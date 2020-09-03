獨家調查》天下CSR一百強出爐！後疫情時代投資主流：ESG
【文／熊毅晰；圖片／台電提供】
後疫情時代，強調社會責任的ESG投資大爆發，剛出爐的「天下企業CSR公民獎」榜單，預示企業永續四大趨勢。而今年令人最有感的重點，非「地方創生」莫屬。
企業永續，堪稱後疫情時代最熱門投資名詞。
從外資到散戶，ESG（環境、社會、公司治理）投資在今年大爆發，不僅全球法人機構管理資產已超過一半採ESG原則，台灣的ESG基金也衝上亞洲第2，規模僅次日本。
ESG「疫」軍突起的此刻，2020「天下CSR企業公民獎」調查結果揭曉，當投資人不再將財務表現視為唯一指標，當企業社會責任（CSR）已成企業經營主流意識，這份全台企業永續表現最佳的100強榜單，也成為此刻投資與企業發展策略的重要指引。
這群企業永續模範生，傳達出ESG投資成主流並非沒有原因。若扣除榜上15家外商企業，85家本土企業去年獲利率平均數達12%，是2000大企業5.86%的一倍以上。
究竟今年CSR一百強的組成與排名，可以看到哪些企業永續路上的趨勢？而在這群ESG最強陣容的企業身上，又有哪些精彩故事？
趨勢1：展現產業領導與示範之舉
ESG並非新名詞，已連續進行14年的「天下CSR企業公民獎」調查，就是採用環境永續、社會參與、公司治理，以及著重人才培育與幸福職場的企業承諾為4大構面，全方位檢視企業的社會責任表現。
企業要入榜並不簡單。除了在各構面皆有不錯表現，若有跨行業之先的舉動，更是企業永續路上的加分要件。今年蟬聯大型企業組冠軍的台積電，就是最好例子。
除社會參與外，台積電在其他3構面都是第1。在公司治理，包括董事成員多元化、董事會自我評估、獨立董事席次過半，乃至連續19年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，台積電都是先行者。
「到現在，很多台灣有名的大企業，一談到公司治理，還是會先打聽台積電是怎麼做的？」擔任多家企業獨立董事的一位「天下CSR企業公民獎」評審透露。
在環境領域，台積電也是動見觀瞻。日前接連傳出大手筆跟沃旭能源購買綠電、加入全球再生能源倡議組識RE100的舉動，行政院減碳辦公室副執行長林子倫就直言，「這在台灣企業界具有劃時代意義，代表國內企業的再生能源使用，已進入一個更積極的新時代。」
事實上，今年首度站上中堅企業組龍頭的大江生醫，也是在2年前率國內企業之先加入RE100，不僅一躍成為企業環境永續的排頭兵，為履行百分之百使用綠電的承諾，包括種樹、綠建築、淨零碳工廠等相關舉措，也讓它與「用太陽能做面膜」名實相符。
隨著各家企業對CSR日益重視，符合法令或客戶要求已成基本要件，企業現在必須更進一步，提出符合所在社會需求且真實有感的作為，才能展現企業永續影響力。
趨勢2：回應在地社會的需求
事實上，觀察對企業投身CSR有強大驅動力量的國際投資機構，自新冠疫情爆發以來，也開始更重視ESG當中的S（社會），不僅「社會債券」的發行比例大幅超越綠色債券，對所投資企業在弱勢關懷、員工照顧等社會層面的要求力道，也不輸環境與治理。
這股趨勢也在今年榜單上展現。在大型企業組，出現近年少見的大更動，不僅有元大金控、全家便利商店、富邦媒體科技等來勢洶洶的新進者，前10名中更有4家是近年的新面孔，分別是聯發科、和泰汽車、台灣水泥、中華電信。而它們躍進的理由很一致，就是都能夠對台灣社會需求提出積極回應。
要說台灣當前最有感的社會議題，非「地方創生」莫屬──也就是為了解決鄉鎮人口持續稀少的問題，希望為凋零鄉鎮創造生命、生活與生計。而包括聯發科、台泥、中華電等，都正在用自己的方法積極投入。
「儘管目前企業在做的，距離最終目標，也就是讓年輕人能夠回流農村，或外地人移民至偏鄉仍有段距離，但至少這些企業都已經邁開地方參與的第一步，」台大社工系教授馮燕觀察。
聯發科、信義房屋：舉辦競賽，培育青年
不少大企業採用舉辦競賽的方式做地方參與，例如聯發科「智在家鄉」競賽，號召有志青年運用創意與科技解決在地問題。
雖然今年才邁入第3屆，但就如誠致教育基金會副董事長李吉仁觀察，聯發科有系統性思維地展開行動，進入鄉鎮缺人、缺科技的問題脈絡，並發揮自身核心優勢，儘管時間還不長，卻已經很期待它即將展現的社會影響力。
提起國內企業用競賽形式做地方參與，首推信義房屋的「社區一家」，這也是信義房屋今年一舉拿下大型企業社會參與構面第1名的關鍵。信義房屋策略長周莊雲說，社區一家舉辦至今15年來，累計投入超過4億元經費，已有超過1萬個提案計劃，其中2376個單位受益，全台368個鄉鎮中，只有4個未曾提案。
談起社區一家備受外界肯定的原因，周莊雲分析，其中一大要素是信義房屋不介入評審，都交由專家顧問團評選社區提案；此外，評選機制還發展成工作坊形式，打造專家、提案者互動交流的機制，甚至舉辦見學行程，一同參訪典範社區，並串聯公、私部門，積極培育更多青年投入社區參與社造。
中華電信：打造培力工作坊
由企業投入資源，打造培力工作坊的形式，也在中華電信身上看到。目前已在全國建置89個「數位好厝邊」據點的中華電信，據點內容涵括弱勢兒童課輔、長輩關懷據點、飛行少年陪伴、地方產業推動等。近年為回應地方創生需求，更進一步邀集大專青年到地方蹲點，舉辦培力工作坊。
曾受邀帶領培力工作坊的台灣城鄉特色發展協會秘書長吳盈慧觀察，中華電信對專家尊重且信任，像她就曾將工作坊拉到南投竹山，讓學員實際進入小鎮文創創辦人何培均的場域，將何培均一路走來的過程與遭遇拆解成各工作站，讓學員實際體會與學習解決問題的能力。「這些年來，中華電信確實培育很多走進地方的青年種子，」她說。
為積極回應設廠或企業所在地的利害關係人，國內企業也不乏實際走入地方的參與形式。
遠東新、台電、台泥：深耕在地，與社區共榮
例如遠東新世紀每年在新竹縣新埔化纖總廠舉辦馬拉松路跑，賽事期間同時舉辦園遊會活動，邀請地方特色商家進駐設攤，同時獲勝跑者也會選用新埔農會稻米、提供免費接駁車至新竹著名景點，推廣當地農業與觀光。
還有台電的「點亮十三層」，將過往因土地污染無法展現其記錄台灣礦業角色的十三層遺構（即水湳洞選煉廠），透過國際照明大師周鍊與藝術家何采柔，利用照明設計結合裝置藝術，已成功吸引1萬2千人到訪參觀。
目前台電正規劃在整治場址恢復既有通行路徑，藉由步道及觀景台等體驗，共創地方觀光發展及文化資產保存多贏的出路，進而點亮水金九地區地方創生的可能性。
台泥Daka園區則是最新的經典案例。去年開始，台泥以花蓮和平廠為基地，打造台灣首座運轉中、對外開放的水泥廠：台泥Daka市集。此一行動的社會效益涵蓋社會與環境面，也讓台泥今年在社會參與、環境永續2構面都有高得分，是其首度擠進前10名的最重要關鍵。
走進台泥Daka市集，除優先聘用當地太魯閣族青年，更主動出擊，為和平村與澳花村約十多位有志創業或推廣太魯閣族文化的居民，提供創業輔導協助；而開放生態循環工廠連結附近和平、和中及和仁3部落，透過家戶拜訪，並與自家集團飯店資源結合，逐步建構和平地區美食與旅遊導覽地圖，一處工業與社區共存共榮的新風貌與價值隱然成形。
「因為我們不知道極限在哪裡？就是去嘗試，人的極限是無限的，人的想像力是無限的，」台泥董事長張安平饒富詩意地說出企業投身地方參與的無限想像。
疫情肆虐下，企業對員工的照顧也是讓今年評審團益發有感的議題。
趨勢3：員工照顧是疫後重點
CSR一百強中，非經理人員工平均年薪超過兩百萬就有五間，依序是聯發科技、鴻海精密工業、原相科技、和泰汽車，以及外商台灣艾司摩爾科技（ASML）。
其中，台灣艾司摩爾為員工提供的完備照顧，更是它首度參加便能擠進外商企業組前5名的關鍵。
因為重視道德規範、人權、環保和勞動準則，艾司摩爾總部設置一位專職「道德長」（Ethics Officer），員工人數達2600人的台灣分公司，則由人資主管兼任「道德諮詢顧問」。而公司內部網站也設有道德專頁，新人訓練時，就鼓勵員工遇到違反工作準則或勞權情事，可隨時至該網頁舉報。
此外，還有針對外派員工享有家眷一年1萬至1萬6千歐元津貼、支付全家人假期返鄉機票，及在台員工享有外商少見的一胎6千元生育補助、員工團體保險擴及眷屬等舉措，讓它在企業承諾構面得分高居外商第2。
另一家以員工照顧見長的黑馬，是首度摘下小巨人組榜首的朋程科技。
「我看到朋程對員工的照顧，馬上去問我公司財務長有哪些我們能做的？」全國創新創業總會長、聚積科技董事長楊立昌推崇道，朋程對員工的作為應該廣為推廣，讓更多企業了解能為員工做更多。
楊立昌的有感，來自於朋程對幸福職場有一套完整的打造架構。首先在福利制度方面，相較部份企業的生育津貼仍由福委會支出，朋程是公司提供每胎2萬元，而且更罕見訂有「追溯發放」條款，也就是只要是1988年公司成立之後，皆能請領。
接著，為減輕員工養育子女負擔，朋程科技董事長盧明光還自掏腰包，提供每位員工子女育兒助學金，凡一出生，至大學畢業（23歲以下就學中）期間，每位子女每年都可領取1萬元。
在薪酬激勵方面，除公司明訂每年員工分紅不低於稅後盈餘的5%外，另外還有盈餘、季績效、專利、創新提案、基層主管培訓等各式激勵獎金，去年，員工總數667人的朋程，平均每人發出約21萬元激勵獎金。
一連串亮眼的員工照顧，加上扎實的公司治理基礎，連續5年高掛公司治理評鑑上櫃企業前5%行列的朋程，最終以極微幅差距超越5連霸的歐萊德，站上第1。
「其實2家都是中小企業的永續典範，但全台就業人口有近8成都在中小企業，此時表彰照顧員工的朋程，或許更有帶動效應，」中小企業處長何晉滄表示。
趨勢4：不進則退的企業永續路
類似兩難也在大型企業組上演。向來是CSR模範生的玉山金控，今年已連續爆發兩起理專挪用客戶資金情事。立法委員、前金管會主委曾銘宗觀察，雖然金管會強制要求各銀行落實理專輪調、休假查核機制後，不少銀行都傳出類似事件，但在「模範生本來就會被放大檢視」的原則下，今年評審們對玉山金的公司治理評價也刻意拉低，得分甚至落在國泰金、富邦金、元大金等同業之後。
儘管在其他3大構面的堅強實力下，最終仍得保住總排名第2的位置，但對玉山金來說，這已是永續路上的一大警訊。
一場不進則退的挑戰已橫在眼前。例如今年維持第4名的國泰金，在公司治理構面表現已經衝上第2位，社會參與也有第3的實力。「因為家大業大，國泰金的永續開展雖慢，但感覺現在它的腳步已經邁開，」長期觀察國內公益發展的台灣數位文化協會秘書長陳文良說。
隨著ESG成為投資顯學，企業永續進程也將加快，在這場沒人可以置身事外的浪潮下，你準備好了嗎？
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