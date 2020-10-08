2020年其實沒那麼糟！10年來最大投資熱潮正來勢洶洶地流向台灣

【文｜ 陳一姍、盧沛樺、吳靜芳、研究王慶剛】

捨中國、去南向，中美對抗也不再選邊站！後疫情世界，延續貿易與科技戰的序曲，這股10年來最大的投資熱潮，來勢洶洶地流向台灣。《天下》整理2020台商投資分布地圖，發現不僅有高達1.1兆資金回流，更創造近10萬個潛在就業機會。台商回流、Google來了、法商也登陸，2020年，其實沒那麼糟！

台商也回家了

除了人流，台灣也正經歷近10年最強勁的資金流、投資熱。今年，台灣投資率達23.44%，創10年新高。

「台灣失落了20年，這股力道很久不見了，」工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨說。

楊瑞臨看好這股投資力道將持續。首先，過去資通訊產業的終端設備──手機，需要大量廉價勞動力。但未來5G的設備少量多樣，不再是衝量型的投資，反而追求高度自動化，有利於台灣。

其次，台積電的國際地位早已不同。

台積電帶動的投資額，已不只是自己的資本支出，還有整個外商與本土產業鏈。

根據投資台灣事務所統計，在「台商回台2.0 」、「根留台灣企業」與「中小企業」三大政府投資方案中，投資家數最多的依序為台中、台南與桃園，更有13家企業投資破百億。（見以下圖表）

圖片｜天下雜誌

圖片｜天下雜誌

根據世邦魏理仕台灣調查，5年來全台工業區土地齊漲，尤其中部漲幅超過三成二，居北中南東四大工業區之冠。

法商最大的投資也來了

鏡頭轉到台南，車子還沒開進台南科學園區，遠遠就看到好幾部紅色、黃色的起重機，長長的機臂，直逼天際。

駛進南科園區，路上穿戴袖套的營建工人比工程師還多，砂石車一輛接一輛，現場宛如巨型工地。

南科有人賣地，台積電就買

沿著三抱竹路的盡頭，是台積電晶圓18廠，左側還有一大片工地，右側隔著一條小馬路，佔地近9萬坪的瀚宇彩晶廠房，是南部知名的爛尾樓，閒置10餘年，放眼望去是一大片鏽蝕的紅色鋼骨結構，如今也被台積電買下來。

今年，台積電還狠砸百億銀彈，接連買下家登、力特和益通的廠房。

半小時車程外的台南科技工業區，亞東工業氣體氫氣廠，有約600坪土地正在施工。

亞東工業氣體由法商液空集團與遠東合資，液空是全球工業氣體龍頭，提供半導體廠純化氣體和先進材料。

亞東工業氣體電子事業副總經理李偉精不諱言，今年亞東從南到北有很多投資案，最近幾個月幾乎每個月都有開工動土大典。今年亞東投資2億歐元（約68億台幣），是往年的7倍。

「這是法商製造業在台最大的投資，」中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出。荷商艾司摩爾在南科設立海外首座EUV（極紫外光）全球技術培訓中心，也是因為台積電。

Google、微軟、亞馬遜都登台

另一股力量，出現在宜蘭頭城外海。

8月31日，美國通訊委員會通過，Google與臉書主導橫跨太平洋、全球頻寬最大、最新的太平洋光纖電纜網絡（PLCN）的申請，放棄香港，直接從宜蘭頭城、菲律賓上岸。

這是繼2016年後，第二條Google主導的海纜登台。

被問到Google為什麼放棄登陸香港？

「一切都是遵循美國政府的規定，」Google台灣總經理林雅芳不諱言。

一條海底電纜的戰略宣示

當年促成第一座資料中心落地台灣的前Google台灣董事總經理簡立峰直言，「海纜與資料中心最重要的意義都是『戰略』。」

一位台灣電信公司總經理直言，7月1日「香港國安法」生效後，美國透過這個案例明確表態，將香港視為中國的一部份，香港股東、登陸香港，皆違反國務院潔淨網路（Clean Network）的規範。

而台灣則清楚被歸類為自由世界的一員，這將是一個重大的轉捩點。

目前在香港設立資料中心的有臉書、亞馬遜，微軟則在新加坡。外商圈、電信圈均傳出，亞馬遜與微軟在台灣積極尋地，非常可能在台灣設立資料中心。

在彰濱工業區有一座資料中心的Google也剛證實，除了台南興建的第二座資料中心，已在雲林買地預備後續使用。

人才、投資、資訊流匯聚，不論是新經濟、舊經濟、國際環境，近20年來最好的機會之窗，已對台灣打開。

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