣的台灣本土公司——凱鈿行動科技。

3大台商供應鏈創新》散鏈生產 突破中美新冷戰制裁黑名單

深受中美貿易戰、科技戰，以及新冠肺炎疫情影響，台商和全球的供應鏈生態都被迫改變。當世界上沒有地方可以取代中國，卻又同時不再只需要一個中國，要用怎樣全新的思維佈局，才能讓組織和服務都找到新的平衡點？

10年來最大金流抵台 跟著台灣翻身賺一波！2020投資3大重點

台灣出現10年來首見的大投資潮，投資人如何參與台灣經濟成長的好處？

放棄南向 砸22億在嘉義！台商龍頭告白：「回家」是最好的選擇

夾在中美貿易戰之間，台灣設計、中國製造的伺服器機殼廠首當其衝，一旦沒有中國以外的製造廠，就將痛失美國訂單。原以為南進是最合理的選擇，但塞在越南車陣裡的勤誠興業董事長陳美琪，突然想通了……。

分數僅次於電機、資工 成大不分系為何成了搶手貨？

吸引建築系、外文系學生都轉來，成大不分系再也不是迷途者的專屬選擇。只有一門必修、其他課表隨你排，甚至可以跑去宜蘭、每週在田間待3、4天。誰適合這科系？

圖解特斯拉供應鏈／29家代表台廠出列！3優勢讓馬斯克離不開台灣

特斯拉減速齒輪獨家供應商，和大董事長沈國榮透露，王永慶當年遺憾，竟是今日台灣能搶佔特斯拉供應鏈七成五的關鍵。中國、印度夾擊，台灣靠著哪3大優勢勝出？

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

可成脫手中國泰州廠，同業直言「它不想做蘋果手機了。」緯創、和碩也各自布局轉型，大動作跟蘋果分手，盛極一時的台灣蘋果供應鏈，未來會有什麼變數？

15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

2020年其實沒那麼糟！10年來最大投資熱潮正來勢洶洶地流向台灣

捨中國、去南向，中美對抗也不再選邊站！後疫情世界，延續貿易與科技戰的序曲，這股10年來最大的投資熱潮，來勢洶洶地流向台灣。《天下》整理2020台商投資分布地圖，發現不僅有高達1.1兆資金回流，更創造近10萬個潛在就業機會。台商回流、Google來了、法商也登陸，2020年，其實沒那麼糟！

你抽中汎德了嗎？全民瘋新股 興櫃股價暴起暴跌背後

現賺十多萬的誘惑！亞洲藏壽司的餐飲股王盼望落空後，汎德也於5日完成抽籤。興櫃從冷凍櫃躍升新股蜜月天堂，但小心：這些暴跌新股，都曾在興櫃狂飆。

楊金龍為什麼說錯？ 你口袋裡的新台幣正在轉骨成強勢貨幣

今年6月， 央行總裁楊金龍罕見談新台幣匯價說，7、8月外資將股息匯出，新台幣比較有機會回到合理價位。結果，新台幣竟然大升值，一度甚至回到28字頭。新台幣這次有什麼不一樣？台幣升值，誰最危險？

中衛口罩訂單爆滿！竟還多吃2倍客戶量 背後功臣是這個軟體股王

台灣人很陌生的軟體巨頭Salesforce，股價在8月底大漲，市值暴增500億美元，等於一天就多出一家通用汽車的價值。其實，台灣每10家上市櫃企業，就有1家正在使用其服務。

熱門新聞

全球下載量破億的APP公司 竟藏身台南永康

陽明山「風水寶地」財團養地賺暴利 話說從頭揭黨國時代開發祕辛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。