你抽中汎德了嗎？全民瘋新股 興櫃股價暴起暴跌背後

【文│嚴珮華】

現賺十多萬的誘惑！亞洲藏壽司的餐飲股王盼望落空後，汎德也於5日完成抽籤。興櫃從冷凍櫃躍升新股蜜月天堂，但小心：這些暴跌新股，都曾在興櫃狂飆。

準上市股飆漲的背後？

「今年在興櫃市場確實有一群人集團化、有組織的，在做準上市櫃股，」輔導過無數上市櫃公司掛牌，福邦證券董事長黃顯華指出。

券商觀察，有心的投資人可能就是利用準新股，從公開承銷到上市櫃掛牌，短短一個月的時間，在訂價、競拍、公開申購上，超前部署蜜月行情。

跟傳統承銷多使用公開申購不同，自2016年企業上市櫃採公開申購、競價拍賣雙軌制。競標拍賣是投資人依公告底價喊價競標，出價高者得標，得標後就按投標價和數量來繳款。許多企業會先拿出部份做競拍，留一部份做申購。以亞洲藏壽司為例，4分之3是競拍，4分之1是申購。

要超前部署蜜月行情，首先就得刻意壓低市場價，以訂定拍賣底價。依據法規，競拍的底價是以30天的興櫃均價打7折為上限，此價格也會連動申購的承銷價。元富證券承銷部副總鄭詩詠解釋，一般而言，競拍底價乘以1.2~1.3倍就是承銷價。

於是，「投機客有計劃的在訂競拍底價前，壓低興櫃市場，以便訂出低競拍底價、低承銷價，為未來拉高市價空間做準備，」黃顯華研究這群集團化投機者說。

10檔上市櫃新股，9檔在興櫃狂飆，之後暴跌

準新股短期暴漲暴跌不是亞洲藏壽司獨有。剛掛牌的康全電訊走勢也如出一轍，4天急漲九成，接著連續暴跌近腰斬。準上市股汎德在上市前業績發會日開始4天大漲5成，接著連續急跌26％。

今年第2季以來10檔新股，在興櫃市場演出亮麗的蜜月行情，並創下天價，但轉上市櫃後卻演出走樣，平均較興櫃天價重挫3成以上。

原先新股掛牌上市櫃有5天不受漲跌停限制，以讓新股表現的蜜月期，但如今，蜜月期反而變成出貨期。暴起暴跌的股價，到底是怎麼造成的？

新股蜜月期變成出貨期

不只一位券商經理人直言，當年為了活躍興櫃冷凍庫，政府推出兩個政策，正是造成準上市櫃股暴起暴落的主因。

在掛牌前，發行公司、承銷商、員工多認為上市櫃後有好價好量可賣，本來就會惜售。市場賣盤少，投機者只要集中資金，本來就很容易拉高股價。

但政府的兩個政策，放寬興櫃市場買賣差價可達5％、興櫃沒有單日漲跌停限制，兩項條件的總合，讓今年的興櫃成為投機者的天堂。

「這樣操作的獲利捷徑，上市櫃市場絕難找到，在全球市場也絕無僅有，」元富證券承銷部副總鄭詩詠說。

投機客利用興櫃制度作價

準新股在興櫃短期間的暴漲又暴跌，主管機關坐視不管嗎？

「只要沒有不法，尊重市場機制，」櫃買中心官員指出。一旦發現價量異常，櫃買中心就會調閱造市券商的進出。雖然不像上市櫃漲跌停10%，目前，興櫃針對股價異常波動也有熔斷機制。一旦當日股票成交均價較前一價格漲、跌超過50%以上時，盤中立即暫停交易且至當日收盤。

針對券商的懷疑，金管會證期局指出，興櫃本來就是預備上市櫃的市場，接近IPO確實交易、價格都會比較熱絡。掛牌後櫃買中心會監視各券商進出，有異常就會處理。但是目前主管機關尚未監控到有「特定集團化」炒高股價的行為。

但鄭詩詠直言，「這些投資人有組織的集團化，並有計劃的操作，分多帳戶、多券商進出，化整為零，從進出表上，根本看不出來。」

今年的興櫃熱，觸及熔斷高達37次，創下歷史新高。這個紀錄去年是零。

興櫃今年熔斷37次

聰明的投機客了解興櫃市場良莠不齊，似乎正鎖定準上市櫃股大作新股蜜月行情。

迄今年底，目前9家準上市櫃可望年底前掛牌。其中因亞洲藏壽司掀起連鎖餐飲掛牌熱，最受矚目為有「麥味登MWD」等三大連鎖餐飲品牌的揚秦國際與八方雲集。八方雲集29日登錄興櫃首日一度大漲8成，飆上250元成為觀光股股后，但次日就大跌17％。

今年，興櫃半年成交爆增2.3倍，早已不再冰冷，反成投機新天堂。當主管機關以尊重市場，樂見活絡，未見炒作新股風，遊戲規則未與時俱進前，準上市櫃股在興櫃暴漲暴跌將成為新常態。投資、投機一線間，投資人在上天入地興櫃市場中，只能自求多福，除了眼明手快外，基本面將是最後保護防線。

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