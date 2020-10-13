分數僅次於電機、資工 成大不分系為何成了搶手貨？

【文｜蔡立勳】

吸引建築系、外文系學生都轉來，成大不分系再也不是迷途者的專屬選擇。只有一門必修、其他課表隨你排，甚至可以跑去宜蘭、每週在田間待3、4天。誰適合這科系？

今年就讀大四的陳子涵，在大學生活中，總穿梭在台南社區街頭巷尾、長照機構。與長者用餐、訪談，已成為她的日常。

鏡頭轉到宜蘭，同樣是大四學生的湯若綺，在稻田間忙著與農友討論，當稻米收成，要放掉田裡的水時，如何打造一條讓魚蝦游出田中，不至於因缺水而死亡的「魚路」。

在此之前，湯若綺也曾協助農民以剖半的半圓狀竹筒，設計出雙層育苗盤，一來防止幼苗過度曝曬，二來減少常見的黑色塑膠育苗盤用量。解決農民問題兼具環保概念，連學校老師都問她，是否有意願往商品化方向發展。

一個關心長照，一個專注農業，研究領域看似無關的兩人，卻來自同所大學同科系——成功大學全校不分系學士學位學程（下稱成大不分系）。

唯一必修課要完成3個專題，每生有3個導師

不同於絕大部份大學，學生入學前選定一門專業科系，遵循系上擬定的課表修課，在規定年限內畢業。成大不分系的系訂必修，僅有「跨領域問題導向專題」，每位學生在畢業前必須完成3個總計18學分的專題。

「用問題導向的方式建構學習，學生的學習動機比較強，」成大教務長、不分系班主任王育民說。

這3個專題，由學生自行發想主題，規劃專題的執行時間、方法與所需資源，自由安排課表，「有更多時間到校外找資源，」湯若綺每週都會在田間待上3至4天。

打破科系對應專業的概念，是為了訓練不分系學生跨域結合資源、解決問題。翻開陳子涵的歷年課表，她曾修過機械系教授張怡玲開設的「性別與科技講座」，還有醫學系、老年所、物治系、不分系的課，橫跨不同學院、不同科系。

今年到任，兼有公衛政策、創新創業等背景的不分系助理教授邱士峰很清楚，跨域合作已是全球趨勢，但仍欠缺能優游不同領域，擔任溝通橋梁的人，因此希望透過不分系課程，培育出相應的人才。

有別於一般大學是一班一導師，成大不分系的每位學生有3名導師，討論專案進度、生活問題，並有一批來自各科系的「入世學者」，協助學生針對現實問題找出做法。若校內課程無法滿足學生需求，也能找外部業師上課。「我們提供學生最大的彈性，」王育民強調。

學生排課的自主性高，前提是要明確掌握自己的題目方向。

湯若綺原是建築系學生，念了一年半後休學，到花蓮民宿打工換宿一個月，也到農場擔任學徒，開始嚮往親近自然、保護環境。幾經思考，返校轉入不分系，以農業為專題主軸，在休學期間認識的農友，全成了她的後援部隊。

出身彰化的陳子涵，由奶奶一手帶大，兩人的感情緊密。但她發現，身邊同齡的人對「老」這項議題幾乎沒有概念，更遑論主動關心。

大一念外文系的她，曾修習其他系開設的「高齡休閒娛樂」、「老年學綜論」等高齡課程，發現對這個領域更有熱忱。「我想要深入地研究，訂出自己的科系，」她轉入不分系的目標很明確，是要「成為最熟悉高齡議題的大學生，」她說。

她製作第一個專題時，走訪台南許多長照機構，試著找出現行長照制度有哪些問題待解。第二個專題，聚焦在長者共餐、供餐制度，她與課堂組員合作，讓長者在共餐前，一起製作提袋等日用品，加強彼此連結，發揮共餐效益。

成立至今已13年的成大不分系，制度幾經變革。起初，成大僅有「大一不分系」，學生升大二時，必須轉入醫學系以外科系。

半數學生轉出，但有更多人轉入

當時國內尚未有類似科系，且學生入學後第一年的學雜、住宿費全免，吸引不少成績優異的高中生就讀，也使得不分系的學測、指考錄取分數節節高升，在今年指考採計同樣科目的科系中，分數僅次熱門科系電機、資工。

不分系上路數年後，校方發現絕大部份學生到大二時，仍是以電機、機械、材料等熱門科系為首選，加上轉系需符合轉入學系的成績、對應課程門檻，導致學生雖然念不分系，選課卻受限於轉系門檻，無法修習跨領域課程，找到興趣所在。

眼見不分系已漸失初衷，成大決定擴大規模。校方在3年前將不分系從大一擴及到大四，也就是大一就讀不分系的學生不強制分流，並開放各科系大二以上學生轉入。

現今成大不分系每年招收20名大一新生，升大二時約有半數學生因找到志趣而轉出，同時卻吸引更多人躍躍欲試，申請轉入的人多達30至40人，原則上開放10個名額，視當年度申請人數與學生資料增加錄取名額。

目前四個年級的學生共有74人，「我們想做個實驗，」王育民說，倘若成大要成為「未來大學」，除了既有的專業系所，更必須打造適合不被框架侷限、嚮往跨領域學習學生的環境。

這場實驗如今更「跨域」，從不分系推展到全校都加入。

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