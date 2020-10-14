10年來最大金流抵台 跟著台灣翻身賺一波！2020投資3大重點

【採訪整理／盧沛樺；圖片／吳宙棋攝】

台灣出現10年來首見的大投資潮，投資人如何參與台灣經濟成長的好處？

綜合野村、施羅德和統一投信的觀點，投資人不必擔心台股短線修正回檔，因台灣基本面好，且產業結構具競爭力，中長期的表現看漲。可留意以下三大投資熱點：

投資熱點1：半導體上下游

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，今年第二季在家工作需求推升下，2020年全球半導體年增率由負轉正。其中，受惠先進製程需求帶動，全年晶圓代工產業可望維持6%的高成長。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光也說，除台積電因技術領先，長線看好，其他半導體廠今年資本支出下降。但市場需求暢旺，預估供應緊俏將延續至明年，有望撐住價格，企業毛利率轉佳。

另外，國內受惠於台積電大舉擴廠，法人也看好化學品耗材、無塵室系統廠商。

投資熱點2：宅經濟概念股

5G、AI趨勢大浪，推升資料中心需求，伺服器、網通產業具成長潛力。

野村投信指出，中國5G發展最快，預估年底基地台將達300萬台，台廠零件及模組廠如功率放大器、基站天線散熱解決方案及PCB材料等，可望因此受惠。

疫情期間，宅經濟當道，電競產值也水漲船高。根據遊戲市調公司Newzoo預測，2022年全球電競市場規模達17.9億美元，較去年成長六成。全球電競產值成長，可望挹注國內筆電廠、散熱片廠商的營收。

投資熱點3：消費性產品

消費性產品如汽車電子和零組件、服飾製鞋業，今年受到疫情壓抑表現，法人一致看好明年復甦力道。詹祖光說，成衣業者反映，客戶的庫存消化完畢，訂單已恢復成長。

【延伸閱讀】

4都房價破歷史新高 自住該出手嗎？最具「抗疫能力」的是什麼？

日本人用的最環保寶特瓶 九成來自這家台灣大廠

工程師35歲退休：別把錢花在這6件事上，你也做得到