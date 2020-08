不要單打獨鬥 中華電信郭水義：拚5G，「廣結盟」才會贏

【文/天下編輯部;圖片/黃明堂】

中華電信是台灣電信業最大龍頭,總經理郭水義今出席在2020天下經濟論壇(CWEF)夏季場,以「廣結盟:優勢互補 能量無限」為題,強調這是後疫情時代的創新突圍之道。

郭水義提出中華電信四個ABC方向,宣布要以軟硬結合、垂直整合思維,攜手台灣硬體廠商如廣達、日月光,軟體廠商如VR新創等公司,一同架構5G AIoT環境,讓台灣有更多創新應用。

他強調,「中華電信已經超前部署」,串聯產業進行虛擬演唱會、雲端遊戲、智慧工廠等實驗場域應用,未來無論面對政府、企業或民眾,中華電信仍要靠速度、靠結盟,讓5G回收、讓台灣更好。以下為演講摘要:

我上台前被考了一下:5G時代,電信業的毛利會更好嗎?請容許我娓娓道來,跟大家聊聊「廣結盟」的重要性。

交大前校長張懋中寫了一本書叫「同行致遠」,描述「If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 」(假如你要走快一點、一個人走;假如要走得遠,一起走)。

我深受啟發,也深信5G人工智慧物聯網時代,「廣結盟」是大家共同該走的路。

5G人工智慧物聯網已經來臨,中華電信6月底率先開台,把5G放在科技鏈中最關鍵位置,但這也是從科技人角度來看待未來時代的來臨。

電信業過去100多年來的迭代都靠科技帶動,但要跟社會、企業、政府、百姓相連結,就要靠人類的智慧。

期待全民升級

未來要靠思維和科技改變,在5G新時代,我們期待全民升級、百業升級,因為5G和AIOT既然可以改變生活型態,「廣結盟」就要以開放平台廣納夥伴,以軟硬整合、垂直整合來打造經營模式。

在這裡,我提出4個ABC:當中華電信了解全民需求、百業需求和政府需求後,第一個ABC(Acquire、Build、Collaborate)是電信業可能靠自己打造或結盟完成,但我認為最重要的是C(Collaborate,合作),遠大於A(Acquire)或B(Build),因為電信業靠一己之力是做不到的。

第二個ABC,是架構一個服務平台,平台中有許多元素如AI(人工智慧)、Big data(大數據)、Block chain(區塊鏈)、Cloud(雲端)、Cyber security(資安)等。

第三層ABC是電信業者協助所有人,因此要建構Always、Broadband、Connected環境,意指在4G+5G技術下,透過固網、光纖、wifi打造出全民便利的環境。

最重要的,還包括第四個ABC:Attitude、Behavior、Capabilities,講的是人才。要找對的人才、以對的態度、做對的事情,建構核心關鍵能力。

這就是在5G新世代下,中華電信要用4個ABC推動全民升級、百業升級。

結盟打仗,超前部署

中華電信兩年半以前就超前部署5G,當時結盟了70多家企業,並在今6月底順利開台,其中從技術、生態圈、創新應用,包括北流音樂中心、故宮及林口新創園區等,都是中華電信持續積極打造的創新應用。

舉幾個例子,像是「虛擬演唱 如臨現場」,中華電信在虛擬演唱會上,結合了虛擬實境技術公司XRSPACE、VR解決方案新創團隊Funique和KKBOX,一同打造虛擬演唱會,讓民眾只要戴上頭盔,就能親臨現場,在演唱會第一排跟歌手一起high起來,這是4K、360度環繞的沉浸式體驗。

雲端遊戲亦然,中華電信也是全台首家打造5G 4K解析度3A級雲端遊戲公司。玩家不需購買傳統遊戲主機,只要拿手機就能暢遊遊戲。我們是結合華碩、技嘉、廣達等公司,共同打造5G雲端遊戲全新體驗。

企業專網部份,中華電信協助各行業數位轉型,結合日月光的場域、高通毫米波技術,分別進行庫存管理、車輛管理、影音、無人搬運車等應用,打造台灣首座智慧工廠。

就像是:如果你要吃牛排,可以到晶華吃牛排。換句話說,電信業可提供各行業專網需求,你不需要自己蓋牧場、養一堆牛,這是既合作又分工的做法。

這幾個案例都顯示:優勢互補、能量無限,中華電信跟各行業協作,可打造更國際的市場。

中華電信也希望打造國家隊,和各公司協作後的優勢產品,若在台灣電信場域可適用,就可以賣給AT&T等國際電信業者,將台灣技術能量展現給全世界。

我引用當年剛進勤業眾信時,老闆強調team就是「Together everybody accomplish more」,集結眾人、成就才大,這是大家一起創造未來。

