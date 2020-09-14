霸氣警告黑道「別動我同仁」 侯友宜靠獨門抓豬哲學 稱霸六都

【文 林倖妃】

比起廟堂菁英，街頭起家的首長，更懂如何握緊每雙手。衝第一線拆五股垃圾山、警告黑道「別動我同仁」，新北市長侯友宜能獲得好口碑，竟源於小時候的「抓豬」技？

愈混亂的時代，人心愈期盼英雄的出現。

在曾是藍營眾望所歸的前高雄市長韓國瑜遭罷免，韓流像迷霧漸漸退散後，留著山本頭、說著不輪轉國語的新北市長侯友宜，頓時躍升為國民黨實力最強地方諸侯，也成了民進黨背上芒刺。

從韓國瑜到侯友宜，或許是年頭真的變了。

當民進黨正在複製國民黨的廟堂菁英形象，在國民黨內足以引領風潮的卻是截然不同的「人設」：一個以「賣菜郎」自居，在政壇翻身再戰；一個是一輩子在跟監、抓槍擊要犯的「條仔」（台語，指警察），兩人可說都是從混街頭起家。

過去30年的「條仔」生涯，是腰上繫著槍，到處埋伏追犯人；現在的侯友宜卻常常被肩上扛著攝影機的記者追著問，「要不要選總統？」即使新北市長4年任期，連一半都還沒有過完。

小檔案

新北市長 侯友宜（第1任）

出生／1957年

學歷／中央警察大學犯罪防治研究所博士

經歷／2屆新北市副市長、內政部警政署署長、中央警察大學校長等

抓豬練就的神探，深諳人心

或許是所有一切都在軌道上前進，侯友宜受訪時，有更多的自信與自在。這天穿著亮眼藍綠色夾克外套，他興致勃勃地談起了獨門「抓豬」哲學。

因為「抓豬」，讓他磨練出日後「抓人」的功夫。從小跟著父親幹活，不是去菜市場的豬肉攤，就是去老家嘉義縣朴子市附近抓豬、殺豬。

身形瘦小的侯友宜，在7、8歲就學著跟豬搏鬥：先觀察環境以及豬隻的大小、走路的節奏，盤算豬走到哪一步、該掃哪一條腿才會倒下，掃過後再迅速壓上去制伏，拿出麻繩綁住後面兩隻短腿。

抓人跟抓豬道理相同，侯友宜日後和犯人面對面，都是近距離的生死存亡之戰，身手要靈活，得在3分鐘內迅速將人扳倒以免體力耗盡，因此一定會先掃腿。

「那是攸關生命的問題，打贏是你的，打輸就是他的，」他很少帶手銬，卻隨身帶塑膠繩或是童軍繩，繩子一綁，人就跟豬一樣動彈不得。

因為抓豬讓他深諳觀察，走進一個場合，先觀察每個人和自己的距離，再觀察對方舉手投足，從一個眼神、一次握手、一句言語，「觀察細微的事情，往往是破案的最重要關鍵，」他說。

長年的辦案經驗，讓他對人性有種了然於胸的掌握。因為科學證據雖然重要，破案卻來自對人性的判斷。

「屍體會說話，也會說錯話，說對或說錯在於我的解釋，有沒有符合現場的人性原理，」侯友宜說。包括移動路線、追逐方向、重擊力道，還有加害人、被害人、關係人、檢舉人、證人等，都和人性有關。

聽侯友宜談辦案總令人入迷，只不過神探所有的精明幹練，都是在謊言中翻滾得來的。

問他有沒有被騙過？「有啊，我們都是在被騙裡長大的，」他說，「被騙是理所當然，合乎常情，不被騙才奇怪。」任何在電視劇、電影裡看得到的荒誕劇情，從線民栽贓到桃花陷阱都是日常。

千名里長逐一會談，創下口碑

菜市場長大的孩子，日日穿梭在黑道和白道間，當2010年從警界轉入政壇，2018年躍登新北市長，自己獨當一面治理400萬人口的城市，侯友宜將他這一輩子所學，發揮得淋漓盡致。

不論參加任何場合，侯友宜堅持從台下進場，先和在場的人握手寒暄，「寧可多花10分鐘在底下互動，比在舞台上講話20分鐘有用，」他很清楚，市長的所有動作都是全場目光所在。

「這些互動才是最大力量，因為舞台上的一切，都是舞台下的人給的，不要本末倒置，」他說。

侯友宜能抓住施政節奏，除了7年副市長經驗讓他嫻熟市政，還因為在警政工作久，30年都跟民眾在一起。（邱劍英攝）

或許是政治上沒有派系、沒有靠山，他比任何人都更懂得從基層扎根。「他是刑警出身，警察在基層和民眾接觸很密切，天生有一種草根性、親切感，」民進黨籍的新北市議員何博文觀察。

他分析，除了本身特質，侯友宜最成功的策略是到全市29區，跟里長舉辦座談會，傾聽草根民怨，並展現市長魄力解決問題，不能解決就列管，讓民眾有最直接的感受。

從板橋、新莊到金山、萬里、瑞芳，至今侯友宜已整整跑過兩輪。多次參加板橋場次、在場觀察的何博文直言，一場至少3、4個小時，侯友宜能從頭坐到尾，這需要相當的耐心和毅力。

外界所不知的是，每一場區里座談會，背後有一套嚴密的管考機制。29區共計1032里，分由28個局處認養，座談會中里長所提問題全都列管，交給有關局處，最後由研考會追蹤考核，三層把關同步進行。

「形同市長親自為里長解決大小事務，局處長的壓力都很大，」刑事警察局高階警官出身，和侯友宜相識超過20年的研考會主委林豐裕不諱言。

研考會不僅每週追進度，在下次座談會前，還會逐一打電話給里長做滿意度調查，詢問局處處理狀況以及服務態度。

「至少讓他們感覺市長重視每個里長的意見，不但有心解決，而且確實解決，」林豐裕說，「我們是用軍事組織作戰方式，去訓練所有的局處。」

每個里長都服務到位，事涉侯友宜的治理理念：「陽光、空氣、水」。

市長參與各式各樣場合，讓群眾感受到溫度，最大接觸量不過30萬人次，對400萬人的新北市猶如杯水車薪。所以，要以市長高度，做出讓人有感的成績，除透過媒體社群傳播，更關鍵的是小眾口語散播，包括里長、議員和各社團成員。

「當小眾力量不斷穿透，會形成一股印象，他們會將所見所聞講給別人聽，這才是最有力的力量，」侯友宜形容，就像一杯清澈的水，只要滴入一滴顏料，自然呈現不同的色彩，「媒體行銷是『空氣』，但『水』的力量最強，比子彈還恐怖，」他加強語氣。

他始終知道「人心」，才是啟動這一切的開關，但掌握空氣和水還不足。

「陽光就是我，要靠自己努力，」他用食指指向自身，也就是新北的實質政績，「這10年是決定新北市脫胎換骨最重要的關鍵，很多舊有面貌要重新改變，很多新奇的挑戰要面對，需要強而有力的治理。」

拆五股垃圾山，黑白道都怕他

五股垃圾山清除，是他口中「強而有力的治理」最明顯的例證。南來北往的人車行經中山高五股交流道，在陽光下是一望無際、閃閃發亮的鐵皮屋，一側是五股垃圾山、一側是新泰塭仔圳。

下了高速公路，走入新五路二段，右側幾家廠房如同廢墟，周邊盡是雜草叢生，鐵絲網上拉起紅色布條寫著「遷移啟示」。

「之前我們自己來，也常常會迷路，」城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君說，佔地170公頃的垃圾山，隱藏677家工廠，多是資源回收廠、土資場和重機具停放場等，還有地下工廠，白天載運垃圾塵土飛揚、夜間焚燒垃圾臭氣沖天。

《天下》記者曾嘗試走一回，從新五路轉入只能容一部車行的小路，感覺每一條都是前途未卜，處處是絕境，找不到別的出路。

然而，經過一年多來的整頓，在這片曾經公權力失能的荒地，長出5座公園綠地，除163家申請合法化通過的工廠之外，其他將在年底前自行或是由市府全部拆除。

存在多年的五股垃圾山，涉及677家工廠和1200個地主，經過一年整頓，如今已截然不同。（劉國泰攝）

「他自己衝到第一線抓違規、拆違建，加上檢警調充分配合，」負責整合20幾個相關局處，成立五股垃圾山試辦計劃推動小組，副秘書長邱敬斌說，他們要求相關局處走入每一家廠家去解說試辦計劃，「做到想問任何問題，都可以找到人解答。」

但過去沉痾難解，就是因為有黑道恐嚇、白道關心，怎麼辦？

黑道有黑道的處理方式，「有同仁去稽查被前後包夾，市長透過人去警告對方『不要想動我的同仁』，」一位重要幕僚透露，白道民代透過各種方式拜託、嗆聲，「時間到就是拆，誰來都一樣。」

「黑、白兩道都怕他，」在新北市政府服務多年，經歷縣市長從尤清、蘇貞昌一路到侯友宜，副秘書長劉和然坦言，處理垃圾山是只有一次的機會之窗，也只有侯友宜有能力和方法。

因為侯友宜心中有個更大的藍圖，而五股垃圾山和塭仔圳是拼圖中關鍵的一塊。

「在國際上具有競爭力的大都會，都有千萬人口，北北基桃加上宜蘭正好1000萬，」侯友宜說，這1000萬人的中心點在新北市，但從高速公路一進入新北，觸目所及卻都是雜亂醜陋的鐵皮屋。

他所啟動的是城市意象和都市景觀改造工作，建構新北市三個軸心同步發展，包括板橋、新莊和三重，並拉動周邊地區，塑造成先進的都市以和國際接軌。在整頓五股垃圾山後，明年的重點將轉向塭仔圳。

（邱劍英攝）

「新北希望台北好、桃園好、宜蘭好、基隆好。它們好，我們就好，」侯友宜說，北台灣的中心點在新北市，也是台灣的希望和機會所在，所以一定要很認真，「為什麼要認真？因為市長決定了城市的未來、很多人的未來。」

或許因為這樣的信念，侯友宜不走政黨對抗，而是和周圍縣市合作，和桃園市長鄭文燦一起爬山、幫宜蘭縣長林姿妙賣鮪魚。

何博文說，侯友宜是「務實主義者」，過去前市長朱立倫時不時會和中央槓兩句，侯友宜知道很多資源需仰賴中央，和中央對抗沒有好處，「但老實說，他在任內還沒有端出令人耳目一新的建設和訴求，多是朱規侯隨，對新北更長遠的規劃還不夠。」

或許這一切都還需要時間，做最後的裁判。

職位再高，不如創造自己定位

從抓豬學人生，從陽光、空氣、水學治理，經過千轉百折後，侯友宜對下個可能性，從不說死。

「經常有人問我，幹刑警好還是市長好？」侯友宜突然說，「我說幹刑警好，因為抓到人那一天，就是我的價值所在，但幹市長，建設要好幾年，等很久。」

但是擔任市長能為400萬人創造更大利益？「市長或許創造的價值比刑警多，但每一個人的價值都不一樣，」侯友宜說的時候，似乎也在回應鎂光燈下他最常被問到的問題。

「我是事務官出身，而且做到最高階才來選舉，大部份的人都要退休了。對我來說，人生就是在自我實現、創造自我價值，即使是『市長』都只是一個職位，定位比職位更重要，」他表示。

從基層警官、刑警一路到警政署長、警大校長，新北市長是侯友宜這一生第15個職位，對他來說，職位不過是「過客」，「我是在創造自己的定位，做什麼、像什麼，把角色扮演好，」對他而言，更深層的吶喊是活在當下，好好把握現在。

這或許是30年探長生涯，槍林彈雨中教會他的最重要一課，因為下一刻，隨時可能消失。

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