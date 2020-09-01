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台積電搶下訂單！領先6年的強大武器 特斯拉自駕晶片有多神？

聯合新聞網 / 天下雜誌
特斯拉最強大的武器——完全自駕電腦，從模組到裡頭核心的AI晶片，都自己開發。圖片來源：Getty Images
特斯拉最強大的武器——完全自駕電腦，從模組到裡頭核心的AI晶片，都自己開發。圖片來源：Getty Images

【文 黃亦筠】

全球車廠自駕等級PK！日廠大嘆「做不到」、領先對手6年的特斯拉黑科技，到底多神？不僅將解放你我雙手，更將顛覆賣車只有一次性收入的舊玩法。

7月9日，世界人工智慧線上大會開幕式，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）胸有成竹地表示，特斯拉已經「非常接近」開發出完全自動駕駛的電動車，最快今年就可能掌握這項技術的基礎。

「我有信心，我們今年就會擁有L5級自駕的基本功能，」他說。所謂L5等級的自動駕駛，就是指完全不須有人操作的全自駕車。

不只特斯拉，從科技大廠Alphabet旗下的Waymo，到傳統車廠通用汽車的自駕部門Cruise，都正競賽著看誰能先開發全球首輛百分百無人車。

但特斯拉顯然還是技高一籌。

推出至今，特斯拉銷量雖然一直遠不如豐田、福斯等傳統車廠，卻有傳統車廠難以匹敵的內建車用電子技術，領先程度高達6年。

今年4月，一則特斯拉終於可以「看懂」紅綠燈等交通號誌的訊息，在市場引起熱議。一直積極發展自駕的特斯拉，讓旗下最新車款系統升級，能辨識「紅綠燈」或「停」等交通號誌。這些新功能適用於配備特斯拉Hardware 3（簡稱HW3.0）的車款。

《日經》今年2月披露，拆解特斯拉平價暢銷車款「Model 3」後，發現特斯拉內部最強大的武器，就是「HW3.0」。「HW3.0」正是電動車的大腦：中央控制系統，也就是所謂的「完全自駕電腦」（FSD，full-self-driving computer）。

整車都能升級的神奇AI晶片

這套系統到底有多強大？一名大型日系車廠工程師檢視過HW3.0後，對《日經》不斷驚嘆，「我們做不到。」

據了解，HW3.0於去年春季在特斯拉新款Model 3、Model S、Model X發表時釋出。（看更多：已經追不上特斯拉？　專家：豐田的問題其實不在技術）

這款模組是特斯拉自己研發，裡頭有兩片客製化晶片，用於自駕系統和支援車內資訊娛樂系統，同時為了解決大量運算時所產生的熱，兩塊晶片中間還放置了散熱器。

這種能處理大量資料的智慧自駕車系統，傳統車界原本預估要到2025年才成熟，「這代表特斯拉足足領先對手6年之久，」《日經》指出。

特斯拉這套自駕系統FSD核心中的核心，正是那兩塊260平方公厘的AI晶片。

「這次是特斯拉開發自己的FSD晶片，和傳統晶片最大差別是，特斯拉叫它『類神經網路晶片』（NPU），最核心功能是類神經學習，」資策會資深產業分析師何心宇指出。

何心宇解釋，一般車廠的軟體層次，頂多更新座艙娛樂系統，但特斯拉的HW3.0是自行用開源軟體研發，不只是應用軟體層次的更新，而是可以深入整車OTA（over-the-air programming，空中下載更新），動力層次、底盤層次都能更新。

賣車不再是一次性收入

「整車OTA更新升級，就代表可以實現車子重要功能的常用更新，連車體的bug（程式錯誤）都可以幫你更新，這是特斯拉HW3.0厲害的地方，」何心宇說。

這背後最大的意義就是，當這台車售出後，特斯拉依然能透過OTA更新升級功能的模式，持續獲得收入。

這是馬斯克推動特斯拉的基本信念。他相信，未來搭載類似HW3.0這類完全自動駕駛系統（FSD）的車型，會是「持續升值」的產品。這也是其他車廠急欲發展FSD的重要原因，因為賣車將不再是一次性收入。

相較其他車廠開發電動車，自駕系統晶片多仍使用Nvidia的繪圖處理器（GPU），來進行高速運算，特斯拉為何選擇自主研發晶片的道路？

特斯拉自駕晶片負責人巴能（Peter Bannon）曾表示，2016年時，車界都在增加CPU或GPU的運算能力。

蘋果人助陣，事故仍頻傳？

「沒人想過要自己來做這件事（研發晶片），市面上也沒有專為類神經網路架構的自駕晶片，所以特斯拉決定自己做，」巴能說。HW3.0中最核心的兩顆AI晶片，正是巴能主導。

巴能是馬斯克從蘋果挖角來的晶片設計能手，曾參與多款iPhone晶片開發，包括iPhone 5的A5晶片。巴能加入特斯拉時，就曾問馬斯克是否願意大筆投資完全自駕系統，馬斯克豪爽地回他，「I am in（我支持）。」

特斯拉從2016年就開始組織晶片研發團隊，2018年底著手改裝車輛測試軟體。直到2019年4月，搭載AI晶片的HW3.0的Model 3才開始生產。

這兩顆晶片是獨立運行，任一部份出現故障，FSD依然能正常驅動車子進行自動駕駛。「電腦失效機率遠低於人失去意識，」馬斯克在2019年的特斯拉「自動駕駛日」上強調。

美國投資銀行Piper Sandler分析師甚至大幅調升特斯拉股票目標價格，從939美元升至超過2000美元，就是肯定這套FSD軟體系統「有大商機」。「但目前這些新技術特斯拉仍處於自用階段，研發成本還降不下來，」何心宇坦言。

Piper Sandler則預估，即使只有一半的顧客選購FSD，但因FSD利潤高，特斯拉可能到2030年就能用成本價或低於成本的價格賣車，屆時將能拉抬營業利潤。

但特斯拉曾傳出多起自駕車事故，外界疑慮仍高，德國法院還曾判定特斯拉「自動駕駛」廣告誤導大眾。

一名持續關注特斯拉的台灣科技廠總經理直言，與其說這是「自動駕駛」，應該說是「輔助駕駛」，「要做到完全自動駕駛，難度很高。」

領先六年的新科技，凸顯馬斯克下重本稱霸電車界與引領規格的企圖，但也考驗特斯拉產量與銷量。

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