賣不出去的衣服都跑去哪裡了？揭Burberry燒燬值3730萬美元庫存

【編譯 張詠晴】

不論是精品服飾或成衣都會滯銷，那你有沒有想過，這些沒賣掉的衣服都到哪裡去了？

全球服飾品牌，不論是名牌或是成衣產業，因為新冠疫情、門市停業的關係，累積了許多庫存。如今，他們試圖消化這些生產過盛的商品，同時不惹怒重視資源、摒棄浪費的消費者，又要不傷害品牌價值。

許多時裝品牌多年來寧可暗地銷燬服飾，也不願意打折出售。不過，這樣的作法漸漸引發環保團體、消費者和多國政府關注。

2018年，Burberry集團公司揭露前一財政年度燒燬價值3730萬美元庫存後，宣布不會再這麼做。

奢侈品企業也擔心，客戶看到自己的花幾十萬買的精品包包，最後以半價、甚至更便宜的價錢流落到折扣店。

奢侈品牌甚至雇用團隊，確保沒賣出的商品，或是瑕疵品不會流入未經授權的零售商。通常，品牌會先嘗試賣給員工或是親朋好友。這樣還消不掉的商品，就可能被焚化。

除了清盤、送到折扣店之外，美國許多品牌和零售商將賣不掉的產品送給慈善機構。非營利組織Good360蒐集生產過盛的商品，並將它們送往多個慈善機構。Good360表示，新冠病毒公共衛生危機期間，收到高達價值數億美元的衣物捐獻，全年所獲得的衣物捐贈大概會達到6.6億美元以上，比去年多一倍。

Good360執行長康耐立（Matt Connelly）說，「品牌不希望自己沒賣掉的商品出現在跳蚤市場或是分類廣告上，我們保證可以做到這一點」。

而法國精品和成衣業者預計也將擁抱新作法，原因是，法國今年開先例通過立法，禁止企業銷燬沒賣掉、但依然可用的商品。歐洲聯盟也提出類似禁令，27成員國都適用。

法國的新法就在新冠疫情在歐洲大流行的幾週前通過，該法禁止產業巨擘像是法國LVMH集團和亞馬遜摧毀商品，而是應該回收或是捐贈掉。於是，品牌如今不得不找新方法，解決賣不出的鞋子、衣物和其他商品，愈來愈多企業選擇與規模大到足以消化巨量商品的回收商和慈善組織簽約。該法2021年生效，一旦違法，企業將吃下重罰。

旗下擁有LV、迪奧和多個品牌的LVMH集團上半年登記存貨減值2億美元，因為許多春、夏產品剛出來，西方國家就因為疫情實施封鎖或隔離了。

LVMH集團說，與專業的廢棄物管理業者Nordechets合作，不再銷燬沒賣掉的商品。在法國羅亞爾河谷的一處設施裡，珠寶和貴金屬被回收。附帶著品牌名字的商品先是被攪碎，再演變成纖維或隔熱材料。

不過，還是有零售商選擇銷燬產品，比方說，許多大型零售商面對退貨，經常不願意降價另尋買主或是當做贈品，而是直接作廢商品。這跟少數國家的政策有關，當企業銷燬商品，企業還可以從部分政府那裡回收增值稅，但捐贈掉的商品則不能得到這筆錢。

大眾服飾Gap發言人僑丹（Justine Jordan）說，疫情期間捐掉價值6000萬美元以上的衣服。「整體來說，我們幾乎不會摧毀庫存，除非是真的已經破損，無法再銷售的衣物」。

Guess捐贈4萬5000樣商品給Good360，截至5月2日的那一季，陳廢存貨虧損列7000萬美元。

要估算一年到底有多少沒銷售掉的存貨被摧毀，實在很困難，因為企業通常選擇保密。最近一次可得的官方數據已是2014年，法國政府研究說，法國企業銷燬6億歐元（約新台幣208.9億元）未銷售商品。

新法的到來，讓法國非營利組織蓄勢待發，等待捐贈物暴增。團結捐獻（Dons Solidaire）後勤主任說，「我們預期會有非常大量的成長。我們會確保有足夠的空間迎接捐贈物」。

的確有許多企業，已經率先接觸團結捐獻。亞馬遜就在法國推出新計劃，允許第三方店主直接將亞馬遜倉庫裡沒賣掉的存貨捐作慈善。亞馬遜聲明說，「希望這樣的作法可以巨幅降低作廢的產品量，目標讓銷燬的產品盡可能的趨近零」。

資料來源：WSJ、Forbes

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