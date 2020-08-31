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只怕新創程咬金！ 光陽董事長柯勝峯：為什麼我要投資Grab？

聯合新聞網 / 天下雜誌
（劉國泰）
（劉國泰）

【文／天下編輯部；圖片／劉國泰】

55歲的台灣機車老大哥光陽，這幾年玩起了新花樣。不只與新創公司「拓連科技」開發車聯網服務「Noodoe」，更入股金庫資本，宣布以9億台幣投資東南亞共享服務獨角獸Grab。這些動作背後，是光陽機車董事長柯勝峯面對新創崛起，選擇進軍國際市場的最新戰略：合作，才不怕被吃掉！以下為他在2020天下經濟論壇（CWEF）夏季場的演講摘要：

Grab是東南亞很大的獨角獸，很多人說它像Uber，其實Grab實力可能遠遠大於Uber。它在東南亞11個國家有叫車服務、有配送、有中央廚房，有金融、有服務......最重要的是，它旗下有250萬個二輪車騎士。

Grab為什麼對我們非常特別？它代表的是電動二輪車未來關鍵。我們一直覺得未來十年一定就是電動車的世代，的確特斯拉非常風光，但其實電動二輪車還沒有開始啟動。雖然台灣很多消費者開始購買電動二輪車，但那是因為有政府補助，一離開台灣，真正電動二輪車的發展會從B2B、也就是商業應用開始。

從燃油二輪車到電動二輪車的這個歷史轉折點，我們若想在全世界打響「Kymco」名號，並且打造電動車及二輪車的領導品牌，Grab的250萬個二輪車騎士就是重要機會。

我們其實花了一些時間，透過金庫資本跟Grab討論這個理念。

過去台商慣有的模式是買賣，但今天它跟我們買，明天看到更便宜的競爭對手可以不買。所以我們希望把整個買賣的對立關係翻轉過來、開啟新的合作模式。Kymco是二輪車領導品牌 、Noodoe是世界級物聯網公司、金庫是出行專門的創投，還有光陽長年配合的供應鏈，這等於為新創帶來豐沛的生態系。

透過這樣新的合作模式，我們和Grab在同一條船上，利益與共，並一起成長，這是我們跟Grab要達成長期合作非常重要的關鍵點。我覺得Grab沒有考慮其他廠商，他們只想跟我們合作。

光陽為何不靠自己？

外界可能不解，光陽規模這麼大，為什麼要跟不同的新創合作，而不是自己來？

因為這個時代下，新創正在帶領整個產業的大變革。

一般企業其實不擔心產業內既有的競爭對手，但都很擔心不知道哪個新創公司會從哪邊冒出來，帶著豐沛的資本還有新的商業模式吞掉市場。但我們知道新創公司也不是萬能，它還是需要傳統產業既有的優勢和資源才能實現它的構想，這也是光陽的資源可以扮演的角色。

還有個對照的例子是德國汽車龍頭福斯。福斯好幾年前就宣示要花很多心力在電動車，但新車型有很多軟體的瑕疵、上市時程也一直延誤，前不久連集團的軟體部門負責人也離職。為什麼福斯這麼大的企業，花了這麼多精神要挺進新領域還是問題重重？

問題在於，革自己的命最困難。

強強聯手，才是新成功模式

大公司什麼都想做，而且要自己做；但是自己能夠做，跟特定時間做到夠好、最好，是不一樣的事情。

當你要把一件事情做到最好，你需要很頂尖的人才。舉軟體的例子，軟體領域的一流人才恐怕不會想到要到光陽的資訊室來工作。新創有不同的文化和升遷管道，是我們沒有辦法提供的。但如果是金庫資本、Noodoe，對於這些頂尖人才來說，一定比光陽機車、光陽科技來得強。

此外，雖然光陽在台灣已經是最大的機車品牌、有55年的歷史，但只要走出台灣就會失去主場優勢。我們在世界市場面對的是一流大廠，並不是我們東西不夠好，但是硬碰硬勝算真的不大。

所以當我們要做國際化，我們應該思考的是，新創在帶領產業大變革，有危機但也有很多機會。我們能不能用更聰明、更策略性的方法，或長線布局、找最強的人跟我組成團隊。

所以我們一定要透過這種方式跟新創公司合作，強強聯手才能補足彼此的弱點。我們這樣的新合作模式，就是台灣企業走向世界的最佳模式。

2020 CWEF夏季場完整演講精華

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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