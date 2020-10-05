快訊

新增一例！30歲女菲國染疫治癒 檢疫期滿卻第二度確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊金龍為什麼說錯？ 你口袋裡的新台幣正在轉骨成強勢貨幣

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

今年6月， 央行總裁楊金龍罕見談新台幣匯價說，7、8月外資將股息匯出，新台幣比較有機會回到合理價位。結果，新台幣竟然大升值，一度甚至回到28字頭。新台幣這次有什麼不一樣？台幣升值，誰最危險？

【文 楊卓翰】

短短半年，你口袋裡的新台幣可以換到的美元，就多了4%。

今年3月中，新台幣30.5元可以換到一美元；9月底只要29.2元，盤中甚至驚見28.9元。換美元的代價變小，代表台幣升值。而台灣的幣值，正在水漲船高。

「28元（新台幣兌美元匯率）將成新常態，」元大寶華綜經院院長梁國源這麼預言。元大寶華預估，台幣還會繼續升值，明年第二季平均匯價可能會是28開頭。

過去幾年台幣升值，與國際熱錢匯進台灣股市脫不了關係。這也是為什麼6月底央行總裁楊金龍會說，7、8月企業配股息，外資將股息匯出，新台幣比較有機會回到合理價位。然而這一次，顯然不一樣。

台灣出口超強，外資匯出也不怕

今年以來，外資賣掉台灣股票資產，資金撤出的幅度，為史上罕見。根據瑞銀與台灣經濟新報資料庫的統計，今年至9月以來外資共賣超台股220億美元。等於外資在2014至19年，5年流入總金額，一股氣全賣掉。

但就算資金大匯出，新台幣還是強升不歇。

台灣與國際市場互動全貌，從「經常帳」與「金融帳」兩本帳可以看出。經常帳記錄台灣商品與服務貿易；金融帳則記載股票、債券等投資流動。

今年第二季，就算疫情在國外肆虐，台灣經常帳順差（出口減進口多賺的錢）仍達217億美元，較去年同季增25%。而2020年上半年經常帳順差399億美元，更是貿易史上同期歷史新高。出口的成長，主要來自半導體及電子零組件的強勁需求。

從金融帳上則看出，上半年外資證券投資，共減少210億美元，證明了外資撤退，賣出台幣。但經常帳大幅順差超過金融帳流出，買進台幣的力道不減反增，因此台幣仍然升值。而且台幣升值，是由經濟基本面支撐，與過去熱錢匯進不同。

超弱美元，低利率到2023年

不過，台幣並不是這波亞洲貨幣裡升值最多的。事實上，就算從3月19日的台幣匯率最低點計算，至9月23日，整體台幣漲幅不算最強。

台幣半年內升值約4.23%，只是韓元升9.43%的升幅一半。背後，是超弱美元造成。

聯準會最新政策，是把目前接近零的超低利率，延續到2023年。這代表，美元存在銀行幾乎無法產生利息，減弱大家對美元的需求。再加上無限量的印鈔（QE，量化寬鬆），弱美元格局到年底前都不會改變。

「美元的方向，和聯準會的QE力道呈反向，」野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）說，「一直到年底總統大選前，這個（美元貶值的）趨勢不會變，也會繼續影響所有新興市場。」

亞洲各國，雖然經濟成長率都不如台灣強，但是仍比美國全年預估-6.1%的GDP成長率優秀。瑞銀表示，中國8月經濟數據全面優於市場預期，再加上中、美利差擴大，資金流入中國，會讓人民幣「更上一層樓」。

這也將帶動弱美元、強台幣的局勢暫時不會變動，可能還會加劇。年底為出口旺季，到時候出口商就會把賺到的大量美元，換成台幣，台幣兌美元往28元探的機率更高。

台幣結構改變，會影響財政

台幣升值，反過來說，持有美元資產就得當心。賺進美元的出口商，匯損固然大，但全台灣持有最多國外資產的機構，非央行莫屬。

台灣8月底外匯存底為4981.69億美元，相當於台灣GDP的八成，續創歷史新高。而這其中，有很大一部分都是美元計價的美國公債。

市場預估，當新台幣對美元匯率每升值1元，央行帳上就會出現新台幣5千億元的未實現匯損。2017年台幣兌美元升值約2.4元，就導致台灣央行的帳上匯損高達1兆台幣。

雖然央行可以遞延認列、用準備金沖銷匯損，但央行每年都有繳庫壓力，是財政收入重要支柱。

今年8月，央行13年來首次調降繳庫盈餘，從1800億減至1650億元。行政院主計長朱澤民就表示，無法達到往年水準，主因為「央行投資美國政府公債獲利減少所致」。

台灣2021年歲入共編列2兆450億元，較今年度減少620億元，央行繳庫數減少150億，影響不小。

雖然全球第二波疫情擔憂，避險情緒短暫讓美元反彈，但全球整體經濟數據，仍然走在復甦的正軌上，美元長期走弱格局難以改變。如果台幣升值方向不變，央行匯損能否沖銷，恐影響台灣財政。

延伸閱讀》

野島剛：弔謁李登輝的外交之謎？蔣介石國葬讓日本人學到的一堂課

92歲減重7公斤　台灣最有錢的老人如何養生？

周潤發頭髮全白卻零贅肉！5招抗老，體態比30年前更好

相關新聞

楊金龍為什麼說錯？ 你口袋裡的新台幣正在轉骨成強勢貨幣

今年6月， 央行總裁楊金龍罕見談新台幣匯價說，7、8月外資將股息匯出，新台幣比較有機會回到合理價位。結果，新台幣竟然大升值，一度甚至回到28字頭。新台幣這次有什麼不一樣？台幣升值，誰最危險？

中衛口罩訂單爆滿！竟還多吃2倍客戶量 背後功臣是這個軟體股王

台灣人很陌生的軟體巨頭Salesforce，股價在8月底大漲，市值暴增500億美元，等於一天就多出一家通用汽車的價值。其實，台灣每10家上市櫃企業，就有1家正在使用其服務。

豬、牛肉對美國多重要？為何一定要打進台灣？6張圖表告訴你

美國不僅是全球政經、科技、軍事強權，也是肉類強權。《天下》從出口貿易數據，分析豬肉、牛肉對美國經濟與政治有多大影響？台灣市場又有多重要？

瘦肉精豬肉怎麼吃才不會超標？哪些族群要小心？

進口美豬爭議中，大眾最關心的便是食安問題。究竟瘦肉精「萊克多巴胺」安全嗎？攝取多少算過量？

圖解特斯拉供應鏈／29家代表台廠出列！3優勢讓馬斯克離不開台灣

特斯拉減速齒輪獨家供應商，和大董事長沈國榮透露，王永慶當年遺憾，竟是今日台灣能搶佔特斯拉供應鏈七成五的關鍵。中國、印度夾擊，台灣靠著哪3大優勢勝出？

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

可成脫手中國泰州廠，同業直言「它不想做蘋果手機了。」緯創、和碩也各自布局轉型，大動作跟蘋果分手，盛極一時的台灣蘋果供應鏈，未來會有什麼變數？

神明也點頭讓位 台積電睽違十年重回竹科 想再擴張恐無「餘地」

狠甩三星、英特爾的台積電2奈米晶圓廠，竟要蓋在一座百年客家村。要遷村，得問過神明；安置完拆遷戶，員工還得幫忙除草。竹科終於迎回護國神廠，成長卻遇到極限。

一塊豬肉的追蹤之旅：從拍賣到屠宰 台灣落後國際20年？

明年1月，瘦肉精美豬開放進口，台灣豬正式迎向全球競爭。如何穩內需、拚出口？《天下》從傳統肉攤上的一塊豬肉，揭開台灣養豬產業落後國際20年的真相。

你也是「脫北者」？2020天下幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

你幸福嗎？今年天下幸福城市大調查，六都與非六都第一，依舊由台北和連江拿下；而進步最大的分別是台南與屏東。小城市突破困境，首都居民卻在外逃，問題在首長？

「我家有天安門流亡者」11歲那年遭遇 激發唐鳳用科技救世界

「台灣製造」的天才唐鳳享譽國際，更是在家自學教育典範，但天才的教養過程非一路順遂，歷經拒學、反抗，最後絕處逢生。「家長要知道自己有所不足，」是父親唐光華多年來的心得。

柯文哲為何最後一名？首長滿意度榜單四大專家解析一次看

2020《天下》縣市長施政滿意度調查，民調佔90%、專家評比佔10%。社群時代，首長愈來愈會包裝行銷，或許民眾買單，但實際上做得如何？四大專家現身說法。

霸氣警告黑道「別動我同仁」 侯友宜靠獨門抓豬哲學 稱霸六都

比起廟堂菁英，街頭起家的首長，更懂如何握緊每雙手。衝第一線拆五股垃圾山、警告黑道「別動我同仁」，新北市長侯友宜能獲得好口碑，竟源於小時候的「抓豬」技？

熱門新聞

川普染疫！本周股市將陷入震盪？「這2件事」是關鍵

楊金龍為什麼說錯？ 你口袋裡的新台幣正在轉骨成強勢貨幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。