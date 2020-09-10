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偽出國救航空公司？星宇張國煒：疫情沒有因應措施 就趴著等死

聯合新聞網 / 天下雜誌
星宇航空董事長張國煒（左）與台灣三星總經理李大成。圖片來源：王建棟攝
星宇航空董事長張國煒（左）與台灣三星總經理李大成。圖片來源：王建棟攝

【文 王一芝】

近幾個月來，被機場員工暱稱為「天上玩一天」的偽出國熱潮不減，但真的能拯救航空公司嗎？才開航就遇上疫情的星宇航空，要如何撐下去？話題高手，星宇航空董事長張國煒吐露了真心話。

「歡迎大家搭新機體驗新機，此機非彼機，飛機和手機啦，」星宇航空董事長張國煒的一番話，讓130位媒體和台灣三星VIP客戶笑開懷。

為了發表新推出的第二代可折疊螢幕手機SAMSUNG Galaxy Z Fold2，台灣三星特別大手筆包下星宇高空環島班機，在2萬6千英呎的高空上，公布新機高達7萬的售價，也是疫情下首次有企業包機「偽出國」。

「我們首選就是星宇，因為星宇的精品定位和三星旗艦手機一致，一個月前有想法，開始洽談到敲定花不到十天，時間很緊湊，」台灣三星電子行動與資訊事業部副總陳啟蒙不願透露包機預算，只說和以往辦一場旗艦機記者會差不多，沒有想像中貴。

（王建棟攝）
（王建棟攝）

包機航程從桃園起飛，朝東北至日本沖繩第四大島宮古島上空盤旋兩圈後折返，沿台灣東岸飛行俯視龜山島、宜蘭平原，並在台灣最南端恆春折返桃園，航程一共3個半小時。

這次張國煒不像「偽出國」首發團擔綱執飛任務，而是在航班起飛前在全程參加台灣三星在候機室舉行的產品體驗記者會。

「要留點機會給別人開飛機，不能經常扮演校長兼撞鐘，不然領我薪水的員工都沒做事，也會覺得很尷尬，」張國煒說話向來坦率不矯飾。

人稱K董的張國煒，平時就是3C控，巧的是口袋裡裝的正是SAMSUNG Galaxy S20。

企業包機環島成風潮

張國煒透露，除了台灣三星，目前還有5、6家企業主動找星宇談合作包機環島行程，其中還包括一家直銷業。

從8月6日開始，由台灣虎航打頭陣，星宇航空、中華航空、長榮航空相繼推出偽出國空中環台專機，一個月來，被機場員工暱稱為「天上玩一天」的偽出國，熱潮不減。

「偽出國不能稱為商機，只是蹭熱度，不會對航空公司營收有決定性的影響，」張國煒坦言，全球疫情遲未受到控制，偽出國滿足了民眾的出國欲，也讓飛不出去停在機坪的飛機，有機會飛上天。

星宇年初開航就遇到新冠肺炎影響，三條航班全被迫停航，下半年預計要開的菲律賓宿霧與日本沖繩航線看起來也無望，不過張國煒強調，長期發展計畫不變，10月將迎來第4架A321neo，另外6架明年也會全部到位，而第一架設頭等艙的A350廣體機，更將在明年第四季交機。

張國煒不打算向長榮看齊，把尚未交機的客機改貨機，他認為近來貨運暢旺是疫情造成的結果，並非長久趨勢：「貨運十幾年來沒賺過，那些航空公司都賠不少，不要因為這幾個月疫情，就認為貨運無限好。」雖然，他預估全球疫情至少得到明年中前才能獲得控制。

（王建棟攝）
（王建棟攝）

拒絕學長榮，貨運不會無限好

既然如此，從現在到明年中前星宇有哪些因應措施？

「沒有因應措施，就趴著等死，」張國煒不改有話直說的真性情，「等死還沒關係，問題是等了還不會死，可是又不會太好過，」說完自己也哈哈大笑。

除了偽出國，這7、8個月來，星宇幾乎是卯足了勁開發新商機，像是先前歇業的電商平台「星宇小舖」重新開張、和台灣知名奶油圓餅店「but. we love butter」聯手推出貨運集裝箱月餅，創下秒殺紀錄。

接下來中秋節還有6班「追月航線」，帶粉絲近距離看月球，都成功引領航空界話題。

「這些都是不務正業，對營收挹注也是蠅頭小利，但疫情當下只能靠創意維持聲量，」張國煒說，這些創意都是團隊激盪出來的，他只負責蓋「同意」章。

即使今年初順利從60億增資到83億，但在航班收入縮水、票務急凍的情況下，星宇一年光是員工薪資和企業總部租金就超過5億，這還不包括購買17架A350的60億美金（1800億新台幣）以及A320一架30至35萬美金（1000萬新台幣）的年租金。

不少人都擔心，甫開航的星宇撐的下去嗎？「為什麼撐不下去？」張國煒斬釘截鐵地反問，感覺在他眼中旁人根本多慮。

超高人氣、當慣人形立牌的張國煒，在停機坪和台灣三星VIP客戶和媒體拍完照，轉過頭剛好一架前東家長榮飛機從眼前滑行而過，他笑著對媒體說，「你們可以上去比較看看誰比較好。」

顯然，即使疫情罩頂，全球航空業者哀鴻遍野，說自己不是王子，而是King的張國煒，仍對自己一手打造的星宇王國信心滿滿。

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