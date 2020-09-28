一塊豬肉的追蹤之旅：從拍賣到屠宰 台灣落後國際20年？

【文 康育萍 呂國禎】

明年1月，瘦肉精美豬開放進口，台灣豬正式迎向全球競爭。如何穩內需、拚出口？《天下》從傳統肉攤上的一塊豬肉，揭開台灣養豬產業落後國際20年的真相。

凌晨4點，載著新鮮屠宰豬肉的卡車，緩緩駛進傳統市場。

「現宰豬肉、安全、衛生」市場肉攤招牌高掛，豬頰肉、里肌、後腿、梅花肉……，不同部位的豬肉，擺放在攤位前，供民眾挑選採買，變成餐桌上的佳餚。

豬肉，是台灣人最愛吃的肉類來源。根據農委會統計，台灣每人每年可吃掉超過36公斤豬肉，全台消費量累計更達90萬公噸。

8月下旬，一紙行政命令，讓豬肉成為左右台美關係進程的一大關鍵。

「這是一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定，」8月28日，總統蔡英文宣布，開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美國豬肉進口，歷經3任總統、長達19年的禁令，將在明年1月1日解禁。豬農反彈，國民黨也發起反對公投，從政治、經濟到食安，引起全方位論戰。

美豬叩關，養豬戶焦慮：未來很嚴峻

雲林，台灣最大養豬縣市，全台飼養的550萬頭豬中，就有近3成來自雲林，每年替地方創造320億產值，佔該縣農業產值的43%。

家中養了5000多頭豬、36歲的台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠，正忙著回覆Line群組中的訊息，邊對《天下》記者說，從政府宣布開放瘦肉精美豬的那一刻起，「老一輩覺得做一天是一天嘛，沒想過就這樣開放了，未來其實很嚴峻……。」

雖然農委會下鄉拜訪各地養豬協會與業者，主委陳吉仲甚至親自舉辦座談會，再三保證，「大家最在乎的價格，我們會保障維持在合理的水準，不會因為開放，農民就沒錢賺，」還是難以消弭豬農內心的焦慮。

開放美豬進口對歷任政府來說都是燙手山芋。（黃明堂攝）

2016年政府評估，若開放瘦肉精美豬進口，將對整體台豬相關產業造成143億元損失。

對此，蔡政府雖然調整說法，表示因時空環境不同，衝擊不會那麼大，但光養豬產業，一年就為台灣創造逾700億產值，牽涉上萬農民，這還不計屠宰、加工、運輸等相關行業。

「應該用宏觀的角度去看，台灣走向全世界的時候，絕對是有得有失……，不能只看現在美豬造成的衝擊，重點是未來10、20年，我們的產業要怎麼走下去？」陳吉仲接受《天下》專訪時強調，農委會祭出百億基金，希望提升台豬競爭力，不只在國內迎戰美豬，更重要的是進軍海外。

今年6月，世界動物衛生組織（OIE）正式認定，台灣、澎湖與馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。度過長達23年的黑暗期，台豬終於看見重啟外銷的一線曙光。

失落的亞洲丹麥：一場口蹄疫，台豬產業停滯20年

「台灣以前是日本第一大（豬肉）進口國的時候，是用冷藏肉進攻日本，這是地緣性優勢，別的國家做不到，」打造「究好豬」品牌的祥圃實業營運長吳季衡說。

1997年口蹄疫爆發前，台豬產業的地位就像今天的丹麥，每年出口金額約460億台幣，憑的就是先進冷藏、冷鏈技術，將豬肉保存在攝氏7度以下環境，維持鮮度，外銷到日本等鄰近國家，「以前我們的冷藏肉可以保存至少35天，現在的溫體肉，在室溫下放幾個小時就投降了！」

一場口蹄疫，阻斷外銷之路，台豬自此只能供應內需市場，前進的腳步也緩了下來。

「20多年來，沒有大投資、大進步，」前台糖董事長、循環台灣基金會董事長黃育徵直言，當台豬產業停止進步，歐美各國反而急起直追，成為豬肉出口強國。去年台灣進口最多的，正是加拿大豬肉，再來依序是西班牙、丹麥。

如今，外有美豬叩關，停滯20年的台豬產業，該如何穩內需、拚出口，打贏這場轉骨戰？

《天下》採訪團隊走遍養豬場、拍賣市場、屠宰場、加工廠、傳統肉攤，從一塊台灣人最愛吃的溫體豬肉出發，揭開台豬產業失落的真相。

（劉國泰攝）

追蹤直擊養豬產業鏈：「溫度」等於「鮮度」嗎？

「冰過的肉不好吃，吃起來『粉粉』、『呼呼』（台語，指鬆鬆的口感），」在傳統市場賣豬肉20多年的攤商說。

當日現宰，標榜沒腥味、口感佳的溫體豬，向來是台灣消費者最愛。台灣每年消費的豬肉量有7成來自傳統市場，買的幾乎都是沒有冷藏、冷凍的溫體豬肉。但，你我愛吃的「溫度」，真的等於「鮮度」嗎？

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信指出，台灣人慣吃溫體豬，但豬肉運送到攤販過程，幾乎都在室溫下進行，「生菌數往往逼近腐敗的臨界值了，」若要保鮮、吃了安心，才該保存在冷藏櫃中，但台灣消費者普遍認為，「不新鮮的肉才要冰，這印象很難改變。」（延伸閱讀：破解台灣豬美味的5大迷思）

正因為講究溫度，為了讓消費者一早買得到肉，屠宰場通常晚上11點開始作業，全台近60家屠宰場，每天殺2萬3千頭豬，交由卡車，趕在凌晨4點前送到市場，讓肉攤開店做生意。

《天下》記者實際參與這段豬從生到死的「畢業旅行」，便發現，若比照國際標準，從拍賣到屠宰，台灣仍有許多改善空間。

新竹肉品市場，剛過下午1點，700多隻白豬、黑豬一一排隊，準備「走秀」。

只見工作人員將豬趕上磅秤，「拍賣場」中央的螢幕便顯示豬的豬號、重量，緊接著，豬就在工作人員的喊叫聲、電擊棒驅趕下，走過鐵柵欄通道，由拍賣官喊出底價，再讓坐在前方的業者觀察豬的外型、體態，按下椅子旁的競標器，按一次跳2毛錢，開始競價。一隻重達122公斤的白豬，就以每公斤78.2元成交，高於市場行情。

每天下午，肉品市場開始進行拍賣。豬依序排隊，通過柵欄走秀，根據外觀、體型決定價格，接著等待屠宰。（劉國泰攝）

「我們就像股票市場一樣，提供一個平台，豬來這邊賣、買豬的來這邊買，價格讓他們自己去競爭，」新竹肉品市場總務課課長王德鑫站在拍賣場旁說。台灣人在傳統市場買的豬值多少錢，都是由如此「活體拍賣」方式決定，仰賴業者的經驗值和眼光。身體瘦長、肩寬、屁股大、肚子平的豬，通常肉質精實、脂肪少，容易拍到好價格。

活體拍賣制度，難與國際接軌

而北部又因消費人口多，拍賣價格比南部高，導致「南豬北運」狀況發生，豬從屏東、雲林一路坐車到台北，「旅途」時間3、4小時起跳，但也因為長途運輸，「豬在車上吹風、日曬雨淋，健康狀況、肉質都受影響，牠尿尿，尿掉的也是錢，這些都是成本。」

現場，《天下》記者就目睹一隻突然「緊迫」的豬，還來不及拍賣，就被工作人員用鉤子夾住鼻子和屁股，拖到場外，獸醫立即「急宰」（緊急屠宰）。這樣做，是因為豬一旦在拍賣前死亡，就得報廢處理，趁死亡前急宰，還能賣出，養豬戶不至於損失。

拍賣完成後的豬，集中到等待區，每頭豬背後蓋上買主的記號。（劉國泰攝）

拍賣完，豬則標上記號，待在拍賣場後方的柵欄中，沖澡、喝水，度過生命最後一段時光，等待午夜屠宰。

「為什麼溫體豬會好吃？就是因為放血，豬的心臟要跳動、掙扎，血才會放乾淨，」一位不便具名的豬肉業者說。

台灣的活體拍賣制度，保存了消費者喜愛的溫度和鮮度，但與國際間採用的「屠體評級」制度相比，除了不甚人道，也難以和國際接軌、不利外銷。

所謂屠體評級制度，是指先將豬屠宰後，由專業人員和科學儀器，依據屠體的長寬，肉質顏色、光澤、脂肪分布等條件，再來判定等級、價格，讓肉品訂價更規格、標準化，而非依照人為判斷。

牽涉行業習慣、利益分配

但要改變拍賣方式，牽涉的不只是行業習慣，還有利益。

按業界行情，屠宰場殺一頭豬，含處理與部份分切，約有1000元可賺。但改成屠體評級後，豬在地屠宰、拍賣，利潤勢必重新分配，也省去活體運送、拍賣流程，相關工作人員可能失業或被迫轉型。

此外，屠宰場若要升級，還得符合HACCP（危害分析與重點管制）標準，從環境衛生、作業流程、硬體設備等，全方位要求，如此一來，才有機會重啟出口。但台豬外銷中斷20多年，要蓋一座符合規範的工廠，投資數千萬、上億起跳，令業者卻步，目前全台還沒有一家屠宰場取得HACCP認可。

雖然台糖、大成、卜蜂等企業，紛紛效仿歐美，整合飼養、屠宰、加工等環節，讓台豬產業朝規模化、國際化發展，但黃育徵一語道破現況，「我們都是小農，很難比得過人家。」

傳統飼養成本高、效率低，養豬場內貓狗到處跑

根據農委會公布的養豬頭數調查報告，截至今年5月底，全台養豬場平均每場飼養規模為851頭豬，全台近75%的養豬場飼養規模都在1000頭以下，可見台灣多為中小型豬農，缺乏資源與人力升級。

黃育徵回憶擔任台糖董事長時，有次拜訪養豬戶，穿上防護衣、走進豬舍後才發現，「穿防護衣服是為了什麼？是防止豬被外面的病毒感染，但我在裡面看到多少隻貓、狗，就這樣跳過圍牆跑進去，在豬場跑來跑去……。」

傳統飼養環境有待改善，台灣氣候濕熱、難以防治傳染病，也增加養豬難度，加上人才斷層問題，導致台豬生產成本高且效率偏低。台灣養豬成本每公斤60到65元，每隻母豬每年可生約15頭小豬出售，論成本和效率，都不及美豬。

雖然先天環境、後天條件不如人，但仍有養豬戶試圖改變，採用現代化養豬，提升競爭力。

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