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豬、牛肉對美國多重要？為何一定要打進台灣？6張圖表告訴你

聯合新聞網 / 天下雜誌
美豬、美牛對川普拚連任來說，究竟多重要？ （Shutterstock）
美豬、美牛對川普拚連任來說，究竟多重要？ （Shutterstock）

【研究整理／辜樹仁；圖片／Shutterstock】

美國不僅是全球政經、科技、軍事強權，也是肉類強權。《天下》從出口貿易數據，分析豬肉、牛肉對美國經濟與政治有多大影響？台灣市場又有多重要？

經濟面》美豬出口佔全球3成

牛肉是美國最重要農業部門，2019年產值高達662億美元（2兆台幣），世界最大；豬肉產值390億美元（1.2兆台幣），兩者總共創造140萬個就業機會。

政治面》肉品產地大票倉

擴大美豬、美牛海外市場，有助美國總統川普拚連任。

台灣市場》東亞國家是海外市場成長主力

台灣已是美牛第6大出口市場，10年來成長1.6倍。

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