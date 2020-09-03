圖解特斯拉供應鏈／29家代表台廠出列！3優勢讓馬斯克離不開台灣
【文／呂國禎；圖片／劉鎮豪繪】
特斯拉減速齒輪獨家供應商，和大董事長沈國榮透露，王永慶當年遺憾，竟是今日台灣能搶佔特斯拉供應鏈七成五的關鍵。中國、印度夾擊，台灣靠著哪3大優勢勝出？
距離台灣12000公里外的紐約華爾街，投資人不斷追捧特斯拉，讓股價一飛沖天，短短幾個月市值超越豐田汽車，全球汽車產業典範大轉移。「特粉」沛然成軍，非特斯拉電動車不要。
這股消費者買單效應，越過太平洋，掀起了台灣大擴廠潮。
7月底，長春集團總裁林書鴻登上長春銅箔九廠頂樓，指著苗栗廠區內的小空地說，「來不及，一定會缺貨，」接著問長春石化苗栗廠總廠長蔡智全，「這塊看看能不能再蓋一個廠？」
2017年，林書鴻投資270億元，在苗栗與海外擴廠，光是苗栗已蓋了9個銅箔廠。才短短3年，因電動車鋰電池龐大的需求，新產能不夠了。
現場盛況
訂單一直來，蓋廠蓋到地不夠
拿著薄如蟬翼、比頭髮還細的電動車用鋰電池銅箔，林書鴻依據國際機構的電池需求，預估銅箔用量，「2023年，全球再蓋60個鋰電池銅箔廠也不夠用，我不貪心，再蓋5個廠就好。但台灣的土地都不夠用了，勉強再擠出1、2個工廠恐怕是極限了。」
特斯拉的減速齒輪獨家供應商和大工業，新廠也像是下水餃，一個接一個。嘉義大埔美工業區一廠、二廠才陸續完工投產，5月又舉行了第三廠的上梁典禮，拚明年底全能生產。
「之前投下去的錢還沒回本，新訂單又上門了，只能不斷蓋廠滿足客戶需求，」和大董事長沈國榮指出，許多歐洲車廠衝著和大是特斯拉供應商的身分上門，今年同時做好幾個歐洲車廠專案，三廠也將供應新的電動車客戶。
擴廠在全台灣遍地開花，還有聯嘉光電在苗栗竹南、同欣電在桃園；傳統的電力設備廠商華城電機，要在全台灣蓋150個充電站，並生產充電、輸電設備；就連位於台南的奇美實業，也接到了蓄電設備用的特殊材料訂單。
特斯拉有75%供應商是台灣企業，它們憑什麼吃特斯拉的訂單？
時間回到2009年底，特斯拉結束了林口採購中心，此舉被認為是特斯拉離開了台灣，不再採購台灣零組件。
但事實上，一直到今天，特斯拉依然在台灣，有些還是獨家供應。內湖特斯拉展示中心樓上，就藏著特斯拉SQE品質維護中心，負責對接台灣供應鏈。接下來，特斯拉會不會在台灣半導體設計生產重鎮新竹，設立採購辦公室，已是產業鏈與投資人關注的焦點。
勝出關鍵
王永慶當年遺憾，變今日契機
特斯拉為何需要台灣？
第一個關鍵是，台灣過去打入的汽車大廠供應鏈，雙方剛好截長補短，台灣最弱的，恰好特斯拉完全不要。
沈國榮直言，「台灣不會做引擎、整組變速箱，其餘所有的零組件，台灣都會做。」
故事要從一段不為人知的過往說起。沈國榮回憶，有一天突然接到電話，「我是王永慶，你是沈先生嗎？聽說你會做汽車變速箱的齒輪，有時間可否請你到台塑大樓，當面跟你請益。」
沈國榮聽到王永慶聲音嚇了一跳，從椅子上跳起來立正站好，恭敬地回答，「是、是、是，董事長有什麼指示，請講。」
他馬上排開所有行程，配合王永慶到了台塑大樓。「我買一個汽車變速箱回來，你可以做出一模一樣的嗎？」台灣經營之神王永慶開門見山地說出了他的期望。1999年台塑開始生產汽車，卻不會生產引擎、變速箱，實質上就是組裝廠，沒有自主技術、就沒有明天。
「抱歉，董事長，沒有原始設計圖、沒有人教，台灣不可能做出引擎、變速箱，」沈國榮告訴王永慶，和大曾買過兩顆引擎、變速箱回來拆，把500多個零件逆向工程，全部都做出來，尺寸規格完全符合設計圖，但最後就是組裝不起來。
「人家發展了100多年了，一定留了一手或有獨特的經驗祕訣，」沈國榮指出了核心問題。
王永慶最後放棄了汽車夢，台灣又回到處處受制於外國車廠的局面，但也讓台灣汽車零組件業者，有能力面向世界。
例如，沈國榮努力拓展國際市場，齒輪、傳動軸打入美國通用、福特、克萊斯勒、BMW的供應鏈。因此，當特斯拉在2008年找上門的時候，和大能夠通過特斯拉的要求，成了特斯拉獨家的減速齒輪供應商。
第二個關鍵是，用做手機的概念去做電動車。
貿聯控股董事長梁華哲分析，傳統車廠的供應鏈體系不會看上「這個電動車龍頭」，因為它每天都在變、都在改技術，有新技術絕不放過，日本、歐洲人不願意陪它這樣玩。而台灣老闆靈活度高過任何人，看到契機就會投入。
因此，它從原本優先選擇的歐美、日本供應鏈，慢慢轉向願意接受其行事風格、彈性應變的供應鏈。
「到後來發現，台灣廠商是最可靠的，比起其他任何廠商，不會剽竊技術，也尊重它的智慧財產，」梁華哲說。例如中國小鵬汽車，就被特斯拉告偷竊技術，反之台灣不會出現這樣的狀況。
車子像裝了輪子的手機，自駕、空中下載更新（OTA）是特斯拉顛覆汽車產業典範的關鍵，這巨大改變卻是台灣擅長的優勢。
專門負責汽車業客戶的貿聯控股副總經理王燕超舉例，拆開電動車底下的電池，裡面8、9000顆鋰電池組成的超大電池模組，每顆電池都需要一條線束去偵測溫度、電量、放電狀況，每一秒都是大量的數據，須準確無誤傳輸回電池管理系統。
擁IT底子，勝過外國業者
台灣從IT產業走過來，高速傳輸早就習以為常，但有百年歷史的歐美或者日本傳統汽車線束業者，雖在傳統汽車領域打遍天下無敵手，卻不見得有高速資訊的技術。
電動車成了IT業打傳統產業的局面，特斯拉供應鏈的聯嘉光電，就是透過這種方式勝出的。
聯嘉光電總經理黃昉鈺說，特斯拉非常在意省電，聯嘉這種LED起家的反而勝過傳統汽車工業的車燈廠，「他們的強項是在做模具，燈殼、塑膠件、金屬件射出都很厲害，燈泡卻是買來的，不懂光源、也不懂省電技術，」黃昉鈺解釋。
LED的特性很怕接觸硫性氣體，會變黑、失效，又怕靜電、怕濕，汽車廠也不懂這些問題，因此聯嘉可以扮演協助客戶設計的角色，怎麼讓燈具的性價比最高、可靠度最高、省電效率最高。
不過，要打進特斯拉供應鏈並不容易。韓國LG也會做LED，競爭對手都是世界級大廠，為何特斯拉願意冒風險用台灣小廠？
第三個關鍵，就是彈性靈活與創新能力，讓台灣企業不只能贏，更遠遠超越對手。
「如果我們只差5%、8%，他們不會願意冒風險給一個小公司機會，所以我們自我要求，務必在每一項都是超過20%——成本降低20%、可靠度提升20%、省電效率達20%，還要協助客戶解決問題，共同參與設計，」黃昉鈺說。
不用傳統車廠的思維做車子，工研院產科國際所資深分析師謝騄璘剖析特斯拉的思維，一直鼓勵廠商跟著它創新，研究車輛的系統，哪些地方可以再精進、再濃縮，能做破壞性創新是最好不過。
所以台灣必須抓住這點才能繼續走下去，謝騄璘指出，以前台灣廠商接到訂單就生產，現在必須幫助客戶想到他們沒想到的突破點，包括如何不消耗地球資源、又能做更多的車子。
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