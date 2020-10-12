15分鐘收費近千元 北醫大線上諮詢為何在海外爆紅？

新冠疫情讓病人不敢出門就醫，北醫大新創團隊推出由正牌醫生待命的遠距諮詢服務，15分鐘29.99美元的收費，意外在歐美台灣人圈子大受歡迎。這會是台灣網路醫療服務進軍海外市場的起點嗎？

【文 江慧珺】

9月某天晚上，台北醫學大學醫學科技學院教授、萬芳醫院皮膚科主任李友專坐在辦公室內，等著一場視訊連線。

視訊彼端，是名旅居挪威奧斯陸的台灣女性，皮膚因氣候乾燥脫屑，同時雙頰與下巴卻長滿紅腫痘痘，讓她困擾不已，卻因疫情不敢出門就醫。

她透過「皮膚好朋友ASKiN」平台，事先上傳幾張患部照片，並敘述讓她煩惱的皮膚問題，在指定時間上線，與李友專展開一場專業諮詢。

肺炎疫情爆發 遠距醫療需求增加

15分鐘的諮詢時間內，李友專詳細解說痘痘肌治療，使用的防曬保養是否合適，以及如何洗臉，甚至將奧斯陸能買到的痘痘藥膏也一併介紹。在連鎖藥局Shop Apotheke就可購得，售價5歐元。

「醫師真的能理解我們這邊的狀況！」這名女性使用線上諮詢服務後，提出的意見反饋很正向。

今年4月正式上線的「皮膚好朋友ASKiN」，是由台北醫學大學衍生新創公司「皮智」推出線上醫療諮詢平台，由皮膚科醫師組成團隊，透過LINE帳號進行個別化諮詢。

原本鎖定疫情期間不想進出醫院的國內民眾，據健保統計，今年上半年全國門診量較去年同期減少1556萬人次。看準遠距醫療可望解決醫病兩造需求，尤其是仰賴視覺的皮膚科，相當適合遠距醫療。

新冠肺炎疫情爆發，世界各地掀起遠距醫療與線上諮詢熱，仰賴視覺的皮膚科相當適合。（邱劍英攝）

國內發展受限 轉戰海外市場

因疫情催生的皮膚好朋友，初期卻是乏人問津。推出2個多月，僅10多人使用，其中幾人還屬於內部測試。

分析原因，除了法規限制多外，幾乎所有用戶都抱怨太貴。

這完全可以理解。

在全民健保之下，台灣民眾到一般皮膚科看診，只要付上一、兩百元的掛號費加部分負擔。

皮膚好朋友雖然提供諮詢與衛教都是北醫體系的正牌醫師，但短短15分鐘的諮詢，收費29.99美元，而且受限於法規限制，無法下真正的診斷或建議用藥。

「台灣看病實在太方便、太便宜了，」身兼皮智創辦人的李友專嘆。

新光醫院副院長洪子仁也有類似觀察，他表示，中國線上醫療諮詢發展蓬勃，其實背後的主因，是中國醫療資源稀缺。

反觀台灣有「三大方便」，看病方便、網路方便、問人方便，「問問題也要收錢，是一大挑戰，」洪子仁說。

皮膚好朋友團隊遂於7月起改變策略，把眼光放到台灣以外的市場，鎖定海外醫療資源較不便的華人提供諮詢。在全球疫情仍嚴峻下，在國外求學就業的年輕人成為用戶大宗。

比起在國內線上諮詢受限於法規，醫師無法下明確診斷與開藥，針對海外市場的「諮詢」較為彈性，可依照病況建議購買當地藥局可買的指示用藥，若病況較嚴重需要用處方用藥，也會列出藥名，請患者找當地家醫科醫師開處方箋拿藥。

海外擴張策略果真奏效。

目前「皮膚好朋友」已有超過百名海外用戶，遍佈美洲、歐洲、東南亞與紐澳，且用戶滿意度達9成以上，應用戶需求，還將增列家醫科諮詢。

海外線上醫療諮詢，不是在視訊上見到醫師就好，「英國要找Boots，美國找CVS或Walgreens，」李友專說，各國藥局能找到哪些藥品，處方與指示用藥分類，不同的藥物濃度與成分，都得事先做好功課，讓用戶感到醫師設身處地著想，才能達到諮詢效果。

並非取代實體醫療 而是彼此合作

新冠肺炎疫情推波助瀾下，世界各地掀起遠距醫療與線上諮詢熱，唯有台灣，這把熱火始終燒不旺，但皮智執行長周肇興仍看好國內遠距醫療發展性。

「遠距不是為了取代實體醫療，而是彼此合作，」周肇興以零售業比喻，台灣超商密度高居全球第二，但電商平台依舊蓬勃發展。醫療業亦同，掛號、病史詢問與衛教諮詢等，若能先透過視訊完成，到院看診更有效率。

國內最大醫療行動支付平台「醫支付」，目前全台有近百家合作醫療院所與50萬名會員，預計於明年初推出線上醫療諮詢服務，主打30分鐘醫師讓你問到飽，一改看病「三長兩短」，「三長」即等掛號、等看診、等批價領藥的時間長，「兩短」則是看診時間短、醫生說話短的現況。

主導此事的私立醫療協會秘書長吳明彥透露，線上諮詢初步針對第二意見諮詢需求，特別是重症患者，視訊諮詢可免去大排長龍或舟車勞頓；他也提到，海外華僑與中國大陸市場也是重點，特別是對岸病人，相當信賴台灣醫療品質，具市場潛力。

「醫指付」諮詢費用原訂3千至5千元，可與資深名醫對談，但民眾是否買單是一大考驗，因此也可能開放年輕醫師加入，自訂收費，斟酌收100元、50元，甚至免費，目標是培養患者從線上轉線下，「這樣就很熱鬧了，」吳明彥笑說。

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