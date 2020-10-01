瘦肉精豬肉怎麼吃才不會超標？哪些族群要小心？

【文／江慧珺；圖片／Shutterstock】

進口美豬爭議中，大眾最關心的便是食安問題。究竟瘦肉精「萊克多巴胺」安全嗎？攝取多少算過量？

瘦肉精是「β-受體促進劑」（β-agonist，乙型受體素）的通稱，以萊克多巴胺（Ractopamine）最常見。原研發為氣喘用藥，因療效不佳未上市，卻發現添加於動物飼料可增加瘦肉、加速脂肪分解，減少飼料用量。

相較於沙丁胺醇、克倫特羅等高毒性遭禁用的瘦肉精，萊劑毒性較低且半衰期短，24小時內約可排出體外八成。

2004年，聯合國糧農組織與世衛組織聯合食品添加物專家委員會（JECFA），根據動物實驗及一項針對6名健康成人的實驗資料，制定成人的萊劑每天安全攝食量為每公斤體重1微克（μg）。2012年，聯合國國際食品法典委員會（CAC，Codex Alimentarius Commission）也以2票之差，表決通過訂定萊劑的殘留容許量。

如今，美加等26國已核准萊劑為豬飼料添加劑，也沒有人類食用含萊克多巴胺肉品中毒的案例報告，然而許多國家仍禁用。歐盟認為JECFA引用的科學證據不足，使用萊劑的豬隻有攻擊性、緊張、互咬等副作用；另外，萊劑在豬隻肺臟、腎臟與肝臟殘留量高，中國也因民眾有吃內臟習慣而禁用。

我國衛福部日前公布美豬萊劑殘留容許量標準，腎臟、肝臟0.04ppm，豬肉、豬油及其他部位0.01ppm（0.01ppm=10μg/Kg）。以60公斤成人換算，每人每天吃6公斤豬肉或豬油、1.5公斤豬肝或腰子才超標。然而對於心血管疾病患者、嬰幼兒、孕婦或坐月子婦女等敏感族群，長期風險仍未知。

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