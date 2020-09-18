「我家有天安門流亡者」11歲那年遭遇 激發唐鳳用科技救世界

【文／江慧珺；圖片／黃明堂攝】

「台灣製造」的天才唐鳳享譽國際，更是在家自學教育典範，但天才的教養過程非一路順遂，歷經拒學、反抗，最後絕處逢生。「家長要知道自己有所不足，」是父親唐光華多年來的心得。

名震國際、成為台灣「科技防疫」象徵的行政院數位政務委員唐鳳（Audrey Tang），雖然近來大量在媒體上曝光，但是她身上始終籠罩著一團迷霧。

許多早慧的天才，都成為埋首在實驗室、數學公式的科學家、教授，為突破人類知識的疆界努力。少年時代便是知名電腦神童的唐鳳，成年後，卻選擇入世。

她先協助台灣社運界完成多項「開放政府」相關計劃，甚至受邀進入政府；她推動直接民主，自期是政府與民間的溝通渠道，終於在新冠肺炎一役，協助政府快速完成「口罩實名制」等數位防疫措施，一戰成名。

她最愛的自我描述：

在天安門流亡者間成長的公民黑客

許多與唐鳳合作過的人，都為其驚人的高效、知識的淵博，以及萬事不居功的謙讓態度折服。

卻也好奇，這位天才駭客，為何會如此堅定地以守護民主當作終身職志？

這可從唐鳳最愛的自我描述一窺究竟：在天安門流亡者之間成長的公民黑客（A civic hacker who grew up among Tiananmen exiles）。

說的，其實是正式學歷僅有國中肄業、大多時間自學的唐鳳，生命中一個重要的轉捩點——11歲那年的德國經驗。

當時父親在職進修，在薩爾大學（Universität des Saarlandes）攻讀博士，唐鳳與弟弟、母親也跟著去住了1年。

唐鳳的父親唐光華，是資深媒體人，曾任《中國時報》副總編輯。他博士論文研究的正是1989年天安門事件抗議的社會行動和網絡。

他曾於六四屠殺之前，在天安門廣場待了20多天，見證數千學生為爭取民主絕食，百萬人民齊聚天安門廣場聲援學生，反腐化，支持民主改革的歷史場面。

因此，唐鳳在德國那年，家中客廳，常有流亡歐洲的中國異議份子聚會，對中國的未來高談闊論，她也因此深受影響。

唐鳳因為心智年齡超乎同儕，幼時在學校被同學霸凌，讓她一度拒絕上學，甚至有輕生念頭。

身心遍體鱗傷的她，在德國史懷哲小學的1年，唐光華認為，是個「療癒」過程。

唐鳳在台灣跳了一個年級，照理該進國中，但因不懂德文，所以從小四念起。

這可能是這個資優生生平第一次，與年齡比自己低的同學一起上課。當時她驚訝地發現，德國同學遠比同齡的台灣學生成熟，而且互相尊重。

唐鳳日後接受德國記者採訪時分析，這與當地人民以平等態度對待孩童有關，「如果把孩子視為大人，孩子就會表現得像個大人。」她說。

德國人因材施教、允許孩子犯錯，中小學只上半天課，保留空白時間探索個人興趣，以及重視弱勢權益等特色，對唐鳳本身或父母日後投入實驗教育辦學，影響甚大。

兒童有足夠的空白時間，就會自由發想與遊戲，遊戲與創造可說是一線之隔，再加上親子對話，「孩子學會提問，就不怕難的問題，」唐光華說。

1995年唐鳳由奶奶蔡雅寶陪同參加全國科展。前一年參展得第3名，捲土重來以「電腦哲學家-符號邏輯與人工智慧的探討及實作」為題，拿下應用科學科第1名。 （唐光華提供，王建棟翻攝）

全家蘇格拉底式對話

辯論要不要上學、爸爸為何威權

德國的教育理念，與信奉「蘇格拉底式」教育原則的唐光華，相當契合。

「面對孩子要謙虛，」他強調，家長要允許孩子挑戰自己，如同蘇格拉底的名言「我知我無知」，親子間透過不斷深入問答，幫助孩子釐清想法。

例如，唐家在德國，一度展開「要不要上學？」的大辯論。

唐鳳與弟弟唐宗浩列出了不用上學的幾大理由，像是課程無聊、兩人的德文程度已夠日常使用等，甚至連自學日課表與學習目標都完整列出。

唐光華夫婦認真應對，找了大學教授、老師與教育界人士來助陣。

最後，孩子們接受了，理由是上學是法定義務，就算愛自由還是要先守法。

又一次，唐光華看見唐鳳與弟弟在玩電腦遊戲，他認為電玩都是打打殺殺，孩子可能變得殘暴，便命令孩子不要再玩。

兩個孩子馬上抗議，認為父親根本不了解遊戲內容，憑什麼反對？唐光華一聽覺得有理，了解後發現孩子們玩的是具教育意義的《文明帝國》，可從遊戲了解人類歷史。

全家因此展開「爸爸可不可以高高在上？」的辯論，這讓一向自認民主的唐光華有些錯愕。

唐鳳主張，難道爸爸賺錢養家，就可以高高在上、不講理嗎？

弟弟則認為，爸爸生養孩子，有權如此。大學學法律的媽媽李雅卿認為，不能因為賺錢養家，就命令孩子。

唐光華也常利用時事，給孩子機會教育。

當時適逢德國公營事業大罷工，交通、郵政、電訊事業都停擺。唐鳳盤算若遵照工會訴求，每個勞工調薪，政府支出暴增，轉嫁到稅收，豈不是讓經濟雪上加霜？

但最後工會與政府談判結論，是按照所得不同而有不同程度調薪。

「本來正義就該是這樣，」唐光華告訴唐鳳。

唐鳳兒時就展現天賦，圖為父親唐光華肝病初癒，他住院期間，唐鳳會唱整首〈中華民國頌〉為爸爸打氣。 （唐光華提供，王建棟翻攝）

父親曾經很崩潰

找來學者教授跟她談史地、靈魂

其實，唐鳳小學時曾強烈排斥爸爸，父子關係一度降到冰點，拿筷子、走路方式都可以大吵，唐鳳還一度無視父親存在。

「青少年到一個階段都會反抗，不一定完全有理，但她需要反抗，」唐光華說。

唐光華自承當時心理素質沒這麼好，對於孩子的頂撞難掩情緒。某次激烈衝突後，他要唐鳳罰站，但事後馬上感到後悔。

唐鳳從14歲，開始在家自學，母親李雅卿也辭去本來的媒體工作。早年台灣自學運動還未萌芽，在赴德國之前，李雅卿與唐光華也摸索得跌跌撞撞，直到遇到幾位教育改革者，終於「有了天地大開的變化。」

母親李雅卿經常陪孩子讀書，唐鳳小時候最愛的書是《漢聲小百科》，媽媽讀錯時還會出聲糾正。 （唐光華提供，王建棟翻攝）

例如，人文展賦教育基金會創辦人楊文貴，當時在台北師院擔任講師，他初見9歲時的唐鳳，就知道她與眾不同。

長得白淨斯文，彈著一手好琴，因歷經霸凌創傷，和她討論的話題異常成熟：人為什麼要上課？為什麼要吵架？人為什麼會死？

楊文貴協助引介學習資源，更提點李雅卿除了學習外，還要兼顧情感需求。

毛毛蟲兒童哲學教室創辦人楊茂秀，則帶領唐鳳與同伴們共讀，在討論與傾聽間體悟到開放精神。

已故台大數學系教授朱建正，扮演「教父」角色，引領唐鳳探索高深數理知識，還兼談歷史地理、人生，連靈魂都有研究，並介紹建中資訊社同學給唐鳳認識。

其中的賀元，日後便與唐鳳合創曾名噪一時的台灣初代網路公司資訊人（後改名為資迅人），當時唐鳳還未改名，叫唐宗漢。

從教養到投入教改

「如果只重分數，怎會有道德勇氣」

1990年代，因教養唐鳳兄弟的需求與經驗，唐光華與李雅卿毅然投入教育改革，甚至不惜與孩子們一起走上街頭。

無法從升學主義解放，國中生下課後背著書包，拖著沉重步伐，到補習班報到，唐光華認為，青春不該是這樣。

「若孩子只能以分數競爭，沒有其他選擇，長大後面對不講理的威權，又怎麼會有道德勇氣，去捍衛對的事、堅持對的理想？」唐光華輕聲卻堅定地說。

然而，身為自學教育先驅，唐光華面對諸多家長詢問，令人意外的是，他多半建議家長應先考慮學校教育。

「離開學校與否，要從孩子的角度考慮，」唐光華說，現在的小學比過去開明很多，家長要用心去選，因同儕友誼對孩子的發展也很重要。以唐鳳為例，課堂內容或許太簡單，但交朋友很好。

同時，國中也是喚起思考的黃金期，唐光華創辦的樂觀書院，除了閱讀分享外，也討論哲學或邏輯問題，什麼是幸福、什麼是公平，沒有正確答案，同樣比照教育唐鳳的模式，透過蘇格拉底式對話，讓孩子找尋自己的答案。

唐光華強調親子溝通對話，可幫助孩子縝密思考。他與唐鳳的蘇格拉底式對話，迄今仍持續。 （王建棟攝）

樂觀書院的入門讀物《說不完的故事》，是唐鳳小時候最喜歡的奇幻小說。她在全球網路界大名鼎鼎的代號Autrijus，意思是「大家的孩子」，正是源自這本書中幻想國的少年英雄奧特里歐。

唐光華笑說，孩子早就向他推薦此書，起初他認為不過是本童書，直到創辦樂觀書院前，他重新展閱，才發現故事的豐富意涵，深深愛上，「關鍵在於，我變得比較柔軟、比較有赤子之心了。」

最自豪並非養出天才

而是對生命的善良，足以改變世界

面對外界讚譽他教養出天才，唐光華認為，天賦資優是其次，身為父親，他最自豪唐鳳的善良。

唐光華提起一段往事，8歲時唐鳳去遠足，有個調皮的孩子把野外的蜘蛛帶網打下來，唐鳳當場嚎啕大哭，甚至要衝去跟對方拚命。唐光華從旁觀察到，唐鳳對生命痛苦很敏感。

多年後，唐光華有次問唐鳳，當時為何會有這麼強烈想保護小動物的心？

唐鳳回答，因為自己能體會到遭受不公平待遇的痛苦，「當蜘蛛被攻擊時，就覺得像自己被攻擊一樣，想去保護牠。」

在唐光華眼裡，比起天資、收入、社會地位，孩子善良的天性，利他奉獻的精神，更能凸顯出生命的價值。

而唐鳳日後積極推動開源社群協作，投入零時政府（g0v），致力政府資料開放等，就是延續了從小的情操。

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