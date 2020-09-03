獨家調查》天下CSR一百強出爐！後疫情時代投資主流：ESG

【文／熊毅晰；圖片／台電提供】

後疫情時代，強調社會責任的ESG投資大爆發，剛出爐的「天下企業CSR公民獎」榜單，預示企業永續四大趨勢。而今年令人最有感的重點，非「地方創生」莫屬。

企業永續，堪稱後疫情時代最熱門投資名詞。

從外資到散戶，ESG（環境、社會、公司治理）投資在今年大爆發，不僅全球法人機構管理資產已超過一半採ESG原則，台灣的ESG基金也衝上亞洲第2，規模僅次日本。

ESG「疫」軍突起的此刻，2020「天下CSR企業公民獎」調查結果揭曉，當投資人不再將財務表現視為唯一指標，當企業社會責任（CSR）已成企業經營主流意識，這份全台企業永續表現最佳的100強榜單，也成為此刻投資與企業發展策略的重要指引。

這群企業永續模範生，傳達出ESG投資成主流並非沒有原因。若扣除榜上15家外商企業，85家本土企業去年獲利率平均數達12%，是2000大企業5.86%的一倍以上。

究竟今年CSR一百強的組成與排名，可以看到哪些企業永續路上的趨勢？而在這群ESG最強陣容的企業身上，又有哪些精彩故事？

趨勢1：展現產業領導與示範之舉

ESG並非新名詞，已連續進行14年的「天下CSR企業公民獎」調查，就是採用環境永續、社會參與、公司治理，以及著重人才培育與幸福職場的企業承諾為4大構面，全方位檢視企業的社會責任表現。

企業要入榜並不簡單。除了在各構面皆有不錯表現，若有跨行業之先的舉動，更是企業永續路上的加分要件。今年蟬聯大型企業組冠軍的台積電，就是最好例子。

日前在「半導體的世界」展館捐贈予台中科博館典禮上，台積電董事長劉德音說，台積除了在半導體技術發展上努力，亦期許能為社會帶來正向改變。 （王建棟攝）

除社會參與外，台積電在其他3構面都是第1。在公司治理，包括董事成員多元化、董事會自我評估、獨立董事席次過半，乃至連續19年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，台積電都是先行者。

「到現在，很多台灣有名的大企業，一談到公司治理，還是會先打聽台積電是怎麼做的？」擔任多家企業獨立董事的一位「天下CSR企業公民獎」評審透露。

在環境領域，台積電也是動見觀瞻。日前接連傳出大手筆跟沃旭能源購買綠電、加入全球再生能源倡議組識RE100的舉動，行政院減碳辦公室副執行長林子倫就直言，「這在台灣企業界具有劃時代意義，代表國內企業的再生能源使用，已進入一個更積極的新時代。」

事實上，今年首度站上中堅企業組龍頭的大江生醫，也是在2年前率國內企業之先加入RE100，不僅一躍成為企業環境永續的排頭兵，為履行百分之百使用綠電的承諾，包括種樹、綠建築、淨零碳工廠等相關舉措，也讓它與「用太陽能做面膜」名實相符。

勇奪今年中堅企業組第1名的大江生醫，用太陽能生產面膜出名外，也以實際行動資助屏東當地弱勢學童種植的鳳梨。 （大江生醫提供）

隨著各家企業對CSR日益重視，符合法令或客戶要求已成基本要件，企業現在必須更進一步，提出符合所在社會需求且真實有感的作為，才能展現企業永續影響力。

趨勢2：回應在地社會的需求

事實上，觀察對企業投身CSR有強大驅動力量的國際投資機構，自新冠疫情爆發以來，也開始更重視ESG當中的S（社會），不僅「社會債券」的發行比例大幅超越綠色債券，對所投資企業在弱勢關懷、員工照顧等社會層面的要求力道，也不輸環境與治理。

這股趨勢也在今年榜單上展現。在大型企業組，出現近年少見的大更動，不僅有元大金控、全家便利商店、富邦媒體科技等來勢洶洶的新進者，前10名中更有4家是近年的新面孔，分別是聯發科、和泰汽車、台灣水泥、中華電信。而它們躍進的理由很一致，就是都能夠對台灣社會需求提出積極回應。

要說台灣當前最有感的社會議題，非「地方創生」莫屬──也就是為了解決鄉鎮人口持續稀少的問題，希望為凋零鄉鎮創造生命、生活與生計。而包括聯發科、台泥、中華電等，都正在用自己的方法積極投入。

「儘管目前企業在做的，距離最終目標，也就是讓年輕人能夠回流農村，或外地人移民至偏鄉仍有段距離，但至少這些企業都已經邁開地方參與的第一步，」台大社工系教授馮燕觀察。

聯發科、信義房屋：舉辦競賽，培育青年

不少大企業採用舉辦競賽的方式做地方參與，例如聯發科「智在家鄉」競賽，號召有志青年運用創意與科技解決在地問題。

雖然今年才邁入第3屆，但就如誠致教育基金會副董事長李吉仁觀察，聯發科有系統性思維地展開行動，進入鄉鎮缺人、缺科技的問題脈絡，並發揮自身核心優勢，儘管時間還不長，卻已經很期待它即將展現的社會影響力。

提起國內企業用競賽形式做地方參與，首推信義房屋的「社區一家」，這也是信義房屋今年一舉拿下大型企業社會參與構面第1名的關鍵。信義房屋策略長周莊雲說，社區一家舉辦至今15年來，累計投入超過4億元經費，已有超過1萬個提案計劃，其中2376個單位受益，全台368個鄉鎮中，只有4個未曾提案。

談起社區一家備受外界肯定的原因，周莊雲分析，其中一大要素是信義房屋不介入評審，都交由專家顧問團評選社區提案；此外，評選機制還發展成工作坊形式，打造專家、提案者互動交流的機制，甚至舉辦見學行程，一同參訪典範社區，並串聯公、私部門，積極培育更多青年投入社區參與社造。

中華電信：打造培力工作坊

由企業投入資源，打造培力工作坊的形式，也在中華電信身上看到。目前已在全國建置89個「數位好厝邊」據點的中華電信，據點內容涵括弱勢兒童課輔、長輩關懷據點、飛行少年陪伴、地方產業推動等。近年為回應地方創生需求，更進一步邀集大專青年到地方蹲點，舉辦培力工作坊。

曾受邀帶領培力工作坊的台灣城鄉特色發展協會秘書長吳盈慧觀察，中華電信對專家尊重且信任，像她就曾將工作坊拉到南投竹山，讓學員實際進入小鎮文創創辦人何培均的場域，將何培均一路走來的過程與遭遇拆解成各工作站，讓學員實際體會與學習解決問題的能力。「這些年來，中華電信確實培育很多走進地方的青年種子，」她說。

為積極回應設廠或企業所在地的利害關係人，國內企業也不乏實際走入地方的參與形式。

遠東新、台電、台泥：深耕在地，與社區共榮

例如遠東新世紀每年在新竹縣新埔化纖總廠舉辦馬拉松路跑，賽事期間同時舉辦園遊會活動，邀請地方特色商家進駐設攤，同時獲勝跑者也會選用新埔農會稻米、提供免費接駁車至新竹著名景點，推廣當地農業與觀光。

還有台電的「點亮十三層」，將過往因土地污染無法展現其記錄台灣礦業角色的十三層遺構（即水湳洞選煉廠），透過國際照明大師周鍊與藝術家何采柔，利用照明設計結合裝置藝術，已成功吸引1萬2千人到訪參觀。

目前台電正規劃在整治場址恢復既有通行路徑，藉由步道及觀景台等體驗，共創地方觀光發展及文化資產保存多贏的出路，進而點亮水金九地區地方創生的可能性。

台泥Daka園區則是最新的經典案例。去年開始，台泥以花蓮和平廠為基地，打造台灣首座運轉中、對外開放的水泥廠：台泥Daka市集。此一行動的社會效益涵蓋社會與環境面，也讓台泥今年在社會參與、環境永續2構面都有高得分，是其首度擠進前10名的最重要關鍵。

走進台泥Daka市集，除優先聘用當地太魯閣族青年，更主動出擊，為和平村與澳花村約十多位有志創業或推廣太魯閣族文化的居民，提供創業輔導協助；而開放生態循環工廠連結附近和平、和中及和仁3部落，透過家戶拜訪，並與自家集團飯店資源結合，逐步建構和平地區美食與旅遊導覽地圖，一處工業與社區共存共榮的新風貌與價值隱然成形。

「因為我們不知道極限在哪裡？就是去嘗試，人的極限是無限的，人的想像力是無限的，」台泥董事長張安平饒富詩意地說出企業投身地方參與的無限想像。

疫情肆虐下，企業對員工的照顧也是讓今年評審團益發有感的議題。

蟬聯外商企業組龍頭多年的日立江森，一年當中除了舉辦慈善高爾夫球賽等例行公益外，更常見臨時起意的捐贈行動。 （台灣日立提供）

趨勢3：員工照顧是疫後重點

CSR一百強中，非經理人員工平均年薪超過兩百萬就有五間，依序是聯發科技、鴻海精密工業、原相科技、和泰汽車，以及外商台灣艾司摩爾科技（ASML）。

其中，台灣艾司摩爾為員工提供的完備照顧，更是它首度參加便能擠進外商企業組前5名的關鍵。

因為重視道德規範、人權、環保和勞動準則，艾司摩爾總部設置一位專職「道德長」（Ethics Officer），員工人數達2600人的台灣分公司，則由人資主管兼任「道德諮詢顧問」。而公司內部網站也設有道德專頁，新人訓練時，就鼓勵員工遇到違反工作準則或勞權情事，可隨時至該網頁舉報。

此外，還有針對外派員工享有家眷一年1萬至1萬6千歐元津貼、支付全家人假期返鄉機票，及在台員工享有外商少見的一胎6千元生育補助、員工團體保險擴及眷屬等舉措，讓它在企業承諾構面得分高居外商第2。

另一家以員工照顧見長的黑馬，是首度摘下小巨人組榜首的朋程科技。

「我看到朋程對員工的照顧，馬上去問我公司財務長有哪些我們能做的？」全國創新創業總會長、聚積科技董事長楊立昌推崇道，朋程對員工的作為應該廣為推廣，讓更多企業了解能為員工做更多。

楊立昌的有感，來自於朋程對幸福職場有一套完整的打造架構。首先在福利制度方面，相較部份企業的生育津貼仍由福委會支出，朋程是公司提供每胎2萬元，而且更罕見訂有「追溯發放」條款，也就是只要是1988年公司成立之後，皆能請領。

除了照顧員工，今年小巨人組榜首朋程科技也長期投身鄰近廠房所在學校的補救教學。 （朋程科技提供）

接著，為減輕員工養育子女負擔，朋程科技董事長盧明光還自掏腰包，提供每位員工子女育兒助學金，凡一出生，至大學畢業（23歲以下就學中）期間，每位子女每年都可領取1萬元。

在薪酬激勵方面，除公司明訂每年員工分紅不低於稅後盈餘的5%外，另外還有盈餘、季績效、專利、創新提案、基層主管培訓等各式激勵獎金，去年，員工總數667人的朋程，平均每人發出約21萬元激勵獎金。

一連串亮眼的員工照顧，加上扎實的公司治理基礎，連續5年高掛公司治理評鑑上櫃企業前5%行列的朋程，最終以極微幅差距超越5連霸的歐萊德，站上第1。

「其實2家都是中小企業的永續典範，但全台就業人口有近8成都在中小企業，此時表彰照顧員工的朋程，或許更有帶動效應，」中小企業處長何晉滄表示。

趨勢4：不進則退的企業永續路

類似兩難也在大型企業組上演。向來是CSR模範生的玉山金控，今年已連續爆發兩起理專挪用客戶資金情事。立法委員、前金管會主委曾銘宗觀察，雖然金管會強制要求各銀行落實理專輪調、休假查核機制後，不少銀行都傳出類似事件，但在「模範生本來就會被放大檢視」的原則下，今年評審們對玉山金的公司治理評價也刻意拉低，得分甚至落在國泰金、富邦金、元大金等同業之後。

儘管在其他3大構面的堅強實力下，最終仍得保住總排名第2的位置，但對玉山金來說，這已是永續路上的一大警訊。

一場不進則退的挑戰已橫在眼前。例如今年維持第4名的國泰金，在公司治理構面表現已經衝上第2位，社會參與也有第3的實力。「因為家大業大，國泰金的永續開展雖慢，但感覺現在它的腳步已經邁開，」長期觀察國內公益發展的台灣數位文化協會秘書長陳文良說。

隨著ESG成為投資顯學，企業永續進程也將加快，在這場沒人可以置身事外的浪潮下，你準備好了嗎？

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