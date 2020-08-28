不封城不普篩 陳建仁：團結是台灣防疫成功的關鍵

【文／天下編輯部；圖片／劉國泰】

前副總統、中研院院士陳建仁在2020「天下經濟論壇」（CWEF）夏季場發表開幕演說。他認為，台灣防疫成功的關鍵，就是團結（solidarity）。台灣有近1萬人居家隔離，超過20萬人居家檢疫， 這些人犧牲一點自由，但換得大家都能正常生活，這就是台灣成功的地方。但他也警示，全世界第一波疫情都還沒結束，未來若開放邊境，境外移入可能對台灣會有很大影響。以下為演講摘要：

根據台灣疾管署在8月26日的資料，新冠肺炎在全球 187 國中已有超過2300萬確診病例 ，造成81萬人死亡。在台灣，迄今有487例確診、7人死亡，只佔1.4％，且超過88％是境外移入，只有11名找不到感染源。每十萬人發生率與死亡率，台灣各只有2.1％與0.3％，在全球213國家中，台灣排名相當傑出。

日本共同社集團6月底調查日系企業對派駐國家因應疫情的評價，台灣得到「最高評價」93.％，名列第一，我認為是台灣有2300萬個無名英雄的合作，我們才能有這麼好的成績。

《彭博經濟》（Bloomberg Economics）也評比75個經濟體的防疫成效，三大評量指標為公共衛生、經濟活動與政策。台灣高居第一。

日本智庫也做了49個國家的防疫評比，其疫情受害程度以累積確診人數、感染擴大率與致死率來評比，經濟受損則以國內生產毛額損失進行評比，台灣在總分200分中拿到180分，位居第一。

台灣防疫能這麼成功，是全國同心協力的成果。最重要的因素，是審慎以對、迅速應變、超前部署與透明公開。

審慎以對的部份，2003年SARS疫情後帶給台灣很大的衝擊，我們不斷改善傳染病法規，徵召醫師、建立防疫體系。

同時，我們不只自己提高警覺，也緊急通報。去年底， 當我們得知武漢有非典型肺炎疫情，馬上就通知WHO跟中國疾管局，也對入境旅客做檢疫。

不封城、不普篩

迅速應變的部份，台灣防疫的兩大特色就是：不封城、不普篩。

我們迅速發布旅遊警示、加強邊境管控，深入追蹤確診個案的密切接觸，也強化14天居家隔離及居家檢疫及7天自主健康管理。我們採用精準篩檢，只針對有症狀的疑似病例，也動員全國兩萬個隔離病房與1.4萬台呼吸器，加強醫院感染管控，更充分防疫人員提供必要保護設備。

超前布署的部份，包括全民防疫、紓困振興與國際合作。其中，中央疫情指揮中心每日召開記者會，遏止假新聞散播，維持社會穩定。

在1月國安會議時，總統指示口罩量產，短時間內，73個口罩工廠增加了92條生產線，並進行實名制分配，讓人民不論貧富，都能買到口罩。另外，政府也研究發展快篩、抗病毒藥物、疫苗，並捐贈5000萬個口罩。

其實，台灣防疫能成功，是台灣價值的彰顯。透明與信任是民主化的產物，也是防疫成功的關鍵。更重要的，是民主凝聚了台灣的主體意識、促進社會團結、提升公民素質。

我常跟國際媒體分享，台灣防疫成功的關鍵，就是團結（solidarity）。

台灣有近1萬人居家隔離，超過20萬人居家檢疫，並有6萬人自主健康管理，這麼多人中，有99％都能配合。這些人犧牲一點自由，但換得大家都能正常生活，這就是台灣成功的地方。

你確定第一波結束了？

可是為什麼全球防疫有疏漏呢？我的看法是剛開始武漢出現病例時，沒有去追蹤密切接觸者，無法在第一波爆發前做好控管。

此外，中國及WHO延後提出警訊，也延遲對疫區入境旅客的管制檢疫。在台灣，一個病例至少追蹤30位接觸者，國外都沒有這麼認真。有些國家儘管封城，但未能隔離輕症及檢疫密切接觸者，或是即使普篩，卻未嚴密監控隔離或檢疫，也未確實執行居家檢疫。

很多人都問我：新冠肺炎疫情會不會有第二波？我都開玩笑說：第一波結束了嗎？

其實，全世界第一波疫情都還沒結束，且低感染率就等於低集體免疫力，國際貿易是台灣經濟的主要動力，移工人數多，若開放邊境有境外移入，就會有很大影響。

目前疫苗尚未上市，可能會有第二波疫情，且隨著季節入秋，會有流行性感冒，會很難分辨呼吸道症狀。因此，現在就要對流感開始預防，包括快篩、克流感、疫苗等。

新冠肺炎疫情不可能只由單一國家防治，需要各國透明公開的資訊，以及全球合作，共同研發科技與疫苗，並平價提供。未來的經濟也要有更強的韌性，發展防疫新科技與新應用。

新冠肺炎是是這個時代最大的挑戰之一，但不經過苦難，怎能復活。有人說民主國家防疫困難，但台灣做了最好的示範，證明民主確實能為人民帶來平安。

2020 CWEF夏季場完整演講精華

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