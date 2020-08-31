快訊

接應高雄失蹤少女轎車在淡水攔獲 37歲駕駛卻稱不認識她

女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

不要單打獨鬥 中華電信郭水義：拚5G，「廣結盟」才會贏

聯合新聞網 / 天下雜誌
（黃明堂）
（黃明堂）

【文／天下編輯部；圖片／黃明堂】

中華電信是台灣電信業最大龍頭，總經理郭水義今出席在2020天下經濟論壇（CWEF）夏季場，以「廣結盟：優勢互補　能量無限」為題，強調這是後疫情時代的創新突圍之道。

郭水義提出中華電信四個ABC方向，宣布要以軟硬結合、垂直整合思維，攜手台灣硬體廠商如廣達、日月光，軟體廠商如VR新創等公司，一同架構5G AIoT環境，讓台灣有更多創新應用。

他強調，「中華電信已經超前部署」，串聯產業進行虛擬演唱會、雲端遊戲、智慧工廠等實驗場域應用，未來無論面對政府、企業或民眾，中華電信仍要靠速度、靠結盟，讓5G回收、讓台灣更好。以下為演講摘要：

我上台前被考了一下：5G時代，電信業的毛利會更好嗎？請容許我娓娓道來，跟大家聊聊「廣結盟」的重要性。

交大前校長張懋中寫了一本書叫「同行致遠」，描述「If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 」（假如你要走快一點、一個人走；假如要走得遠，一起走）。

我深受啟發，也深信5G人工智慧物聯網時代，「廣結盟」是大家共同該走的路。

5G人工智慧物聯網已經來臨，中華電信6月底率先開台，把5G放在科技鏈中最關鍵位置，但這也是從科技人角度來看待未來時代的來臨。

電信業過去100多年來的迭代都靠科技帶動，但要跟社會、企業、政府、百姓相連結，就要靠人類的智慧。

期待全民升級

未來要靠思維和科技改變，在5G新時代，我們期待全民升級、百業升級，因為5G和AIOT既然可以改變生活型態，「廣結盟」就要以開放平台廣納夥伴，以軟硬整合、垂直整合來打造經營模式。

在這裡，我提出4個ABC：當中華電信了解全民需求、百業需求和政府需求後，第一個ABC（Acquire、Build、Collaborate）是電信業可能靠自己打造或結盟完成，但我認為最重要的是C（Collaborate，合作），遠大於A（Acquire）或B（Build），因為電信業靠一己之力是做不到的。

第二個ABC，是架構一個服務平台，平台中有許多元素如AI（人工智慧）、Big data（大數據）、Block chain（區塊鏈）、Cloud（雲端）、Cyber security（資安）等。

第三層ABC是電信業者協助所有人，因此要建構Always、Broadband、Connected環境，意指在4G+5G技術下，透過固網、光纖、wifi打造出全民便利的環境。

最重要的，還包括第四個ABC：Attitude、Behavior、Capabilities，講的是人才。要找對的人才、以對的態度、做對的事情，建構核心關鍵能力。

這就是在5G新世代下，中華電信要用4個ABC推動全民升級、百業升級。

結盟打仗，超前部署

中華電信兩年半以前就超前部署5G，當時結盟了70多家企業，並在今6月底順利開台，其中從技術、生態圈、創新應用，包括北流音樂中心、故宮及林口新創園區等，都是中華電信持續積極打造的創新應用。

舉幾個例子，像是「虛擬演唱 如臨現場」，中華電信在虛擬演唱會上，結合了虛擬實境技術公司XRSPACE、VR解決方案新創團隊Funique和KKBOX，一同打造虛擬演唱會，讓民眾只要戴上頭盔，就能親臨現場，在演唱會第一排跟歌手一起high起來，這是4K、360度環繞的沉浸式體驗。

雲端遊戲亦然，中華電信也是全台首家打造5G 4K解析度3A級雲端遊戲公司。玩家不需購買傳統遊戲主機，只要拿手機就能暢遊遊戲。我們是結合華碩、技嘉、廣達等公司，共同打造5G雲端遊戲全新體驗。

企業專網部份，中華電信協助各行業數位轉型，結合日月光的場域、高通毫米波技術，分別進行庫存管理、車輛管理、影音、無人搬運車等應用，打造台灣首座智慧工廠。

就像是：如果你要吃牛排，可以到晶華吃牛排。換句話說，電信業可提供各行業專網需求，你不需要自己蓋牧場、養一堆牛，這是既合作又分工的做法。

這幾個案例都顯示：優勢互補、能量無限，中華電信跟各行業協作，可打造更國際的市場。

中華電信也希望打造國家隊，和各公司協作後的優勢產品，若在台灣電信場域可適用，就可以賣給AT&T等國際電信業者，將台灣技術能量展現給全世界。

我引用當年剛進勤業眾信時，老闆強調team就是「Together everybody accomplish more」，集結眾人、成就才大，這是大家一起創造未來。

2020 CWEF夏季場完整演講精華

【延伸閱讀】

不封城、不普篩　陳建仁：團結，是台灣防疫成功的關鍵

「不讓利，就不會得利」　雲朗、凱撒、老爺破天荒結盟是怎麼來的？

5G開台了！電信三雄狂推方案，為何蔡明忠卻坦言：很不安

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

只怕新創程咬金！ 光陽董事長柯勝峯：為什麼我要投資Grab？

55歲的台灣機車老大哥光陽，這幾年玩起了新花樣。不只與新創公司「拓連科技」開發車聯網服務「Noodoe」，更入股金庫資本，宣布以9億台幣投資東南亞共享服務獨角獸Grab。這些動作背後，是光陽機車董事長柯勝峯面對新創崛起，選擇進軍國際市場的最新戰略：合作，才不怕被吃掉！以下為他在2020天下經濟論壇（CWEF）夏季場的演講摘要：

「不讓利 就不會得利」 雲朗、凱撒、老爺破天荒結盟是怎麼來的？

對飯店觀光業來說，2020是驚濤駭浪的一年。五星級飯店的住房率低於五成以下，台北市的住房率甚至出現個位數、營運虧損。在如此艱難的形況下，彼此競爭的飯店業者竟開始攜手合作，共度難關。這個台灣在企業史堪稱空前的結盟案，究竟是如何發生的？

不封城不普篩 陳建仁：團結是台灣防疫成功的關鍵

前副總統、中研院院士陳建仁在2020「天下經濟論壇」（CWEF）夏季場發表開幕演說。他認為，台灣防疫成功的關鍵，就是團結（solidarity）。台灣有近1萬人居家隔離，超過20萬人居家檢疫， 這些人犧牲一點自由，但換得大家都能正常生活，這就是台灣成功的地方。但他也警示，全世界第一波疫情都還沒結束，未來若開放邊境，境外移入可能對台灣會有很大影響。以下為演講摘要：

不要單打獨鬥 中華電信郭水義：拚5G，「廣結盟」才會贏

中華電信是台灣電信業最大龍頭，總經理郭水義今出席在2020天下經濟論壇（CWEF）夏季場，以「廣結盟：優勢互補　能量無限」為題，強調這是後疫情時代的創新突圍之道。

賣不出去的衣服都跑去哪裡了？揭Burberry燒燬值3730萬美元庫存

不論是精品服飾或成衣都會滯銷，那你有沒有想過，這些沒賣掉的衣服都到哪裡去了？

尋找下一個台積電！2020「快速成長一百強」全解析 誰是逆境贏家

《天下》第二年發表「快速成長一百強」榜單，這100家企業為何能挺過2019年貿易戰、匯率震盪，營收飆速成長？我們能否從中找出台灣明日之星——下一個鴻海、台積電？

吳東亮11年前捨不得賣的業務 現在超賺！台新證承銷量衝市場前三

2009年吳東亮賣掉台証部份業務，只留下承銷，這個部門蛻變成台新證，承銷件數領先同業，甚至是「快速成長一百強」金融業第一名，它怎麼辦到？

台灣最大廣告集團出嫁日本！50年老店3次轉型 如何從本土變外商

採訪前3小時，來自博報堂的鄭儼驥正式成為格威CEO，日本第二大廣告集團，為什麼大手筆買下這家台灣廣告商？從格威歷年跨界併購、Line比稿背後，可看出端倪。

聯發科有危險？被華為禁令燒到的高通 一紙文件把對手拖下水

一向低調的聯發科，為何史無前例在華府安置高階說客？近期兩起產業新聞，透露被華為禁令困住的高通，正在大反撲；連聯發科前主管都說，「川普（選情）愈危急，聯發科就愈危險，大家皮繃緊一點！」

買口罩的人又變多了！確診疑雲連環爆 台灣已出現二度疫情嗎？

眾所矚目的「彰化萬人檢測」初步結果出爐，參與人員證實，的確有受測的彰化縣民曾經感染冠狀病毒。台灣是否出現二度疫情？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳直言，「不排除。」

網美港點、復古沙龍！顛覆老店 「繼承者們」掀台灣「食」尚革命

台灣正邁入一餐一萬元也搶破頭的兩極化時代，百貨店取代街邊店，超商賣起手搖飲和炸雞，5年激增340個餐飲品牌，老店也紛紛換新裝。餐飲市場大革命，背後是許多近年接班的餐飲二代發功。挾著高學歷與跨國經歷，他們如何翻轉台灣「食」尚？在衝突與矛盾不斷的繼承之路，兩代之間除了傳承好味道，還能如何青出於藍？

神祕建商變最大市場派 圖解寶佳帝國：禿鷹還是天使？

持股市值530億是「小看了」！寶佳總共已拿下5家公司經營權，更是東元、遠百等家底豐厚企業大股東。它標榜的股東行動主義是公司治理良藥，還是炒股逐利的藉口？

熱門新聞

只怕新創程咬金！ 光陽董事長柯勝峯：為什麼我要投資Grab？

道瓊剔除艾克森美孚！謝金河：石油及石化產業面臨空前考驗 台塑請小心

陳時中談彰化採檢爭議：重來一次 我仍會請政風處調查

不要單打獨鬥 中華電信郭水義：拚5G，「廣結盟」才會贏

館長遭槍擊！「狂粉」由愛生恨恐出現哪些行為？精神科醫師這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。