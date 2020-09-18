你也是「脫北者」？2020天下幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

【文 林倖妃】

你幸福嗎？今年天下幸福城市大調查，六都與非六都第一，依舊由台北和連江拿下；而進步最大的分別是台南與屏東。小城市突破困境，首都居民卻在外逃，問題在首長？

2020年《天下》幸福城市大調查公布，在這份客觀成績佔八成的榜單，究竟各縣市表現如何？

六都組

台南有幸福感，社福力居冠

台北在六都總排名一如以往，奪得冠軍，但市長柯文哲的首長施政滿意度卻在第21位，排名最末（未計入高雄）。

再檢視幸福城市的五力指標，六都組中，台北僅有文教力取得第一，社福力由台南市掄元、經濟力為桃園市最強、施政力以新北市為先，環境力也意外由高雄市領頭。

資源最豐富的台北，不但各面向的優勢逐漸被其他城市趕上，城市住民對所有面向的滿意度感受，也是高雄以外最差。

而當《天下》民調詢問「你覺得住在台北市幸不幸福？」時，台北市民感到「非常幸福」加「有點幸福」的比例，在22縣市僅略高於苗栗縣，排名第21名。

城市住民的幸福感哪裡來？當台北市的吸引力不再，誰會是後起之秀？而非六都的縣市在資源相對缺乏的情況下，又要如何給縣市民眾幸福感？

事實上，幸福感低落的台北人，近年不斷向外逃，「脫北者」愈來愈多。

據統計，台北近10年的人口最高峰出現在柯文哲當選第一年，2015年有近270.5萬人，到去年底已減少6萬人，以致人口增加率落居末位、勞動參與率指標也低落，刑案發生卻是最高。

相較之下，鄰近的新北卻在10年內增加10萬人、桃園更擴增23萬人，人流帶來錢流，「市長鄭文燦非常積極鼓勵新創，對智慧城市採開放式，讓很多廠商參與，」全國創新創業總會總會長楊立昌說。

桃園近來冒出許多熱門景點，但當問到民眾覺得「最需馬上改善的項目」，交通壅塞是首長需要警醒之處。（王建棟攝）

桃園不論在營利事業營業家數成長率、營利事業銷售額年增率等都是六都前2名，經濟力攀升到首位。

台南在社福力方面，則是志工人數佔15歲以上人口比率、每10萬人口自殺死亡增減率，表現為六都最好；公共建築無障礙生活環境考核也不遜色。

台南社福力客觀指標成績，雖略低於台北，民眾的感受卻很強烈，對市長黃偉哲的長照政策和照顧弱勢，都給予最高肯定。專家給予的評語是「無障礙環境有增加趨勢，並積極布建社區照顧關懷據點。」

高房價難解，台北人出逃

人民對市長施政滿意度和城市總體競爭力不一致，關鍵或許在每天生活的感受。

當進一步追問台北人認為「最需要馬上改善的項目」時，有高達44.7%認為是高房價，接下來是交通壅塞、高齡照護和市容美觀。

柯文哲最常掛在嘴邊，或是引以為傲的居住正義（社會住宅）、運輸便利，在他上任6年之後，仍然是台北人揮之不去的夢魘，落差讓人民的感受更強烈。

文教力專家社區大學全國促進會秘書長楊志彬則提醒，台北市推動參與式預算、公民參與委員會、青年參與委員會等等，首開「開放政府」風氣，也有具體做法，讓人耳目一新，如今卻感覺有氣無力。

他認為，開放政府的精神應是資訊透明，市政規劃決策開放，讓更多元聲音進入，形成透明民主決策機制，而不能只是媚俗、表面包裝。

非六都組

新竹市施政力耀眼

當六都以外的縣市人口在減少之際，16縣市在幸福城市大調查中位居前3名的連江縣（馬祖）、新竹市和金門縣，卻是連續正成長。

這些城市的幸福感也最強烈，民調問到當地居民住在該縣市是否幸福時，3縣市回答「非常幸福」加「有點幸福」者，比例都超過90%。

新竹市從去年的第3名躍升為第2名，超越金門縣，主要是在施政力和社福力，都較去年明顯進步。尤其是施政力的指標：歲入自籌財源比率、刑案破獲率和每百萬人火災死亡人數、每人每日廢棄物產生量增減率等，都有傑出表現。

新竹市長林智堅的首長施政滿意度也回升到全台排名第4，個人施政和城市發展相互輝映。

聯合勸募協會研究發展委員會召集人張淑慧認為，林智堅當時以刺客之姿參選，大家都覺得他年輕有為，曝光度也高，第2任後新鮮感沒了，就是考驗實力的開始。

人民力挺，屏東宜蘭進步突出

今年這份最新名單，顯示出城市之間的競爭激烈，稍不注意，不進則退。

努力往前衝，進步幅度較大的有兩縣市：宜蘭縣從去年第8名挺進第4名，以文教力和社福力最為突出。屏東縣則從第10名躍升到第5名，以施政力和文教力最亮眼。

一個台灣頭、一個台灣尾，兩個窮縣市，卻一個創8年新高，一個達到前所未有的好成績。

「我的壓力很大，我們這種城市要跟人家拚，的確很困難，」個人施政滿意度連續第2年拿下第1名，屏東縣長潘孟安感慨地說，「如果沒有人民的信賴，以城市資源落差這麼大，一些先天不良的指標很難從制度面改善，只能強化。」

或許就是因為人民對首長的信賴，屏東雖是資源稀缺、國境之南的農業縣，從去年舉辦台灣燈會、台灣設計展到今年全中運，卻都能帶動民眾參與，並融入各鄉鎮特色，營造出屏東的新意象，也帶來屬於屏東的光榮感。

種種都顯示，讓人民感受到幸福的城市，縣市長扮演關鍵角色。因為首長是唯一有能力決定城市色彩的魔法師，每一次的揮灑，都可能是前進或後退，只是城市的進步需要累積，傾頹卻可能在不知不覺中。（責任編輯：曹凱婷）

《天下》從2003年開始，每年都會進行縣市調查，此調查分為兩大部份：分別是「縣市長施政滿意度調查」和「幸福城市大調查」。

2020年《天下雜誌》縣市調查之

「幸福城市大調查」說明

除了縣市長滿意度民調，《天下雜誌》縣市調查另外一個調查，是主要針對縣市客觀環境硬指標所做的「幸福城市大調查」，從經濟、環境、施政、文教、社福五大面向衡量一縣市的表現。調查架構為客觀指標佔80%、主觀指標佔20%。

客觀指標來自2019年各級政府公開統計資料，今年共採用57項。

主觀指標為電話民調，針對各縣市在地居民詢問其五大面向的居住經驗與觀感，今年共有12道題目，而其結果即為本次主觀指標。

電話訪問調查由天下雜誌群調查中心執行，並委請台灣大學政治學系教授張佑宗擔任顧問。

進行時間為2020年7月7日至8月16日，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14415位。調查方法是以台閩地區為調查母體，進行分層隨機抽樣電話調查，在符合各縣市人口數的代表性原則下，各縣市完訪樣本數量從550至1001個不等。

今年同時針對六都居民進行手機訪問，每市成功訪問200人。經邏輯斯迴歸模型（Logistic Regression Model）檢定後，手機與市話受訪者並無顯著差異，故以加權平均方式合併雙底冊調查樣本，該統計數據以合併樣本後的為準。

當信心水準在95%時，各縣市的抽樣誤差為正負3.1至4.18個百分點（連江縣訪問158人，抽樣誤差為正負7.8個百分點）。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。

※今年適逢高雄市長補選，故與高雄市長相關民調題目不計入

另，考量各縣市發展差異，本調查將22縣市分為六都組與非六都組，兩組指標分數計算方式皆相同。在今年主、客觀共計69項指標中，各指標的計分方式均為在最大值與最小值之間等距分成五組，落在表現最佳組別的縣市給予5分，其次4分，依此類推，最低組別得1分。

最終，為利於辨識各縣市的些微差距，五大面向平均分數得出後，再轉換為千分制分數即為總分。

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