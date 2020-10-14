3大台商供應鏈創新》散鏈生產 突破中美新冷戰制裁黑名單

【文／陳一姍；圖片／王建棟攝】

深受中美貿易戰、科技戰，以及新冠肺炎疫情影響，台商和全球的供應鏈生態都被迫改變。當世界上沒有地方可以取代中國，卻又同時不再只需要一個中國，要用怎樣全新的思維佈局，才能讓組織和服務都找到新的平衡點？

「這是有史以來最高的牆了，」波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷談起，美國將華為列為黑名單後，愈來愈長的制裁清單。

大聯大在成為全球最大電子零件通路的2015年啟動數位轉型。供應鏈巨變的時刻，執行長葉福海主導推出新服務──倉儲代工。 （王建棟攝）

今年5月起，中國黑名單企業已新增68家，還不包括被封殺的抖音、微信，和剛剛放出風聲要禁的中芯半導體。這當中包括亞洲最大紗線廠華孚、中國巨型營造商──中國交通建設集團、中國最先進生技業──華大基因等各行各業。

徐瑞廷以半導體為例，美國禁令將迫使中國發展自己的一套技術標準，這是比關稅壁壘更難翻越的高牆。

從關稅壁壘到技術高牆，未來的供應鏈將障礙處處。

「台商變辛苦了，但台灣變好了，」前Google台灣董事總經理簡立峰認為，台灣在供應鏈分散佈局時吸引到新投資，但台商從集中在中國生產到分散投資，管理變得更複雜。

更難的是，《天下》走訪企業，發現新的供應鏈如何運作，很難歸納出標準答案。「每個行業的價值鏈不同，企業應對的態度也會不同，」徐瑞廷說道。

以下是紡織、工業電腦，以及電子通路三業龍頭的應變之道：

1 新思維》旭榮紡織黃冠華：分項組合，管理像堆積木

年營收300億的旭榮集團，是台灣紡織業著名的一條龍廠商，從布料、染整到成衣代工，牆上密密麻麻的客戶名單有如榮譽榜。「客戶沒列上去會抗議的，」旭榮紡織執行董事黃冠華笑道。

事實上，關稅配額對紡織業不是新鮮事。旭榮在台灣、中國和越南有布廠，成衣廠設在中國崑山、越南、柬埔寨、非洲賴索托、肯亞與衣索比亞。當年投資非洲，就是因為「非洲成長與機會法案」（AGOA）輸美免關稅。

最新的發展是，美國大品牌要求供應商簽署，從不准採購新疆棉花，到禁止與採購新疆棉花的企業有資金往來。對黃冠華而言，這代表必須區隔不同國籍品牌客戶的供應鏈，以避免政治風險。

「必須分項去組合，」黃冠華表示，要依據產能、產線強項、關稅、原產地、法規限制等多重因素，將布廠、染整廠、成衣生產線像積木一樣排列組合。

譬如：越南、非洲的成衣廠就比較適合輸美，柬埔寨則適合輸中。

2 新組織》研華林東杰：設計模組化，區域性製造

「中美貿易戰與疫情可能只是導火線與開端，全球供應鏈是永遠變了，」過去7年，四分之三時間坐鎮中國崑山，一手打造研華崑山園區的營運長林東杰直言道。

從供應鏈就在你身邊，未來，台商必須習慣「分散與區域性的製造」。

散鏈製造的一個大變革，就是研華將提高全球13個組裝據點的當地組裝比重。

資誠創新諮詢董事長劉鏡清解釋，國際的原產地規範是必須當地加值35%。為了原產地認定，未來一台從中國出貨的電腦，很可能只裝了主機板與機殼，昂貴的微處理器、記憶體，甚至微軟的軟體都會到當地組裝時才裝上。

未來，生產基地與組裝線的關係，「就很像中央廚房與便利商店，」林東杰形容，研華的中央廚房在台灣與中國。

中國負責勞力與設備密集的半成品。組裝點則像便利商店，可以快速開設，用資訊系統掌控，分區域管理。

研華第一步要打造美國、荷蘭、崑山、台灣四大區域中心，「未來5年，我三分之一的時間會在海外，三分之一在台灣，只剩三分之一在大陸，」林東杰說。

另方面，研華也啟動「模組化設計」的五年願景工程。

散鏈生產是為了降低風險，每一個零件起碼要有兩到三個供應商，不同公司、不同產地要能互相取代，並且必須從設計端就減少客製化零組件。

「規格、地緣政治、分散式生產，將主導未來20到30年的供應鏈，」他總結。

3 新服務》大聯大葉福海：倉儲代工，服務區域供應鏈

半杯水，有人會嘆只有半杯，有人會喜還有半杯。全球最大電子零件通路商，大聯大執行長葉福海絕對是後者。

在散鏈生產的浪潮下，葉福海看到了新興服務業「倉儲代工」（Logistics as a Service，簡稱LaaS）的機會。

所謂倉儲代工，就是上中下游供應商，三倉合一，運用區域智慧倉儲系統做管理，以減少個別投資設備、人力、花時間重覆盤點貨物。

「供應鏈分散後，不是所有供貨商都有能力跨國佈局，如果零件很多，供應商都不夠大，我就有機會，」他舉例，在中國設廠的零件商，如果沒有能力跟組裝廠去北越投資，未來就可以透過大聯大的倉儲代工，由中國運到北越，繼續與組裝廠合作。

「分散生產後，在途存貨一定很多，」劉鏡清說，存貨意味資金積壓，透過倉儲代工能縮短時間。

葉福海強調，大聯大不是在中美貿易戰、新冠疫情後，才開始想倉儲代工這個新商業模式，但現在「我們認為，我們走在對的軌道上，比較不會慌張。」

他解釋，倉儲代工著眼的痛點。以大聯大為例，從原廠進貨、點收後擺進倉庫，賣出後要從倉庫提貨、出貨、運到組裝廠的倉庫，組裝廠倉管點收入庫後，要等生產管理人員提早2、3天下工單，倉管再依據工單將所需的所有零件，分批運到工廠車間，生管人員也要點收，湊齊了所有零件才會點交給組裝線。

「如果大聯大可以直接收到工單，是不是可以從大聯大的倉庫直接交到組裝線？」葉福海想，如此一來，所有流程都能簡化。

「其實就是跟Momo學習，」他解釋，電商讓廠商寄倉，客戶下單後，透過智慧倉儲就能快速撿貨，做到24小時快速發貨，「消費者不用買10樣產品，被按10次門鈴。」

伴隨區域化生產趨勢，葉福海看好，區域倉儲是供應鏈的剛性需求。不僅僅是大聯大代理的零件，倉儲代工要能解決客戶痛點，還必須讓同業也運用大聯大的智慧倉儲，湊料才能完整。

為此，大聯大已將倉儲部門切割，獨立成一家公司，目前獨資，未來將開放同業認股。

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