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不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

聯合新聞網 / 天下雜誌
和碩以溢價21%反向併購鎧勝，童子賢（中）表示，此舉是為讓集團資源垂直整合。 （王建棟攝）
和碩以溢價21%反向併購鎧勝，童子賢（中）表示，此舉是為讓集團資源垂直整合。 （王建棟攝）

【文／黃亦筠；圖片／王建棟攝】

8月20日，蘋果股價大漲，市值突破2兆美元，同一日台灣蘋果概念股卻跌成一片，完全與蘋果股價脫鉤。市場現實說明了，今夏台灣蘋果供應鏈的連鎖「脫蘋」行動。

7月中，緯創將中國崑山廠，賣給「中國版鴻海」立訊精密，開了第一槍。8月接連著，和碩併回金屬機殼廠子公司鎧勝，可成則處分了中國泰州兩座廠給陸企藍思科技。

緯創、和碩分別是蘋果iPhone第三及第二大組裝廠，可成更是iPhone金屬機殼主要供應商。

這幾樁交易背後，透露蘋果供應鏈正在騰籠換鳥。美中貿易戰打得火熱，佔蘋果營收約6成的指標產品iPhone，卻逐漸「變紅」。

鎧勝案是「不眠不休的規劃」

8月13日，和碩、鎧勝KY發布重大訊息，和碩將以溢價21.4%、總價145億，反向三角合併金屬機殼廠鎧勝，成為其100%子公司，鎧勝下市。

「我們都以為是（賣給）立訊！」一名蘋果供應鏈零件廠高層看了重訊結果，帶點驚訝表示。

原本市場猜測，立訊收購緯創崑山廠後，下一步就是補足自己組裝代工的最後一塊拼圖——機殼，鎧勝是極可能的標的物。結果卻是和碩買回自己的子公司。

創立10年來，鎧勝始終拿不到iPhone機殼訂單，3年前，甚至購置6千台昂貴的CNC加工機台，在浙江嘉善廠打造iPhone專屬產線，但最後功虧一簣。

鎧勝因此在2018年出現上市以來首度虧損17億元。爭取蘋果手機訂單一再失利，其股價從最高峰超過200元，一路跌到2019年初的40元出頭。

鎧勝董事長程建中在重訊後記者會坦承，3年前「新計劃」導入過程不是很順利，和碩併購鎧勝的決定，是這2個月才具體成形，可說是「不眠不休的規劃」。

然而，和碩以超過2成的溢價買回虧損的子公司，對和碩真正好處是什麼？

和碩董事長童子賢與程建中，給出的理由是。第一，資源垂直整合。

童子賢表示，隨著鎧勝營運狀況改善，將產生對資金、對模組技術的新需求，「所以產生買回鎧勝的想法。」

言下之意，手上現金充足的和碩，可提供鎧勝服務包括蘋果在內的客戶，增添設備、新技術研發所需要的資金，這是集團資源上下游垂直整合的做法。

第二是決策效率提升。過去和碩和鎧勝是兩間獨立掛牌營運的公司，決策須雙邊董事會皆通過才能運作，若鎧勝併回和碩，任何處分或投資案，只要經和碩董事會就能動了，加速決策效率。

分析師疑：為賣陸資做準備

然而，一名資深科技分析師質疑，「如果合併能變更好，那鴻海也可把機殼廠鴻準併進來啊？」

他認為，鎧勝併入和碩，有可能是為了日後再處分工廠給立訊做準備。因為屆時就可比照緯創出售崑山廠的方式，繞過陸資收購台企的管制。

「賣公司（給陸資），根本就不可能被核准，」該分析師解釋，「而處分資產就不需要（投審會）核准。」

面對媒體追問是否最終仍將鎧勝出售給陸廠？程建中表示，「未來這些可能性都存在。」他並未排除此一選項。

可成淡出手機，蘋果是禍首

相較和碩鎧勝的迂迴，另一家iPhone金屬機殼大廠可成，則選擇更激烈的方式與蘋果「分手」。

可成將主要製造iPhone機殼的中國泰州廠賣給陸企，董事長洪水樹坦言，是為了轉型，聚焦長期更有利的產業。 （黃明堂攝）
可成將主要製造iPhone機殼的中國泰州廠賣給陸企，董事長洪水樹坦言，是為了轉型，聚焦長期更有利的產業。 （黃明堂攝）

距離和碩買回鎧勝不到一週，可成在8月18日傍晚宣布，處分間接投資的中國公司可勝科技（泰州）和可利科技（泰州）兩座廠給中國的藍思科技，交易金額約420億台幣。

可成在兩岸共有中國的宿遷、泰州廠區，以及台灣的南科工、永康廠區。泰州廠區生產iPhone機殼為主，佔可成總營收4成。目前可成營收來自智慧型手機的部份約5成，筆電為2到3成，這次的交易幾乎可說是處分掉9成的智慧型手機機構件產能。可成未來營收勢必大幅縮水。

可成董事長洪水樹親自出席重訊記者會時表示，為了「轉型」，因此「選擇一個比較積極的方式，要重新聚焦在我們認為長期更有利的發展行業。」

「這次交易背後的原因，就是（可成）不想做蘋果手機了，」一名蘋果供應鏈高層直言。

從和碩鎧勝，到可成沒說出口的原因，都是因為蘋果的錢，愈來愈難賺了。

可成今年上半年稅後淨利為66.8億，年增51%。數字看來亮眼，但那是因為2019年實在太慘了，過去每年稅後淨利動輒超過200億的可成，去年僅112億，年減達60%。

同業透露，這是因為蘋果大砍價所致，不但去年要求可成為其主力機種iPhone XR的機殼降價，也砍了新機iPhone 11機殼訂單的價格。

2018年第4季之前，可成都有40%以上毛利率，但今年第2季跌到22.9%，創歷史新低，罪魁禍首一樣是蘋果訂單。

「手機獲利率承受比較大的壓力，」可成發言體系坦承。

淡出手機業務，可成認為有助產品組合優化，長期目標希望回到毛利率30%以上。

一位蘋果供應鏈高層表示，一個月前供應鏈就已經聽聞可成和立訊因為價格談不攏，同時，藍思也在接觸可成。

下一步：轉攻汽車電子、醫療

立訊和藍思，都是目前中國最強的蘋果紅鏈代表。藍思是iPhone玻璃基板主要供應商之一，2019年營收規模303億人民幣，曾被市場稱為「吃蘋果長大」。

從營收規模來看，藍思只有立訊一半大，市值更只有立訊約1/3。既然規模、財力都比不上立訊，為什麼這次是藍思拿下可成泰州廠？

一位機殼同業指出，藍思創辦人暨董事長周群飛也有意踏入iPhone組裝，但緯創崑山廠出售案被立訊搶先，「所以比較急。」

其實藍思不是第一次想買機殼廠。早在3年前就曾與美商捷普接觸，想收購捷普旗下的iPhone機殼第二大代工廠、總部位在台中的綠點，但最後不了了之。

周群飛被中國媒體封為「手機玻璃女王」，也被中國網民稱為「最強打工妹」，16歲輟學，曾創業失敗過11家公司，最終打造全球最大手機保護玻璃製造廠，包括蘋果、三星、華為到特斯拉，都是她的客戶。

今年6月可成股東會，洪水樹就已透露，全球科技供應鏈都在歷經一個大轉換期，可成也在思考解方。

「你沒辦法跟趨勢潮流對抗，當大環境改變的時候，只有找第二條和第三條路，」洪水樹透露未來成長需要轉型的新方向，譬如汽車電子和數位醫療。

目前這些營收佔比皆還不到可成總營收的5%，努力空間仍很大。

從立訊到藍思，陸廠從組裝至此伸入關鍵的金屬機構件。台灣蘋果供應鏈如何降低對蘋果依賴、「脫蘋」轉型，成為不可迴避的問題。

【延伸閱讀】

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