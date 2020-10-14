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放棄南向 砸22億在嘉義！台商龍頭告白：「回家」是最好的選擇

聯合新聞網 / 天下雜誌
勤誠興業董事長陳美琪與丈夫陳連春、弟弟陳鳳明，從一台磁片打孔機創業，創造了近70億台幣營收的伺服器機殼版圖。 （邱劍英攝）
勤誠興業董事長陳美琪與丈夫陳連春、弟弟陳鳳明，從一台磁片打孔機創業，創造了近70億台幣營收的伺服器機殼版圖。 （邱劍英攝）

【文／吳靜芳；圖片／邱劍英攝】

夾在中美貿易戰之間，台灣設計、中國製造的伺服器機殼廠首當其衝，一旦沒有中國以外的製造廠，就將痛失美國訂單。原以為南進是最合理的選擇，但塞在越南車陣裡的勤誠興業董事長陳美琪，突然想通了……。

「這30年都在外奔波，未來我還要這樣嗎？」坐在新莊副都心頂級商辦大樓裡，滿是藝術品點綴的嶄新企業總部，勤誠興業董事長陳美琪回想起去年到泰國、越南找廠房，在車陣裡塞得昏天黑地的心情。

在車陣裡，她下定決心「回家設廠」。

9月，全球最大伺服器機殼廠勤誠興業宣布在嘉義投資22億台幣，這也是勤誠成立37年以來在台最大投資。

腳下穿著厚底運動鞋，個子嬌小、表情堅毅，各種細微數字隨手即來的陳美琪總是「在路上」。

（邱劍英攝）
（邱劍英攝）

從創業時家裡還有債務，得跟客戶借錢才能買原料，到專攻全球銷售通路的個人電腦機殼，如今，挺進伺服器機殼生產有成。

去年，勤誠興業每股稅後盈餘7.62元，創下歷史新高。全球新賣出的伺服器中，10台就有1台使用勤誠的機殼，全是陳美琪與團隊用一雙腿跑出來的。

總是「在路上」的台商

陳美琪這2年的奔波，圍繞著中美貿易戰。機殼製造需要密集勞力，90年代，勤誠跟著電腦業上下游，把產線移至中國。20多年來，一直維持台灣研發設計、中國製造。

但隨著中美貿易戰愈趨嚴峻，用於資料中心的伺服器首當其衝，成為國安敏感度最高的電子產品。

去年5月，美國調高中國伺服器關稅到25%，勤誠早就緊急將部份美國新單轉回台灣代工廠，也在桃園租用組裝廠。但美國大客戶還是挑明：勤誠若沒有中國以外的製造廠，未來就沒有美國訂單。

美國和中國分別佔勤誠四成左右營收，勤誠的中國生產基地仍供給在地市場，但美國市場必得另謀他法。

陳美琪不是沒想過，再跟著其他台商南進，且東南亞的確是合理選擇。

「機殼進入門檻較低，第一考慮是人力成本，」集邦科技資深分析師劉家豪分析，以伺服器產業鏈獲利結構來看，主機板廠相較機殼廠更有可能在台擴廠。

但是在泰國、越南車陣中，陳美琪好幾次質疑自己。建機殼廠必須把勤誠多年在中國累積的客製化製造經驗、技術，以及高層管理人才，整套搬到東南亞。「真的是『nightmare』（噩夢），」她猶疑了。

這時，她想到故鄉雲林。

嘉義、雲林難道會比越南遠？

除了豐泰、巧新等傳產大廠，很少電子資訊大廠落腳在這，「我深刻感受到城鄉差距，」陳美琪說。她的感受是因為從2013年起，她就以「愛在偏鄉，翻轉教育」的CSR專案，回饋故鄉。

「大家嫌嘉義、雲林遠，會找不到人。但台商在中國設工廠，從上海虹橋下飛機，還要跨省開幾個小時的車，為什麼不嫌遠？」她如此思考。

至於找不到人，則正好讓她下定決心，盡力蓋一個高度自動化工廠。

「我們37年只做開發，研發做得不夠多，但我一直有使命感，應該做出價值，」她語氣急促，培養從材料研究、製程設備及精實管理的全方位人才，甚至導入自動化智慧製造系統。這樣從無到有擴一個廠，何不選擇台灣？

「我對這個產業一直有感情，」她想的是幫台灣產業鏈扎根。

陳美琪一下定決心，就劍及履及，全台灣找地。

去年11月在《天下》大師論壇晚宴，陳美琪正好與工業局局長呂正華同桌，一坐下來就抓緊機會跟呂正華反映急著找地。

她已在新竹以北巡過一輪，知道不可能在北部找到價格合適的工業地，下週就要去雲林看地。隔天，呂正華立刻安排同仁帶她去看經濟部轄下工業區，但仍沒有找到合適的土地。

這時朋友來報，嘉義馬稠後產業園區可能有地。馬稠後位於嘉義朴子市、鹿草鄉交界，原是台糖農場，2015年才開始招商。40分鐘車程內可達雲林、台南的工業區，20分鐘就可到高鐵嘉義站。

「大部份廠商1個多月才能確認，他們只用2個星期，」嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋說。

個性急的陳美琪親力親為，不只親手擬標書，甚至因為台灣太久沒有新建機殼製造廠，特地找了當初在中國建廠的團隊來琢磨。

不只最新報到的勤誠，全球醫療電燒刀龍頭大瓏、食品大廠大成集團，都選擇在馬稠後擴廠。

鯤鵬返鄉，彈性佈局

除了嘉義新廠，今年6月，勤誠在五股啟用的新快速打樣廠，也是台灣擴產的一環。「現在的產業很像回到30年前的少量多樣，」陳美琪說。

快速與彈性，正好是勤誠的優勢。勤誠最初就不是生產標準件，而是少量多樣出貨給電腦通路商。

如今，搭上也是少量多樣的伺服器客戶需求。未來，只要客戶提出概念構想，勤誠北美研發人員馬上構圖，就能傳給台灣打樣試量產、製造。除了美國客戶，也就近服務在台擴廠的台灣客戶。

今年是勤誠衝刺全新階段的起點。

9月中旬，在《天下》團隊採訪的前3天，勤誠剛搬進新莊中悅大樓的新總部。總部天花板排列著16個魚身鳥翅吊燈，這是台灣燈飾設計品牌「卓玉」的作品「鯤」。

勤誠位於新莊的新企業總部天花板，垂墜著雁行排列的鯤鵬設計燈飾。 （邱劍英攝）
勤誠位於新莊的新企業總部天花板，垂墜著雁行排列的鯤鵬設計燈飾。 （邱劍英攝）

鯤字本意是細小的魚卵，但在《莊子》寓言中，卻借喻成可幻化為大鳥的北冥巨魚。

從台北紹興北街4樓的一個小辦公室，手工開模、土法煉鋼，至今成為全球伺服器機殼巨擘，再順應局勢打造雙供應鏈。

鯤鵬返鄉的勤誠，正是台商彈性佈局策略的一個絕佳案例。

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